5 недорогих седанов с самой неубиваемой подвеской

CHEVROLET LANOS
Тем, кто не располагает солидной суммой денег для покупки престижного автомобиля, можно обратить внимание и на Chevrolet Lanos. Эти машины с 2005 года выпускали на Запорожском автомобильном заводе. На «Ланосы» устанавливали исключительно 1,5-литровый двигатель мощностью 86 сил и 5-ступенчатую «механику». А версии с 1,4-литровым мотором и «автоматом», которые появились в 2011 году, уже назывались ЗАЗ Chance. Если у подержанного экземпляра пробег за 100 000 км, потребуется заменить лишь ступичные подшипники и шаровые опоры. В остальном ходовая надежна, и проблем не доставляет.
Renault Logan
Французский седан первого поколения также до сих пор популярен. Сейчас такой седан в приличном состоянии можно купить за 250 000 рублей. К слабым местам в подвеске отнесем передние ступичные подшипники и сальники задней балки. Они часто требуют замены через 50 000 км пробега. В целом же, подвеска просто неубиваемая, да еще и довольно энергоемкая.
OPEL ASTRA
Opel Astra H также можно назвать надежным с точки зрения ходовой части седаном. Кстати, это распространяется на все семейство, включая хетчбэки, универсалы и даже кабриолеты. Быстрее всего внимания в «ходовке» могут потребовать разве что сайлентблоки передних и задних рычагов. Они зачастую проворачиваются, так что их нужно вовремя менять, иначе автомобиль начнет «жрать резину».
SKODA OCTAVIA
Второе поколение Skoda Octavia наши покупатели ценят до сих пор. Если быть придирчивым, то это лифтбэк, но так как «Октавию» часто сравнивают именно с седанами, машина и попала в наш обзор. Плюсы модели — выносливый 1.6-литровый мотор отдачей 102 л. с. и подвеска, которая не потребует внимания раньше 100 000 км. При этом в ней довольно много алюминиевых деталей, которые в оригинале стоят недешево. Впрочем, часто потребители отдают предпочтение аналогам.
TOYOTA CAMRY
Toyota Camry традиционно слывет надежным автомобилем, который требует минимум вложений. Так оно и сесть, если за машиной следили и не гоняли на высоких оборотах. Внимания здесь могут потребовать сайлентблоки, да «косточки», которые нужно менять через 60 000 км. А еще одним из главных преимуществ «японки» является ее высокая остаточная стоимость. По данным «Автостата», модель имеет индекс сохранности остаточной стоимости 84,24%, то есть лидирует по этому показателю в классе D.