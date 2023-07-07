Без лоха и жизни плоха: хитрые схемы «развода» покупателей подержанных машин

К примеру, после долгих поисков покупатель видит отличное объявление и договаривается об осмотре. Кузов целый, не бита, но крашена, «автотека» — отменная, номера в порядке, ПТС — не дубликат, мотор — как часы, а цена ниже рынка. Вроде надо брать, но продавец вдруг сообщает, что на машину уже выстроилась очередь и через полчаса назначен другой осмотр, а за ним еще два. До вечера автомобиль точно «уйдет».
При этом он предлагает составить соглашение прямо сейчас и готов взять небольшой задаток в 5—10 тысяч, чтобы быть уверенным в добрых намерениях клиента. На капоте пишется расписка и предварительное соглашение. Гражданин отдает задаток под расписку, стороны «бьют по рукам» и договариваются о сроках заключения основной сделки. Однако здесь и кроется обман.
Оказывается, что в предварительном договоре не проставлена цена машины. А буквально через 10 минут ее стоимость в объявлении увеличивается на треть и становится выше рынка. На вопрос, что происходит, следуют невнятные объяснения, оправдания, извинения. Хотя продавец не отказывается от сделки и готов хоть сейчас подписать основной договор, но только по новой цене.
Что в этой ситуации делать покупателю? С одной стороны, у него на руках предварительное соглашение и расписка за задаток. Однако в бумаге нет точной цены на машину, что и портит все дело. Претензий продавцу предъявить трудно. В общем, человек отказывается от покупки, а задаток на законных основаниях переходит продавцу. За одну неделю перекупщик соберет с 3—7 клиентов по 5—10 тысяч, а потом действительно продаст машину по нормальной рыночной цене. И главное: все законно.
Что делать в подобных ситуациях? Перед тем, как заключать соглашение, нужно внимательным образом его перечитывать. В документе должны указываться VIN авто и его цена, а также сроки и условия сделки. Кроме того, можно термин «задаток» поменять на «аванс», который обладает иным юридическим статусом. В отличие от задатка, в случае отказа от сделки аванс возвращается покупателю.
И машины не надо
Бывают и совсем прямые способы «развода». Еще до встречи «продавец» просит перевести деньги на карту, объясняя это тем, что на машину уже выстроилась очередь, и ему не интересно тратить время на простые показы. Если покупатель соглашается, то через некоторое время продавец переносит встречу, тянет несколько дней, а затем отключает телефон. Подобная схема действует даже без реальной машины. Мошенники берут фотографии из интернета, создают фальшивые объявления и фактически продают воздух.
Интернет-развод
Отсутствие хороших предложений на внутреннем рынке провоцирует покупателей обращать внимание на машины из Казахстана или на праворульные «японки». Благо появились фирмы, предлагающие услуги доставки, а вместе с ними множатся и мошеннические ресурсы. Преступники действуют по отработанной схеме. Сначала создают паблики в соцсетях или форумы по обсуждению специфики покупки автомобиля за границей.
Через некоторое время из посетителей страничек создаются группы, которые готовы сделать заказ на доставку автомобилей. Появляются перекупщики, берущиеся за работу. У клиентов просят перечислить предоплату. Причем размер аванса составляет 5—25% стоимости автомобиля. Заказываются любые машины, в том числе очень дорогие, такие как Toyota Land Cruiser Prado.
Сбор денег производится, естественно, без подписания предварительных договоров под предлогом, что «мы на форуме давно и всех знаем». После сбора средств мошенники пропадают, а обманутых клиентов блокируют. Предъявлять же претензии бесполезно, так как переводы на чужие счета не подкреплялись расписками и прочими документами.
Фальшивый посредник
Существуют и более хитрые способы мошенничества. Есть вид дельцов, изображающих из себя посредников. Они выбирают по объявлениям дорогие автомобили, не пользующиеся популярностью у покупателей, затем копируют фотографии, узнают VIN и создают дубликат объявления, но уже от своего имени и с низкой ценой. Естественно, покупатели обращают на машину внимание и готовы ее посмотреть.
Когда наберется несколько клиентов, обманщик связывается с реальным владельцем транспортного средства и просит показать автомобиль сразу нескольким людям. При этом мошенник представляется посредником, но уже со стороны покупателей. Он просит не обсуждать цену из-за опасений отпугнуть клиентов. Покупателям же говорится, что показывать автомобиль будет друг, родственник, кум или просто коллега, и лучше не задавать лишних вопросов по цене, так как «он все равно ничего не решает».
Через несколько дней наступает кульминация этого сложного спектакля. Обманщик обзванивает клиентов и говорит, что готов продать машину заметно дешевле, потому как срочно понадобились деньги. Но чтобы «застолбить автомобиль» нужно срочно сбросить небольшой задаток ему на карту. Некоторые соглашаются. Затем мошенник звонит реальному хозяину и сообщает, что покупатели согласны взять машину на выгодных условиях и просят назначить время и место сделки. Посредник дистанционно связывает обе стороны и по телефону доводит их буквально до подписания договора. Однако вдруг выясняется, что конечная цена не удовлетворяет ни покупателя, ни продавца. Они выясняют обстоятельства, пытаются разыскать «посредника», однако задаток уже переведен и смысла разговаривать он не видит.
Проблема в том, что подобный «развод» так же трудно доказуем, потому как деньги переводились без соответствующего соглашения, а посредник в действительности выполнял работу по согласованию действий между покупателем и продавцом. А эта «работа», по его мнению, должна оплачиваться.