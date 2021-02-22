5 ошибок, которые допускают почти все покупатели новых автомобилей

После того, как вы определились с маркой и моделью автомобиля, отвечающего всем вашим требованиям и вписывающимся в рамки обозначенного бюджета, нужно выбрать дилера, который любезно передаст вам «машину мечты». А это не так просто, как может показаться на первый взгляд.

ПОВОРОТ НЕ ТУДА

Если речь идет о новой «лошадке», не подержанной, то «серые» автосалоны вычеркиваем сразу: за «нулевым» авто — только к «официалу». И хотя на этом шаге оступаются не многие, напомнить о возможных последствиях все же стоит.

Едва ли не каждый продавец стремится «развести» покупателя. Но поскольку «официалы» тесно сотрудничают с дистрибьюторами, они ведут себя скромнее «серых» коллег. Последние публикуют объявления с заведомо ложными прайсами, взвинчивают проценты по кредитам, без каких-либо объяснений срывают сроки выдачи авто, подсовывают битые и неисправные машины.

Но самое главное — их гораздо сложнее привлечь к ответственности. В представительство марки уже не пожалуешься: остается надеяться лишь на закон «О защите прав потребителей».