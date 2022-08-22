В Россию массово везут автомобили из США, несмотря на санкции

Как ни странно, но предложение американского автопрома — настоящего, доморощенного, а не с примесью Средней Азии — в России после февраля 2022 стало только обширнее и разнообразнее. Да, ушли официальные представители Chevrolet и сопутствующего Cadillac, «Голубой овал» давно не с нами, а Chrysler последние годы и так был скорее мертв, чем жив. Jeep, напомним, это уже давно не Америка, это FIAT. Извержение «заокеанского вулкана от политики», резко опавший курс национальной валюты, информационный шторм, лучшее описание которого — идеальный.
А потом все как-то разом успокоилось: и курс, и настроения в обществе. Дальше — дело техники: в частном сегменте вторичного рынка, как грибы после дождя, посыпались объявления о продаже тех самых американских автомобилей, что дороже 50 000 долларов. Зачастую — совершенно новых! А как же санкции, спросите?
Запреты — запретами, а денежки — врозь. Спикировавший ниже 60 рублей доллар привел к значительным изменениям стратегии покупки новой машины: пока официальные дилеры пытаются продавать остатки официального импорта, частный продавец, сопоставив дебет с кредитом, быстро подсчитал выгоду. Отныне тащить через границу «легко б\у» и даже новые машины — прибыльно! Японские и корейские — да-да, это чрезвычайно насыщенный и привлекательный рынок, на котором можно купить много чего интересного и не только местного разлива — тут же забили порт Владивостока, трасса М4 встала от наплыва «временно» грузинских и армянских машин, а «олимпийская дорога» — она же М1 — отныне представляет собой визуализацию термина «параллельный импорт» с европейским окрасом. Но самый интересный для поклонников «америки» маршрут сегодня — Турция.
Чудовищная инфляция и феноменальный талант торговца «Султана» — нашего новоявленного «друга» Рэджепа Эрдогана — привели к тому, что именно турецкий берег стал могучей «перевалкой» для разного рода автомобилей, особенно американского производства. Готовность Турка торговать за рубли и полное пренебрежение правилами, подкрепленное необходимостью в тех самых рублях — газ и зерно теперь только за русские деньги, помните — открыли финансовые коридоры для операций между странами. Хотите машины? Будут вам!
Проблема весны и начала лета — деньги в США просто не доходили, банки накладывали «стоп» на операцию, не забывая взыскать свою комиссию — решилась за счет появления турецкого посредника. Проще говоря, перевод за нужный автомобиль из турецкого банка от турецкой же компании вопросов не вызывает, сделка заключается, а куда дальше поплывет контейнер — никого уже не волнует.
В трех случаях из четырех, пункт назначения — порт Новороссийск. Казалось бы, увеличение цепочки на одно звено должно было вызвать соответствующий рост цены, однако курс национальной валюты эту надбавку компенсировал. Более того, сделал итоговый «прайс» ниже. Итог — широчайший выбор, который раньше не мог и присниться. А вы говорите — санкции…