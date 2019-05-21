7 важных предметов в автомобиле, без которых ехать противопоказано

Чем больше багажник, тем больше шансы, что он будет забит ненужным хламом, среди которого, как правило, не остается места для самого необходимого — того, что наверняка пригодится в дороге, а не будет лежать про запас на какой-нибудь непредвиденный случай. Так что же обязательно нужно возить в автомобиле?
Лика Затворная

Порой, заглянув в машину к соседу, диву даешься, насколько захламлен багажный отсек. Чего только не возят соотечественники в багажниках своих авто: старые пакеты, тряпки, складной мангал, обрезки пластиковых канализационных труб, старые пивные бутылки, детский самокат, стопки газет…

Между тем, перво-наперво в машине должна быть не просроченная аптечка с полным, а желательно и расширенным перечнем средств первой помощи, огнетушитель, светоотражающий жилет и аварийный знак.

Далее следует проверить наличие и состояние запасного колеса. В дальней дороге будет лучше, если ваша запаска соответствует диаметру остальных колес. Случись что, вы просто поменяете пробитое колесо и продолжите поездку на комфортной для вас скорости. Некоторые автопроизводители, в целях экономии, кладут, вместо полноразмерного запасного колеса, докатку. Это недоколесо годится лишь для кратковременной поездки до ближайшего шиномонтажа на скорости, не превышающей 80 км/ч.

Кто-то и из производителей и вовсе кидает в багажник ремкомплект в виде баллончика с всепроникающей герметизирующей жидкостью, позволяющей так же, как и с докаткой, доехать на пробитом колесе до ближайшей СТО. В любом случае, перед поездкой убедитесь, что на не предвиденный случай у вас есть, что-то из этого списка.

Проверив наличие запаски или альтернатив, убедитесь, что взяли с собой компрессор или ручной насос для подкачки колес. Ручной насос — муторно, долго и неудобно, но все же лучше, чем ничего. А вот электрический компрессор существенно облегчит жизнь в дороге вам, а, возможно, и еще кому-то, кто попал в сложную ситуацию на дороге.

Было бы странным взять с собой запаску и компрессор, но не положить в багажник домкрат и ключ «балонник», для откручивания болтов на колесах. Да, если на колесах вашего авто установлены болты-секретки, не забудьте удостовериться, что нужная «головка», подходящая к ним, лежит у вас в бардачке или в ящике с инструментом. В противном случае, при пробое колеса, придется вызывать эвакуатор, а далее высверливать «секретку», что потребует немалых расходов.

Зимой, да и летом, при неисправностях генератора, тоже вам могут потребоваться провода для «прикуривания». Не понадобиться вам, так понадобиться кому-то еще. Но лишними в багажники они точно не будут, как, впрочем, и специальное портативное устройство для пуска двигателя при севшем аккумуляторе.

Если планируете путешествие в края, где хорошие АЗС редкость, то запас «правильного» топлива от проверенного оператора обязательно стоит возить в багажном отсеке. Двадцати литровой канистры будет вполне достаточно, чтобы обеспечить свой автомобиль качественным топливом, до того, как найдете АЗС любимого вами бренда. Благо тонкие экспедиционные канистры, которые практически не занимают места в багажнике, найти сегодня — не проблема.

Ну и, конечно же, его величество — буксировочный трос. В зимний период — самая востребованная вещь в вашем багажнике. Поэтому не забывайте удостовериться в целостности, а, главное, в наличие троса. Кстати, трос лучше приобрести усиленный или вовсе динамическую стропу. Прослужат дольше, да и вынимать ими застрявших «чайников», включая себя — одно удовольствие.

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21 мая 2019
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