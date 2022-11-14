Не ломай то, что хорошо работает: тест-драйв обновленного Geely Tugella

Понять, что перед нами обновленная машина, практически нереально, если не поставить ее нос к носу с дореформенной версией. Хотя даже в этом случае разобраться, где кто, нелегко. Изменения настолько незначительные, что выискивать их приходится буквально с лупой. И проще всего их обнаружить сзади.
Две двустволки «выхлопа» дерзко торчат из-под бампера, но это бутафорский элемент. Сами трубы виднеются внутри, хотя если не присматриваться, то и не заметишь. На крышке багажника появился небольшой спойлер, однако он доступен только в самой дорогой комплектации. Из переднего бампера пропали заглушки под противотуманки, которые смотрелись несколько странно на недешевой машине. На решетке радиатора вместо концентрических кругов появились соты. А еще модель лишилась двух цветов кузова — предлагается выбирать из четырех скучных оттенков.
И на этом все. Пропорции, колесные диски, общий концепт дизайна остались прежними.
Непросто найти изменения и в салоне. Добавился второй USB-порт на нижнем этаже центральной консоли. На правой ступице руля «прописалась» кнопка со звездочкой, на которую можно запрограммировать нужную функцию. Зато пропала клавиша быстрого вызова камер кругового обзора — для активации системы нужно окунаться в дебри меню. Ну и заодно дизайнеры перерисовали иконки мультимедиа.
Кроме того, после обновления модель лишилась полезной кнопки подогрева и охлаждения подстаканников. Ну и в максимальной комплектации добавили долгожданную аудиосистему BOSE с 12 динамиками и сабвуфером в багажнике. К слову, «музыка» великолепная. Основным отличием обновленной «Тугеллы» является наличие проекционного дисплея на месте бывшей заглушки — яркость и выводимая информация вопросов не вызывают.
Зато их вызывает мультимедийная система. Логика меню и разрешение картинки позволяют управлять функционалом машины без проблем, но зачем такой большой дисплей при пустоте наполнения? Да, приятно смотреть на изображение с камер, но на этом все. Протоколов Apple CarPlay и Android Auto не появилось. А без них такой тачскрин, в общем-то, бесполезен. Смартфон можно сконектить с мультимедиа по кабелю, но это костыли. Ведь в современном авто протоколы связи должны быть беспроводными. К слову о «воздушных» системах. Индуктивная зарядка в Tugella расположена на нижнем уровне центральной консоли, а потому пользоваться телефоном откровенно неудобно.
У панели приборов остались три режима отображения, но только единственный вариант с классическими круглыми шкалами не выжигает глаза. На него выводится вся необходимая информация, а также данные о работе адаптивного круиз-контроля.
Остались прежними сиденья и геометрия посадки. Комфортабельные кресла принимают в объятия как родного. Хватает и длины подушки, и диапазонов регулировок. В наличии память на два положения. Сохранились отличные материалы и обогрев с вентиляцией.
Задний ряд покоряет простором и удобством посадки. Места с запасом по всем направлениям, несмотря на покатую крышу кузова «купе» и огромную «панораму». На центральной консоли заменили разъем USB-A на современный USB-С, добавили обогрев сидений. Но вот ни продольной регулировки, ни возможности изменения угла спинки мы, увы, так и не дождались. Негодование вызывают и наружные зеркала. Но не их форма, она как раз удачная, а отсутствие в конце 2022 года на крупной и дорогой машине датчиков «слепых» зон.
Багажник вместительный, высота поднятия крышки регулируется, а открыть его можно «пинком» под задним бампером. Под твердым полом расположился удобный органайзер для водительского скарба, в докатке примостился сабвуфер аудиосистемы. Слева удобнейшая сетка для канистры с «омывайкой», подсветка и розетка 12В. Если места не хватает, то спинка дивана складывается, но остается «ступенька» на полу. Ну и твердую заднюю полку при такой конфигурации некуда убрать.
Силовая установка осталась прежней. Инженеры при обновлении не стали вмешиваться в ее работу и изменять настройки. И правильно сделали! Двигатель прекрасно ладит с автоматической коробкой передач. «Автомату» не хватает скорострельности современных «роботов», но он превосходит их в плавности работы. 238 сил пламенного «вольвовского» Т5 тащут кроссовер уверенно и лихо — мощности хватает всегда и везде. А полный привод внушает уверенность в иных дорожных ситуациях.
Довелось поездить и по скоростным шоссе, и по узким провинциальным дорогам, и по суровой пересеченной местности. Во всех режимах «Тугелла» остается надежной, тихой и комфортной машиной. Правда, надо понимать, что это все же «спортивный» кроссовер, а не суровый покоритель бездорожья. Съезжая с твердого покрытия, нужно помнить о жесткой короткоходной подвеске, дорогих колесах и бамперах.
Все свои таланты «Тугелла» раскрывает на асфальте. Заявленный производителем разгон до первой «сотни» — 6,8 секунд, но на практике получается 7,6 секунды. Думается, что виноваты в этом необкатанные зимние фрикционные шины. Обгоны и резкие ускорения даются кроссоверу легко, без напряжения. Подвеска отрабатывает практически все неровности, не допускает кренов в крутых поворотах, но в то же время остается весьма комфортной.
Рулежка доставляет удовольствие, если не требовать от нее впечатляющей обратной связи и реактивных усилий. ЭУР честно старается «рассказать», в каком положении находятся колеса и когда наступит предел сцепных свойств шин. Но это ощущение синтетическое, и сложно поймать ту грань, за которой машина начинает скользить в поворотах. Однако стоит сбавить скорость, и все становится на свои места. Реакции на поворот рулевого колеса острые, сама «баранка» в меру тяжелая и позволяет спокойно входить в повороты.
Расход топлива не разочаровал. Во-первых, производитель честно указывает, что в мощный турбированный мотор следует заливать минимум АИ−95. А во-вторых, чтобы сжечь в смешанном цикле больше 10 литров топлива, нужно очень постараться.
Тормоза позволяют четко дозировать усилие и останавливаться именно там, где надо. А если зазевались, то на помощь придет система экстренного торможения. Один раз она уберегла от неприятностей, когда пешеход решил, что до перехода идти далеко и можно перебежать дорогу прямо перед машиной.
Geely Tugella еще раз подтвердил звание одного из лучших китайских автомобилей на российском рынке. Да и не только китайских. Уютный салон, удобные кресла, простор внутри оставляют позади многих конкурентов. У большинства из них нет задорного двигателя, отлично настроенного «автомата» и полного привода. А до управляемости «Тугеллы» многим — как до Луны.
Ложка дегтя в бочке позитива — цена обновленной машины. На старте продаж, два года назад, за нее просили 2,5 млн. рублей. И тогда казалось, что это дорого для «китайца». Сейчас же максимальная комплектация Flagship Sport стоит немаленькие 4,3 млн. рублей. А по тем же прайсам предлагаются уже и авто, ввезенные параллельным импортом, и свежие немецкие кроссоверы, до которых «Тугелла» пока дотянулась только ценой.