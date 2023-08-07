Опасный симптом: три причины автомобильного тремора на ровной дороге

Со временем любой автомобиль становится подержанным и требует от своего владельца больше, чем просто ежегодная замена масла. Постепенно изнашиваются даже изначально надежные узлы и агрегаты — город был и остается «тяжелыми условиями эксплуатации», так что заявленный производителем интервал обслуживания стоит сократить минимум вдвое. Это касается всей машины в целом и каждого ее элемента в частности.

Итак, разменяв одиннадцатый десяток на одометре, «железный конь» может намекнуть на потребность во внимании. Причем вовсе не обязательно красной лампочкой на приборной панели: посторонние звуки и неприятные назойливые скрипы да детонации — тоже намек. Как и дрожащая под ногой педаль — ее стоит воспринимать как симптом неполадки. Вернее, сразу нескольких, каждую из которых нужно научиться отличать.

Если трясет постоянно, а на скорости свыше 80 км/ч появляется уже ощутимый дискомфорт — это потребность в балансировке колес. Да-да, при шиномонтаже ее нужно делать обязательно, причем даже в том случае, когда колеса меняются комплектом, вместе с дисками. Ямы и колдобины никто не отменял, за сезон баланс сбивается, а ранее повешенные грузики теряются. Так что добро пожаловать на второй круг, к тому же сразу для всех четырех «круглых».