В Россию массово везут автомобили из США, несмотря на санкции

Как ни странно, но предложение американского автопрома — настоящего, доморощенного, а не с примесью Средней Азии — в России после февраля 2022 стало только обширнее и разнообразнее. Да, ушли официальные представители Chevrolet и сопутствующего Cadillac, «Голубой овал» давно не с нами, а Chrysler последние годы и так был скорее мертв, чем жив. Jeep, напомним, это уже давно не Америка, это FIAT. Извержение «заокеанского вулкана от политики», резко опавший курс национальной валюты, информационный шторм, лучшее описание которого — идеальный.

А потом все как-то разом успокоилось: и курс, и настроения в обществе. Дальше — дело техники: в частном сегменте вторичного рынка, как грибы после дождя, посыпались объявления о продаже тех самых американских автомобилей, что дороже 50 000 долларов. Зачастую — совершенно новых! А как же санкции, спросите?

Запреты — запретами, а денежки — врозь. Спикировавший ниже 60 рублей доллар привел к значительным изменениям стратегии покупки новой машины: пока официальные дилеры пытаются продавать остатки официального импорта, частный продавец, сопоставив дебет с кредитом, быстро подсчитал выгоду. Отныне тащить через границу «легко б\у» и даже новые машины — прибыльно! Японские и корейские — да-да, это чрезвычайно насыщенный и привлекательный рынок, на котором можно купить много чего интересного и не только местного разлива — тут же забили порт Владивостока, трасса М4 встала от наплыва «временно» грузинских и армянских машин, а «олимпийская дорога» — она же М1 — отныне представляет собой визуализацию термина «параллельный импорт» с европейским окрасом. Но самый интересный для поклонников «америки» маршрут сегодня — Турция.