7 важных предметов в автомобиле, без которых ехать противопоказано

Порой, заглянув в машину к соседу, диву даешься, насколько захламлен багажный отсек. Чего только не возят соотечественники в багажниках своих авто: старые пакеты, тряпки, складной мангал, обрезки пластиковых канализационных труб, старые пивные бутылки, детский самокат, стопки газет…

Между тем, перво-наперво в машине должна быть не просроченная аптечка с полным, а желательно и расширенным перечнем средств первой помощи, огнетушитель, светоотражающий жилет и аварийный знак.

Далее следует проверить наличие и состояние запасного колеса. В дальней дороге будет лучше, если ваша запаска соответствует диаметру остальных колес. Случись что, вы просто поменяете пробитое колесо и продолжите поездку на комфортной для вас скорости. Некоторые автопроизводители, в целях экономии, кладут, вместо полноразмерного запасного колеса, докатку. Это недоколесо годится лишь для кратковременной поездки до ближайшего шиномонтажа на скорости, не превышающей 80 км/ч.