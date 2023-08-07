Опасный симптом: три причины автомобильного тремора на ровной дороге

Со временем любой автомобиль становится подержанным и требует от своего владельца больше, чем просто ежегодная замена масла. Постепенно изнашиваются даже изначально надежные узлы и агрегаты — город был и остается «тяжелыми условиями эксплуатации», так что заявленный производителем интервал обслуживания стоит сократить минимум вдвое. Это касается всей машины в целом и каждого ее элемента в частности.
Итак, разменяв одиннадцатый десяток на одометре, «железный конь» может намекнуть на потребность во внимании. Причем вовсе не обязательно красной лампочкой на приборной панели: посторонние звуки и неприятные назойливые скрипы да детонации — тоже намек. Как и дрожащая под ногой педаль — ее стоит воспринимать как симптом неполадки. Вернее, сразу нескольких, каждую из которых нужно научиться отличать.
Если трясет постоянно, а на скорости свыше 80 км/ч появляется уже ощутимый дискомфорт — это потребность в балансировке колес. Да-да, при шиномонтаже ее нужно делать обязательно, причем даже в том случае, когда колеса меняются комплектом, вместе с дисками. Ямы и колдобины никто не отменял, за сезон баланс сбивается, а ранее повешенные грузики теряются. Так что добро пожаловать на второй круг, к тому же сразу для всех четырех «круглых».
Если машину начинает трясти во время прожатия педали тормоза — да так, что ногу отрывает — «приехали» тормозные диски. Постоянно подкисающие суппорты, вынуждающие узел работать при повышенных температурах, да реагенты вкупе с лужами и снегом приводят к замене деталей куда быстрее, чем фактический износ. «Железа» может оставаться еще очень много при том, что сам диск уже кривой, а тормозной механизм настроен с минимальными допусками.
Тут рецепт один — замена. Причем вместе с колодками, сколько бы миллиметров фрикционной накладки на последних ни сохранилось. Увы и ах, надо было обслуживать суппорты. Что касается «точить», то тут каждый принимает для себя решение сам: тандем кошелька, мнения и опыта — дело уникальное. Но лучше новой детали может быть только качественная (читай — фирменная) новая деталь.
Самый печальный и дорогостоящий тремор — на высокой скорости, который утихает только после того момента, как нога покидает педаль газа. Проявляется он на скорости свыше «сотни» и означает только одно: «чат покинула» внутренняя граната, ШРУС нуждается в ремонте. Немедленном! В зависимости от модели обойтись такая операция может либо дорого, либо очень дорого. И никакими копеечными средствами, присадками, составами и прочей маркетинговой активностью изношенный ШРУС не вылечить. Только менять. И, повторимся, чем быстрее — тем лучше.