Как дилеры китайских марок «разводят» покупателей новых автомобилей

Выбирая шоу-рум, следует обходить стороной те автосалоны, которые предлагают «китайцев» по слишком низким ценам. Особенно, если на официальном сайте производителя о выбранном вами «дилере» никакой информации нет. Вероятнее всего, это мошенники.

Впрочем, даже «официальный» статус дилерского центра не всегда гарантирует честный подход к клиенту. В иных местах вас могут начать «мариновать» прямо перед заключением договора. Мол, в тексте документа опечатка, еще в каком-то месте ошибка, так что нужно все переделать и переподписать. В итоге через 3—4 часа уставший клиент готов ставить «закорючки» на любых бумагах, которые подсовывает менеджер. Особенно, если покупатель приехал издалека.

К слову, вопрос о месте жительства клиента от менеджеров автосалона можно услышать довольно часто. Такой безобидный интерес неслучаен, ведь подобным образом продавцы прощупывают почву. Человек, который добирался из другого города, твердо намерен вернуться назад с автомобилем. А еще он платит за еду и гостиницу. Значит, такому клиенту можно не предлагать скидки, а заодно и «допов» накрутить — все равно ведь купит.