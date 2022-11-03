Как дилеры китайских марок «разводят» покупателей новых автомобилей

Выбирая шоу-рум, следует обходить стороной те автосалоны, которые предлагают «китайцев» по слишком низким ценам. Особенно, если на официальном сайте производителя о выбранном вами «дилере» никакой информации нет. Вероятнее всего, это мошенники.
Впрочем, даже «официальный» статус дилерского центра не всегда гарантирует честный подход к клиенту. В иных местах вас могут начать «мариновать» прямо перед заключением договора. Мол, в тексте документа опечатка, еще в каком-то месте ошибка, так что нужно все переделать и переподписать. В итоге через 3—4 часа уставший клиент готов ставить «закорючки» на любых бумагах, которые подсовывает менеджер. Особенно, если покупатель приехал издалека.
К слову, вопрос о месте жительства клиента от менеджеров автосалона можно услышать довольно часто. Такой безобидный интерес неслучаен, ведь подобным образом продавцы прощупывают почву. Человек, который добирался из другого города, твердо намерен вернуться назад с автомобилем. А еще он платит за еду и гостиницу. Значит, такому клиенту можно не предлагать скидки, а заодно и «допов» накрутить — все равно ведь купит.
Каких именно «допов»? Например, защитную сетку в передний бампер. Такую услугу предоставляют дилеры, которые продают, скажем, кроссовер Haval Dargo. Действительно, без подобного «тюнинга» придется нелегко, ведь камни будут бомбардировать радиатор. Однако сетку можно вполне установить самому — так выйдет в разы дешевле.
Стоит обратить внимание и на график регламентного обслуживания — особенно на так называемое нулевое ТО. Обычно его проводят по цене ТО−1, а это некорректно. Ведь за 2000 км с современной машиной вряд ли произойдет что-то серьезное, да и фильтры обновлять рано — замены может потребовать лишь масло.
Учтите и то, что обслуживание китайских автомобилей отнюдь не дешевое — это касается как запчастей, так и стоимости работ. А еще многие детали — в частности, кузовные элементы — приходится долго ждать. Дело в том, что азиаты часто проводят рестайлинги и корректируют технологию сборки на заводе. В итоге точки сварки у кузовных панелей отличаются: сама деталь, вроде, подходит, но установить ее не получается. Приходится заказывать новую.
Тот же корейский автомобиль, если сравнивать, в обслуживании обойдется дешевле. Да и с «кузовниной» проблем не будет. Другой вопрос, что найти подходящую машину у дилера сейчас не так просто…