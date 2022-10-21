Не попасть впросак: три ключевых момента при замене аккумулятора в автомобиле

Очевидно, что на любом автомобиле процедура замены старой батареи предполагает ее отключение от бортовой сети и удаление из моторного отсека. Так вот, уже на этом этапе следует быть особо внимательным. Знайте: при демонтаже АКБ первым всегда отсоединяется «минус». Но перед этим сначала почитайте мануал по эксплуатации машины.

Не исключено, что перед снятием проводов с любой из клемм АКБ их придется сначала подключить к внешнему блоку питания. Это иногда нужно делать в некоторых современных авто — дабы не сгорели «мозги» борткомпьютера. Если же в инструкции на этот счет нет предупреждений: смело отключайте и вытаскивайте аккумулятор.

Обязательное условие

После того, как старая батарея удалена из моторного отсека, первым делом следует обязательно проверить состояние силовых проводов и крепежной площадки, на которой будет фиксироваться новый источник питания.

Очень важно, чтобы этот «поддон» был полностью очищен не только от грязи, но и от всех посторонних предметов типа закатившихся гаек, болтов или камешков, случайно попавших в моторный отсек рикошетом от колес. Любой из этих «пришельцев», оказавшись при монтаже под корпусом новой АКБ, способен легко продырявить его днище со всеми вытекающими последствиями.