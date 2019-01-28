5 народных правил для безопасной езды в снегопад

Зимняя «сказка» продолжается. По заверениям синоптиков, метели придут снова. Уберечь себя и свой автомобиль от всех угроз можно только одним способом — не выходить из дома. Но как быть, когда ехать надо? Подскажет портал «АвтоВзгляд».
Есть только три параметра, которые не позволят сесть за руль в такую погоду: летние шины, неработающие дворники и недостаток уверенности в собственных силах. Правило «не уверен — не берись» сегодня играет важнейшую, ключевую роль. Такой снегопад ошибок и задумчивости не простит. Если ничего подобного не замечено, автомобиль давно переобут в «сезонную обувь», а щетки стеклоочистителя бойко скребут промерзшее лобовое стекло, то можно ехать. Но стоит все же придерживаться нескольких «народных» правил.
Почистить машину
Не поленитесь как следует почистить автомобиль от осадков. В Москве выпало 50 см снега, так что на эту операцию нужно закладывать как минимум полчаса. Во-первых, снег частично или полностью перекрывает обзорность, которая и так будет не самой лучшей в такую погоду, во-вторых, огромное число ДТП случается из-за съехавшего с крыши на лобовое стекло сугроба. В-третьих, надо хорошо прочистить фары и фонари. Сильный снегопад значительно ухудшает видимость, каждая лампа важна для предотвращения возможной аварии. Так что подготовке к поездке надо уделить особое внимание.
Обстучать дворники
Вынесем этот пункт в отдельный абзац: забудете ободрать лед с щеток стеклоочистителя, будете страдать от дискомфорта всю дорогу! Отвлекаться да поругивать себя за разгильдяйство. Ведь останавливаться потом будет «не с руки», да и не особо у нас и остановишься! Поток полуслепых утренних водителей, которые допивают кофе, добривают подбородки или докрашивают ногти уже за рулем с одной стороны, а с другой — автобусная полоса и платная парковка! Так что сделать это нехитрое и не затратное по силам и времени дело лучше около дома.
Прогреть автомобиль
Заложите время, чтобы машина успела полностью прогреться. Комфорт водителя, его сосредоточенность на дороге и внимательность сыграют в такую погоду немаловажную роль. Второй важный фактор– оттаявшие стекла и зеркала. Температуры за окном позволяют прогреть в статичном положении даже дизельную машину, разве что на это потребуется чуть больше времени.
Обзорности сегодня будет остро не хватать, поэтому аккуратно и неторопливо почистите от осадков каждое стекло. Такая предосторожность может окупиться уже во дворах, где не проснувшиеся и опаздывающие на работу соседи начнут выезжать на своих заснеженных «пепелацах», с амбразурой на водительском стекле. Только ваша личная аккуратность позволит избежать ДТП на первых ста метрах. Самое постыдное, заметим, ДТП.
Подготовить тормоза
Снегопад — время двойного внимания и концентрации. Но все эти усилия «пойдут прахом», если вдумчиво не подготовиться к поездке. И тут на первый план выходят тормоза — от них сегодня будет зависеть многое.
Пока медленно едем по дворам, нужно прогреть и прочистить суппорты с дисками. Компот из вчерашнего реагента и сегодняшнего снега оставил на деталях такой налет, что в нужный момент, а он обязательно наступит, усилий может просто не хватить. Пока машин вокруг не много, нужно несколько раз прожать педаль тормоза, чтобы диски и суппорта нагрелись и стряхнули с себя все ненужное. Тогда и только тогда механизмы будут работать корректно и уберегут ваш автомобиль от вынужденного «причаливания» в корму впереди идущего.
Почувствовать дорогу
Выехав из дворов, нужно понять и прочувствовать «почву» под колесами. Как несет и, что важнее, куда несет. Под снегом может быть, и, скорее всего, будет, ледяная корка, которая значительно изменит время и расстояния не только торможения, но и разгона. Чтобы увереннее себя чувствовать в потоке, осознавать на что способен ваш авто в данный конкретный момент, требуется несколько раз разогнаться и затормозить. Сделать это лучше на улочках и переулках, а не на переполненных по случаю утра понедельника магистралях.
Лишних телодвижений в вопросах подготовки не бывает. Прикинув «что к чему», можно смело выезжать на дороги общего пользования и ехать по своим делам. Но, не забывая при этом внимательно приглядывать за соседями по потоку. Не все столь бдительно подошли к вопросу выезда на работу, не все еще вообще проснулись и осознали объем обрушившейся стихии. Хорошо, что стекла почистили — все видно!