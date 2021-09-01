5 недорогих седанов с самой неубиваемой подвеской

CHEVROLET LANOS

Тем, кто не располагает солидной суммой денег для покупки престижного автомобиля, можно обратить внимание и на Chevrolet Lanos. Эти машины с 2005 года выпускали на Запорожском автомобильном заводе. На «Ланосы» устанавливали исключительно 1,5-литровый двигатель мощностью 86 сил и 5-ступенчатую «механику». А версии с 1,4-литровым мотором и «автоматом», которые появились в 2011 году, уже назывались ЗАЗ Chance. Если у подержанного экземпляра пробег за 100 000 км, потребуется заменить лишь ступичные подшипники и шаровые опоры. В остальном ходовая надежна, и проблем не доставляет.

Renault Logan

Французский седан первого поколения также до сих пор популярен. Сейчас такой седан в приличном состоянии можно купить за 250 000 рублей. К слабым местам в подвеске отнесем передние ступичные подшипники и сальники задней балки. Они часто требуют замены через 50 000 км пробега. В целом же, подвеска просто неубиваемая, да еще и довольно энергоемкая.

OPEL ASTRA

Opel Astra H также можно назвать надежным с точки зрения ходовой части седаном. Кстати, это распространяется на все семейство, включая хетчбэки, универсалы и даже кабриолеты. Быстрее всего внимания в «ходовке» могут потребовать разве что сайлентблоки передних и задних рычагов. Они зачастую проворачиваются, так что их нужно вовремя менять, иначе автомобиль начнет «жрать резину».