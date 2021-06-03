5 самых неубиваемых семейных седанов старше 10 лет

Давным давно, в СССР, мечтой любого советского автомобилиста было обладание большим (по тем временам) семейным седаном — той или иной модификацией «Волги». «Баржа», как ее иной раз наименовали в народе, была признаком статуса. В ней можно было увезти кучу домочадцев и барахла хоть на край географии. Времена те давно канули в Лету, однако психология людей не поменялась. «Волга головного мозга» и сейчас направляет мечты людей к большим машинам нынешнего поколения.

Причем дилемма, как правило, находится в следующей плоскости: новый «бюджетник» (вроде Renault Logan, Hyundai Solaris или LADA Vesta), либо подержанная большая иномарка класса D: Toyоta Camry, Mazda6, VW Passat и им подобные. То есть авто с ценой где-то в районе 800 000—1 млн рублей. Но беда в том, что «бэушные» иномарки такого класса и цены имеют возраст в районе 10-ти лет.

Соответственно, при покупке подобной машины есть большой риск нарваться на сильно «уставшее» транспортное средство, которое будет требовать много денег и времени на устранение технических неисправностей. Чтобы не «попасть» на неприятности и при этом не тесниться всей семьей в салончике бюджетного, но очень компактного авто, следует предварительно изучить информацию о «живучести» больших иномарок вторичного рынка, на которые вы готовы положить глаз.

В помощь — изучение всевозможных «интернет-общалок» и, конечно же, рейтинги надежности от уважаемых компаний.