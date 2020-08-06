На каких японских автомобилях крайне ненадежные коробки передач

Понятие «японское качество» умело используют маркетологи, но на деле надпись Made in Japan уже не залог того, что агрегат будет служить верой и правдой долгие годы. В доказательство приведем трансмиссии, с которыми было и есть множество проблем. А ведь их ставили на многие популярные модели.

Jatco JR507A/RE5R05/JR507E

Этот пятиступенчатый «автомат» устанавливали с 2000 по 2018 годы на заднеприводные и полноприводные модели Nissan, Infiniti и Suzuki. «Коробка» была рассчитана на большой крутящий момент, потому работала вместе с мощными моторами, вплоть до 5,6-литрового V8.

Ясно, что на спортивных автомобилях люди медленно не ездят, а на внедорожниках нередко выезжают на оффроад. В обоих случаях нагрузка на трансмиссию возрастает, и появляется риск перегрева. Как раз из-за перегрева у «пятиступки» страдал гидротрансформатор и изнашивались соленоиды. Достоинство «автомата» лишь в том, что он довольно ремонтопригоден.

Aisin TF60/TF80

6-ступенчатый «автомат» впервые показали в 2001 году. Его до сих пор можно встретить на многих машинах, к примеру, Volvo S60 и XC60, Opel Astra H и J, а также некоторых моделях Audi.

Для этой трансмиссии характерны перегревы, которые сокращают срок службы гидроблока. Плюс ко всему, «коробка» чувствительна к качеству масла. Его хорошо бы поменять не на 60 000 км, а раньше, иначе продукты износа быстро забьют соленоиды, а это постепенно «приговорит» к замене пакеты фрикционов.