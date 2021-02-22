5 ошибок, которые допускают почти все покупатели новых автомобилей

После того, как вы определились с маркой и моделью автомобиля, отвечающего всем вашим требованиям и вписывающимся в рамки обозначенного бюджета, нужно выбрать дилера, который любезно передаст вам «машину мечты». А это не так просто, как может показаться на первый взгляд.
ПОВОРОТ НЕ ТУДА
Если речь идет о новой «лошадке», не подержанной, то «серые» автосалоны вычеркиваем сразу: за «нулевым» авто — только к «официалу». И хотя на этом шаге оступаются не многие, напомнить о возможных последствиях все же стоит.
Едва ли не каждый продавец стремится «развести» покупателя. Но поскольку «официалы» тесно сотрудничают с дистрибьюторами, они ведут себя скромнее «серых» коллег. Последние публикуют объявления с заведомо ложными прайсами, взвинчивают проценты по кредитам, без каких-либо объяснений срывают сроки выдачи авто, подсовывают битые и неисправные машины.
Но самое главное — их гораздо сложнее привлечь к ответственности. В представительство марки уже не пожалуешься: остается надеяться лишь на закон «О защите прав потребителей».
СПАСИБО, ПОДОЖДУ
Как известно, автомобиль у «официала» можно либо купить сразу (выбрать из того, что есть в наличии), либо заказать и подождать. Почему второй вариант предпочтительнее? Вы можете сконфигурировать машину под себя — без лишних опций и, соответственно, переплат. Все вроде бы логично, а многие все равно предпочитают брать «здесь и сейчас», теряя до нескольких сотен тысяч рублей на ненужных «плюшках».
ТОРГ УМЕСТЕН
Сложно представить себе покупателя, торгующегося с продавцом в булочной. Однако автомобиль — не буханка белого хлеба, его стоимость в десятки тысяч раз выше, а потому в шоу-руме просить скидку можно и даже нужно. Главное — делать это правильно, и тогда шансы на успех многократно увеличатся, а вместе с ними уменьшится итоговый прайс.
Так, не стоит впадать в крайность и наглеть. Важно понимать, что дилер может порадовать бонусом лишь в том случае, если речь идет о машинах в средних и богатых комплектациях, с которых ретейлер получает весьма ощутимый процент — или, иначе говоря — маржу. А чем больше дополнительных опций и услуг вы добавите в свой заказ, тем скидка будет выше.
СЕМЬ РАЗ ПРОЧТИ
И хотя все понимают важность внимательного прочтения договора купли-продажи перед подписанием, многие — опьяненные, вероятно, радостью покупки — изучают бумаги «одним глазом», пропуская действительно важные вещи. А ведь именно с помощью этого документа в случае чего дилера можно привлечь к ответственности в судебном или досудебном порядке.
Итак, какие же пункты нас особенно интересуют в договоре? Во-первых, итоговая стоимость автомобиля (особенно, если он заказывается под клиента). Непременно должен быть пункт, где прописано, может ли цена измениться за время производства и доставки машины. Во-вторых, сами сроки передачи транспортного средства клиенту, размер неустоек в случае, если эти самые сроки будут продавцом сорваны.
В-третьих, ответственность дилера, его гарантийные обязательства перед потребителем. А вот чего в документе быть не должно, так это дополнительных комиссий, скажем, за доставку автомобиля со склада (или другой площадки) в выбранный вами автосалон. Справедливости ради отметим, что этим зачастую грешат именно «серые» дилеры.
СМОТРИ В ОБА
Что собой представляет процесс передачи автомобиля покупателю? Последнего провожают в зону выдачи, где у него есть возможность внимательно изучить автомобиль на предмет повреждений, неисправностей и соответствия заказу. Клиент, как правило, бросает беглый взгляд, чуть ли не вырывает ключи из рук менеджера и торопится покинуть автосалон. Его можно понять — ему не терпится отправиться на своем новом железном друге домой. Но спешка тут ни к чему.
Изучите каждый сантиметр кузова: автомобили нередко повреждаются при транспортировке. Возьмите с собой на выдачу толкового приятеля, умеющего обращаться с толщиномером. И не ленитесь понажимать на все клавиши в салоне, инспектируя работу систем. О любых отклонениях сообщайте продавцу: решить проблему гораздо проще сразу, на месте, нежели после подписания акта приема-передачи.
Если все в порядке, не лишним будет сверить VIN-код автомобиля на кузове с номером, прописанным в ПТС — мало ли дилер перепутал машину или документ. Убедитесь, что вам передали полный комплект бумаг (ПТС, два экземпляра договора-купли продажи с актом приема-передачи, сервисную книжку, мануал, инструкции по дополнительному оборудованию, страховые полисы, если таковые оформлялись) и, разумеется, два комплекта ключей.