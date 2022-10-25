Почему новые автомобильные аккумуляторы так быстро выходят из строя

Смутные времена — а текущий год сложно назвать иначе — всегда порождают огромное количество желающих нажиться и обмануть. Порой острая нехватка финансов толкает на «хитрости» даже честных дельцов, чего уж говорить о «лихих» товарищах. Можно, конечно, в очередной раз напомнить о том, что покупать что-либо стоит только у проверенных продавцов, но запредельные цены и желание сэкономить… В общем, рано или поздно на обман попадаются все, но не каждый понимает суть «развода». Взять, к примеру, схему с аккумуляторами.

Чуть похолодало, пошли дожди — двигатель стал вяло запускаться, а потом и вовсе «потерял» батарейку, моргнув на прощание приборной панелью. Понятное дело, АКБ давно не меняли, настал черед доселе отложенного посещения магазина. Сегодня львиную долю покупок совершают через интернет, а уж приобретение столь небюджетной запчасти так и вовсе стоит начать с мониторинга рынка.

Что же там можно сейчас «намониторить»? Привычные и знакомые продавцы заметно подняли цены, а вот у некоторых «новичков» прайсы стоят очень приятные. Ага, ищут клиентов, работают на имидж и хорошие оценки. Звоним — «имеется, приезжайте, цена актуальная». Конечно же, это авторынок, павильон. А где еще можно купить нужную деталь, да еще и по выгодной цене и прямо сейчас?