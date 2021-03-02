Бежать без оглядки: 5 признаков нечестного автосалона

Сколько дилерских центров насчитывается сегодня в России? Много. Одних только «официалов» по состоянию на прошлый год было чуть больше трех тысяч. А прибавить сюда еще «серые» автосалоны, количество которых корректируется чуть ли не каждый день: одни банкротятся, другие в погоне за «легкой» прибылью, напротив, выползают…
В общем, выбирать гражданам, решившим приобрести новую машину, есть из чего. И нельзя однозначно сказать, что это хорошо, ведь бешеная конкуренция и желание побыстрее обогатиться за счет бедных покупателей вынуждает нечестных торговцев идти на крайние меры, пуская в ход всевозможные грязные приемы «развода».
Как же уберечь себя и свой кошелек от мошенников? Да так, чтобы не расхлебывать горькую кашу уже после подписания договора купли-продажи, а «распознать врага» еще на этапе знакомства с дилером. Какие шоу-румы стоит обходить стороной? Давайте разбираться.
ПОЧТИ ДАРОМ
Бесплатный — или супердешевый — сыр кладут только в мышеловки. Казалось бы, с этой простой истиной знакомы все, но дилерские предложения бывают настолько привлекательными, что покупатели совсем теряют голову. Новенький кроссовер одного популярного корейского бренда чуть ли не в полцены от той, что красуется на официальном сайте производителя — весьма, согласитесь, заманчиво.
Обещание огромных, сказочных скидок — это всегда тревожный звоночек, указывающий на бесчестность автосалона. Когда клиент, клюнувший на приманку, приезжает за вожделенной машиной, выясняется, что «последний акционный автомобиль продали вот буквально минуту назад» или ТС на самом деле подержанное, поврежденное, залоговое, юридически «темное».
Таким обычно грешат «серые» дилеры, пытающиеся затащить покупателя в шоу-рум всеми правдами и неправдами. «Официалы» ведут себя осторожнее: у них и бонусы куда скромнее, да и условия акции всегда прозрачнее.
ВЫБИРАЙ — НЕ ХОЧУ
Честные дилеры не хранят на своих складах десятки автомобилей одной модели: в лучшем случае — парочку. И то — в средних и богатых комплектациях и с дополнительным оборудованием на внушительную сумму, чтобы, сильно ограничивая выбор покупателя, оперативно реализовывать «жирные» машины с тяжелыми ценниками. Да, это тоже своего рода хитрость, уловка, но мы хотели рассказать не об этом.
Помните, что жадным комерсам нужно привлекать покупателей любыми путями? Если не сниженными прайсами, так богатством выбора. «Да, конечно, нужная вам комплектация в наличии есть. И базовая есть. И остальные шестнадцать существующих и несуществующих версий тоже. Да, все они ждут вас в нашем автосалоне, приезжайте». У нечестных дилеров как в Греции — всегда есть все.
Наивный покупатель приезжает, а дальше ситуация может развиваться по одному из двух сценариев. Либо, как уже говорилось выше, «машина в интересующей вас комплектации продана минуту назад», либо «вы неправильно поняли: авто у нас не в салоне, а на складе — за 100500 километров отсюда». И как итог: «давайте подберем вам что-то другое» — что-то, что стоит сильно дороже, разумеется. Такие фокусы исполняют как «серые» дилеры, так и «официалы».
ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
Вот, кстати, еще один «сигнализатор опасности», связанный со складскими перемещениями автомобилей. Правда, он справедлив лишь по отношению к неавторизованным ретейлерам. Особо наглые товарищи, подтверждающие факт наличия машины в другом месте, предлагают транспортировать ее для осмотра клиентом в шоу-рум, но не просто так, а за дополнительную плату, именуемую задатком.
Покупателя просят внести некую сумму денег, после чего обещают запустить процесс доставки — мол, буквально два часа, и машина будет здесь. Конечно, есть и обязательное условие: если автомобиль понравится, то задаток пойдет в счет его оплаты, а если нет, то денежки свои вы больше не увидите. Честный дилер никогда не берет никаких (даже символических) сумм за транспортировку со своих иных площадок, ведь он и так — лицо заинтересованное.
ПРОЦЕНТЫ НА ДРОЖЖАХ
Солидные дилеры с хорошей репутацией могут, помимо прочего, похвастать достойными банковскими и страховыми партнерами. У жуликов таких компаньонов нет: они подсовывают клиентам точно таких же мошенников, как они сами, которые задирают проценты по займам, прописывая их мизерным шрифтом и мудреным языком, «прикручивают» к полисам ОСАГО и КАСКО миллион дополнительных страховок, выдумывают иные скрытые платежи.
ТУДА, СЮДА, ОБРАТНО
Продолжая тему дилеров, которые дорожат своей репутацией — те всегда максимально окружают клиента заботой, стараясь провести сделку как можно скорее, понятнее и безопаснее для обеих сторон. У нечестных менеджеров тактика иная: затаскать покупателя по кабинетам, познакомить его со всем персоналом автосалона, «замариновать» бесконечными ожиданиями в душных коридорах и толпах таких же измученных граждан.
Зачем это делается? Утомленный потребитель, просидевший в шоу-руме «дцать» часов, готов пойти на все, что угодно, лишь бы скорее забрать автомобиль и отправиться домой. У него снижена концентрация внимания, он плохо соображает. Человеку в таком состоянии — в момент кульминации сделки, когда нужно подписывать договор купли-продажи, кредитования и страхования — легко подсунуть любые бумаги. Он ведь их даже прочитать толком не сможет.
Естественно, процесс передачи автомобиля клиенту не может быть шибко быстрым — все-таки осмотр и оформление покупки требует времени. Однако сидеть в автосалоне целый день, пересаживаясь из одного кресла в другое — ненормально. Если заметите, что менеджеры специально затягивают время, крепко задумайтесь: может, имеет смысл отправиться в другой автосалон, пока не поздно?