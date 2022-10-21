Не попасть впросак: три ключевых момента при замене аккумулятора в автомобиле

Очевидно, что на любом автомобиле процедура замены старой батареи предполагает ее отключение от бортовой сети и удаление из моторного отсека. Так вот, уже на этом этапе следует быть особо внимательным. Знайте: при демонтаже АКБ первым всегда отсоединяется «минус». Но перед этим сначала почитайте мануал по эксплуатации машины.
Не исключено, что перед снятием проводов с любой из клемм АКБ их придется сначала подключить к внешнему блоку питания. Это иногда нужно делать в некоторых современных авто — дабы не сгорели «мозги» борткомпьютера. Если же в инструкции на этот счет нет предупреждений: смело отключайте и вытаскивайте аккумулятор.
Обязательное условие
После того, как старая батарея удалена из моторного отсека, первым делом следует обязательно проверить состояние силовых проводов и крепежной площадки, на которой будет фиксироваться новый источник питания.
Очень важно, чтобы этот «поддон» был полностью очищен не только от грязи, но и от всех посторонних предметов типа закатившихся гаек, болтов или камешков, случайно попавших в моторный отсек рикошетом от колес. Любой из этих «пришельцев», оказавшись при монтаже под корпусом новой АКБ, способен легко продырявить его днище со всеми вытекающими последствиями.
Кроме того, тщательному осмотру стоит подвергнуть и кольцевые накидные наконечники силовых кабелей. Перед установкой новой АКБ их нужно основательно очистить от старой смазки, а всю грязь и следы электрохимической коррозии, если таковая имеет место, с наконечников необходимо удалить. Это можно быстро сделать, обработав кольцевые разъемы снаружи и изнутри с помощью обычной мелкой наждачной шкурки.
А заряд-то есть?
Собственно, после таких «чистящих процедур» можно переходить к установке свежего аккумулятора. Однако перед этим следует обязательно проверить степень его заряженности, замерив мультиметром уровень напряжения на клеммах. В идеале оно должно составлять примерно 12,8—12,9 В.
Правда, на практике часто бывает так, что новая АКБ, привезенная из магазина после длительного складского хранения, демонстрирует «напругу» на уровне 12,5—12,6 Вольт. В общем-то, батарею можно ставить под капот и с такими показателями, но при условии, что после ее монтажа машина будет час-другой на ходу. Что позволит пополнить заряд АКБ до нужного уровня.
Если с зарядом аккумулятора все в норме, берем его и аккуратно, без резких движений, размещаем на подготовленной крепежной площадке. После чего подсоединяем силовые кабели к клеммам. Здесь опять внимание: при монтаже первым подключается плюсовой провод. Когда же подключение аккумулятора к бортовой электросети будет полностью завершено, останется лишь жестко зафиксировать его штатным крепежом.
Клеммам нужна обработка
Впрочем, это еще не все. Под занавес процедуры монтажа крайне желательно обработать наконечники силовых проводов и открытых участков клемм АКБ специальным защитным составом. Это в дальнейшем предохранит их от воздействия грязи, солевых растворов, влаги и, соответственно, коррозии. Для этой цели сегодня выпускаются различные виды «электрозащитных» средств. Например, в продаже можно встретить цветные аэрозольные составы, жидкостные спреи или пластичные смазки.
Один из возможных вариантов применения таких средств — покрытие клемм аккумуляторазащитной аэрозольной смазкой от Ruseff. Этот продукт отечественного производства неоднократнопроверен на практике экспертами портала «АвтоВзгляд».
Средство имеет окрас синего цвета, позволяющий визуально контролировать обработанные места соединений. Применение смазки надолго предохранит клеммы от различных видов коррозии и утечек тока, что существенно замедлит саморазряд АКБ (особенно в холодное время года) и повысит срок его эксплуатации.