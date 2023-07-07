Без лоха и жизни плоха: хитрые схемы «развода» покупателей подержанных машин

К примеру, после долгих поисков покупатель видит отличное объявление и договаривается об осмотре. Кузов целый, не бита, но крашена, «автотека» — отменная, номера в порядке, ПТС — не дубликат, мотор — как часы, а цена ниже рынка. Вроде надо брать, но продавец вдруг сообщает, что на машину уже выстроилась очередь и через полчаса назначен другой осмотр, а за ним еще два. До вечера автомобиль точно «уйдет».

При этом он предлагает составить соглашение прямо сейчас и готов взять небольшой задаток в 5—10 тысяч, чтобы быть уверенным в добрых намерениях клиента. На капоте пишется расписка и предварительное соглашение. Гражданин отдает задаток под расписку, стороны «бьют по рукам» и договариваются о сроках заключения основной сделки. Однако здесь и кроется обман.

Оказывается, что в предварительном договоре не проставлена цена машины. А буквально через 10 минут ее стоимость в объявлении увеличивается на треть и становится выше рынка. На вопрос, что происходит, следуют невнятные объяснения, оправдания, извинения. Хотя продавец не отказывается от сделки и готов хоть сейчас подписать основной договор, но только по новой цене.

Что в этой ситуации делать покупателю? С одной стороны, у него на руках предварительное соглашение и расписка за задаток. Однако в бумаге нет точной цены на машину, что и портит все дело. Претензий продавцу предъявить трудно. В общем, человек отказывается от покупки, а задаток на законных основаниях переходит продавцу. За одну неделю перекупщик соберет с 3—7 клиентов по 5—10 тысяч, а потом действительно продаст машину по нормальной рыночной цене. И главное: все законно.