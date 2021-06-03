5 самых неубиваемых семейных седанов старше 10 лет

Давным давно, в СССР, мечтой любого советского автомобилиста было обладание большим (по тем временам) семейным седаном — той или иной модификацией «Волги». «Баржа», как ее иной раз наименовали в народе, была признаком статуса. В ней можно было увезти кучу домочадцев и барахла хоть на край географии. Времена те давно канули в Лету, однако психология людей не поменялась. «Волга головного мозга» и сейчас направляет мечты людей к большим машинам нынешнего поколения.
Причем дилемма, как правило, находится в следующей плоскости: новый «бюджетник» (вроде Renault Logan, Hyundai Solaris или LADA Vesta), либо подержанная большая иномарка класса D: Toyоta Camry, Mazda6, VW Passat и им подобные. То есть авто с ценой где-то в районе 800 000—1 млн рублей. Но беда в том, что «бэушные» иномарки такого класса и цены имеют возраст в районе 10-ти лет.
Соответственно, при покупке подобной машины есть большой риск нарваться на сильно «уставшее» транспортное средство, которое будет требовать много денег и времени на устранение технических неисправностей. Чтобы не «попасть» на неприятности и при этом не тесниться всей семьей в салончике бюджетного, но очень компактного авто, следует предварительно изучить информацию о «живучести» больших иномарок вторичного рынка, на которые вы готовы положить глаз.
В помощь — изучение всевозможных «интернет-общалок» и, конечно же, рейтинги надежности от уважаемых компаний.
Проблема в том, что в России нет организации, которая бы могла собирать и анализировать по-настоящему масштабную статистику надежности машин, бегающих по нашим дорогам. Приходится обращаться к зарубежным. К тому же, тамошний автопарк во многом напоминает отечественный.
Поэтому мы взяли данные, публикуемые авторитетной немецкой «Ассоциация технического надзора» (VdTUV) в ежегодном сборнике TUV Report за 2021 год и отобрали с его помощью пять самых надежных больших седанов 10 лет от роду.
Самым крепким, по мнению немецкой статистики, оказался Mercedes-Benz E-Klasse. Только 20,4% авто этой модели побывали с техническими проблемами в руках сервисменов. Причем средний пробег этой модели в Германии за 10 лет составил 168 000 километров.
На втором месте оказался Opel Insignia с 21,5% проблемных авто и средним пробегом в 144 000 километров. На третье место, практически с таким же процентом технических отказов, TUV Report ставит Skoda Superb (21,5% машин с поломками, средний пробег — 164 000 километров).
На четвертом месте рейтинга оказался единственный не немецкий седан — Mazda6. Так, 23,3% из них за 10 лет попадали хоть раз в руки сервисменов при среднем пробеге 139 000 километров. А последнюю строчку застолбил еще один представитель немецкого «премиума» — BMW 5-серии. Они ломаются в 24% случаев за десятилетку. Правда, и средний пробег у этих «баварцев» за такой срок самый большой — 192 000 километров.