Бежать без оглядки: 5 признаков нечестного автосалона

Сколько дилерских центров насчитывается сегодня в России? Много. Одних только «официалов» по состоянию на прошлый год было чуть больше трех тысяч. А прибавить сюда еще «серые» автосалоны, количество которых корректируется чуть ли не каждый день: одни банкротятся, другие в погоне за «легкой» прибылью, напротив, выползают…

В общем, выбирать гражданам, решившим приобрести новую машину, есть из чего. И нельзя однозначно сказать, что это хорошо, ведь бешеная конкуренция и желание побыстрее обогатиться за счет бедных покупателей вынуждает нечестных торговцев идти на крайние меры, пуская в ход всевозможные грязные приемы «развода».

Как же уберечь себя и свой кошелек от мошенников? Да так, чтобы не расхлебывать горькую кашу уже после подписания договора купли-продажи, а «распознать врага» еще на этапе знакомства с дилером. Какие шоу-румы стоит обходить стороной? Давайте разбираться.