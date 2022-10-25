Почему новые автомобильные аккумуляторы так быстро выходят из строя

Смутные времена — а текущий год сложно назвать иначе — всегда порождают огромное количество желающих нажиться и обмануть. Порой острая нехватка финансов толкает на «хитрости» даже честных дельцов, чего уж говорить о «лихих» товарищах. Можно, конечно, в очередной раз напомнить о том, что покупать что-либо стоит только у проверенных продавцов, но запредельные цены и желание сэкономить… В общем, рано или поздно на обман попадаются все, но не каждый понимает суть «развода». Взять, к примеру, схему с аккумуляторами.
Чуть похолодало, пошли дожди — двигатель стал вяло запускаться, а потом и вовсе «потерял» батарейку, моргнув на прощание приборной панелью. Понятное дело, АКБ давно не меняли, настал черед доселе отложенного посещения магазина. Сегодня львиную долю покупок совершают через интернет, а уж приобретение столь небюджетной запчасти так и вовсе стоит начать с мониторинга рынка.
Что же там можно сейчас «намониторить»? Привычные и знакомые продавцы заметно подняли цены, а вот у некоторых «новичков» прайсы стоят очень приятные. Ага, ищут клиентов, работают на имидж и хорошие оценки. Звоним — «имеется, приезжайте, цена актуальная». Конечно же, это авторынок, павильон. А где еще можно купить нужную деталь, да еще и по выгодной цене и прямо сейчас?
Разговорчивый продавец, «вкусный» прайс, новенькая АКБ — только-только, вот буквально при мне, пленку сорвали. Казалось бы, что тут проверять — бери да ставь. Ставим: облегчение приходит сразу, и мозг, подлец, забывает о проблеме «дохлого» аккумулятора. Но первые же морозы возвращают все на круги своя. СТО указывает на батарею и выносит вердикт «замена». Да как же так, недавно же внедрили новый! Может, генератор?
Но с генератором, хвала Всевышнему, все в полном порядке. А вот только что замененный аккумулятор, увы, оказался глубоко подержанным. Продавец на скупке взял кем-то сданную батарею, отмыл да прилепил на нее новые наклейки. Индикатор электролита обмануть не сложно — там два шарика, так что зубочистка или спичка вопрос решат. А далее — комплекс «заряд-разряд», который способен на пару месяцев продлить срок службы даже увядающей АКБ.
Ругаться с продавцом бессмысленно, ведь претензии надо писать производителю, а тот — бывает же такое — только вот покинул Россию и прикрыл местное представительство. Обращайтесь в европейские суды, требуйте компенсации. Но для этого, правда, нужно сначала провести независимую экспертизу. Стоит ли игра свеч — вопрос риторический. Проще, быстрее и бюджетнее купить новый аккумулятор, но с одной оговоркой: на этот раз без экономии.
Как отмечают эксперты потребительского рынка, описанные выше ситуации в основном касаются раскрученных западных брендов. Напомним, что значительная масса таких батарей раньше поступала из ныне недружественных стран — Германии, Чехии, Словении, Испании, Польши, Австрии, США и т. п. Теперь же поставки европейских АКБ резко сократились, что, как видим, сразу же взяли на заметку недобросовестные продавцы батарей.
Чтобы исключить риск при покупке АКБ, специалисты рекомендуют обратить внимание на аккумуляторные бренды так называемого второго эшелона. Они пока осваивают наш рынок, а потому их не подделывают. В качестве примера можно привести батареи Taxxon турецкого производства. Эти источники питания позиционируются как АКБ повышенной энергоемкости, выпускаемые для всех категорий автомобилей.
По своему конструктиву они ничем не уступают западным аналогам, так как в них реализованы последние инновации в области производства стартерных батарей. Одна из их важных особенностей — технология SmartGrid, обеспечивающая аккумуляторам принципиально новый уровень долговечности. Важно отметить, что все новые АКБ от Taxxon полностью адаптированы для условий эксплуатации в России, так как изначально проектировались с участием российских специалистов.