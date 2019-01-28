5 народных правил для безопасной езды в снегопад

Есть только три параметра, которые не позволят сесть за руль в такую погоду: летние шины, неработающие дворники и недостаток уверенности в собственных силах. Правило «не уверен — не берись» сегодня играет важнейшую, ключевую роль. Такой снегопад ошибок и задумчивости не простит. Если ничего подобного не замечено, автомобиль давно переобут в «сезонную обувь», а щетки стеклоочистителя бойко скребут промерзшее лобовое стекло, то можно ехать. Но стоит все же придерживаться нескольких «народных» правил.

Почистить машину

Не поленитесь как следует почистить автомобиль от осадков. В Москве выпало 50 см снега, так что на эту операцию нужно закладывать как минимум полчаса. Во-первых, снег частично или полностью перекрывает обзорность, которая и так будет не самой лучшей в такую погоду, во-вторых, огромное число ДТП случается из-за съехавшего с крыши на лобовое стекло сугроба. В-третьих, надо хорошо прочистить фары и фонари. Сильный снегопад значительно ухудшает видимость, каждая лампа важна для предотвращения возможной аварии. Так что подготовке к поездке надо уделить особое внимание.