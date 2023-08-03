Почему россияне готовы чудовищно переплачивать за новые автомобили

Уже полтора года в нашей редакции проживает совершеннолетний Mitsubishi Lancer, купленный «по низу рынка». Радует, ездит, периодически подкидывает задачки. И регулярно наводит на разные мысли. За этим-то его в целом и приобретали, однако порой буквально навязанные машиной размышления заставляют пересматривать сложившиеся стереотипы. Так произошло и в этот раз.
Казалось бы, простая (а в случае с Mitsubishi Lancer родовая) проблема — заклинившие задние тормоза. Ох и улыбаются сейчас бывшие и действующие владельцы «Бриллианта Века»: да-да, у нас тоже начал ощутимо подклинивать левый суппорт. Известная хворь, ей посвящены сотни страницы форумов: порвавшийся резиновый сальник превратил поршень в кусок ржавчины, который тут же начал подклинивать в цилиндре.
Снимать, доставать, чистить, ремонтировать — ничего нового. Делаем для себя, так что решено сразу чинить по-людски: демонтировать, отпескоструить, перебрать и прокачать оба задних суппорта. Пока только задних, хотя увиденное подсказывает, что следующими в очереди будут и передние механизмы.
Описывать процесс не имеет смысла: скинуть две направляющие, отвинтить шланг и вытащить суппорт сможет каждый. Далее — «песочка». Ржавые, казалось бы, уже совершенно непригодные элементы на глазах становятся буквально новыми. И тут, именно в момент любования проделанной работой, открывается истина, которая многих и толкает в автосалон даже сейчас: перед нами разные суппорта. Не просто правый и левый, а тормозные цилиндры от разных автомобилей.
В данном случае правый испокон веков принадлежал Lancer девятого поколения, а вот левый, собственно, заклинивший, стоит уже от японской «десятки». Вот тебе, бабка, и Юрьев день. Кстати, первую «червоточинку» внесли остатки желтой краски, которые были только на одном механизме — суппорт явно меняли на «подержанный» с разборки. Поверить, что владелец покрасил только один тормозной цилиндр, сложно.
Визуально они практически неотличимы. Колодки и направляющие у них одинаковые. Диски — тоже. У нас, напомним, двухлитровая версия, узлы и агрегаты которой во многом шли на десятый «Лансер». Но есть и одно очень важное отличие: диаметр «девятошного» поршня — 38 мм, а «десятошного» — 35 мм. Сальники, естественно, тоже разные. И в этот миг становится понятно, почему заклинили тормоза: похоже, второй владелец таких интимных подробностей не знал, а механик, меняющий порванный резиновый уплотнитель, запихнул в штатное место нештатный сальник. Загадка разгадана.
Сколько уже таких «пасхалок» в нашей подержанной иномарке нашлось и сколько еще найдется? Хватит ли терпения и знаний во всем разобраться? А денег? Большинство водителей сейчас не хотят участвовать в этой лотерее, они привыкли к человеческому обслуживанию, им нет дела до загадок от прошлых обладателей, которые в погоне за экономией нещадно «колхозили» свои машины. И периодически доходили до таких высот (про печку от «Жигулей» на Chevrolet Tahoe слышали?), что только диву даешься.
Оттого многие и едут, понуро склонив голову, в автосалоны, где за чудовищные деньги покупают новые машины, на которые вчера и не обернулись бы. И платят за них годами, и мучаются, оценивая свою покупку, не будучи в ней уверенными. Но в следующий раз поступают точно так же: лучшая машина — это новая машина. А вторичка, порой весьма привлекательная по соотношению цена-качество-количество — остается на откуп энтузиастам и любителям. Тем, что в радость покопаться и покрутить гайки. Про эмоции после решения очередной задачки — вежливо умолчу. Они бесценны.