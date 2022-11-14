Не ломай то, что хорошо работает: тест-драйв обновленного Geely Tugella

Понять, что перед нами обновленная машина, практически нереально, если не поставить ее нос к носу с дореформенной версией. Хотя даже в этом случае разобраться, где кто, нелегко. Изменения настолько незначительные, что выискивать их приходится буквально с лупой. И проще всего их обнаружить сзади.

Две двустволки «выхлопа» дерзко торчат из-под бампера, но это бутафорский элемент. Сами трубы виднеются внутри, хотя если не присматриваться, то и не заметишь. На крышке багажника появился небольшой спойлер, однако он доступен только в самой дорогой комплектации. Из переднего бампера пропали заглушки под противотуманки, которые смотрелись несколько странно на недешевой машине. На решетке радиатора вместо концентрических кругов появились соты. А еще модель лишилась двух цветов кузова — предлагается выбирать из четырех скучных оттенков.

И на этом все. Пропорции, колесные диски, общий концепт дизайна остались прежними.