Почему россияне готовы чудовищно переплачивать за новые автомобили

Визуально они практически неотличимы. Колодки и направляющие у них одинаковые. Диски — тоже. У нас, напомним, двухлитровая версия, узлы и агрегаты которой во многом шли на десятый «Лансер». Но есть и одно очень важное отличие: диаметр «девятошного» поршня — 38 мм, а «десятошного» — 35 мм. Сальники, естественно, тоже разные. И в этот миг становится понятно, почему заклинили тормоза: похоже, второй владелец таких интимных подробностей не знал, а механик, меняющий порванный резиновый уплотнитель, запихнул в штатное место нештатный сальник. Загадка разгадана.

Сколько уже таких «пасхалок» в нашей подержанной иномарке нашлось и сколько еще найдется? Хватит ли терпения и знаний во всем разобраться? А денег? Большинство водителей сейчас не хотят участвовать в этой лотерее, они привыкли к человеческому обслуживанию, им нет дела до загадок от прошлых обладателей, которые в погоне за экономией нещадно «колхозили» свои машины. И периодически доходили до таких высот (про печку от «Жигулей» на Chevrolet Tahoe слышали?), что только диву даешься.

Оттого многие и едут, понуро склонив голову, в автосалоны, где за чудовищные деньги покупают новые машины, на которые вчера и не обернулись бы. И платят за них годами, и мучаются, оценивая свою покупку, не будучи в ней уверенными. Но в следующий раз поступают точно так же: лучшая машина — это новая машина. А вторичка, порой весьма привлекательная по соотношению цена-качество-количество — остается на откуп энтузиастам и любителям. Тем, что в радость покопаться и покрутить гайки. Про эмоции после решения очередной задачки — вежливо умолчу. Они бесценны.