Почему с помощью автомобильной аптечки нельзя помочь пострадавшим в ДТП

Когда в 2010 году Минздрав внес коррективы в содержимое автомобильных аптечек, оставив в них по сути только вату и бинты различных калибров, стало понятно, что шансы получить первую помощь у жертв автокатастрофы сведены к нулю. Абсурд, согласитесь, когда у человека перелом ноги, он корчится от боли, умоляя вколоть ему анальгетик, или хотя бы приложить к изувеченной конечности нечто холодное, а собратья по рулю оборачивают его бинтами, словно мумию.
В абсолютной бесполезности аптечек, которые рекомендуют главные эскулапы страны, мы убедились в автомобильном пробеге по трассе М4 «Дон», организованном одним из самых крупных в стране производителей этих самых чемоданчиков с красным крестом. В этом путешествии до Ростова-на-Дону и обратно нас сопровождал действующий врач «Скорой помощи», внимательно послушав лекции которого, мы и пришли к неутешительному выводу о полной никчемности автомобильных аптечек в их нынешнем виде.
Впрочем, судите сами. Например, при ушибе внутренних органов пострадавшего необходимо уложить на жесткую поверхность, вызвать неотложку и обязательно приложить холодное на место ушиба. Аналогичные действия предусмотрены и в случае переломов конечностей. В предыдущей редакции аптечки в ее состав входил специальный пакет, раздавив содержимое которого, можно было получить своего рода мешочек льда. Теперь же оказать первую помощь ушибленным и переломанным можно разве что зимой.
Нередки случаи, когда травмированные в ДТП люди умирают из-за болевого шока. Однако в официальных аптечках автомобилистов ничего обезболивающего нет. А между тем, абсолютно безопасных нестеройдных обезболивающих средств, не вызывающих аллергических реакций, в фармокологии предостаточно. Такие инъекции можно вводить всем пострадавшим от 6 лет и старше. Но, увы, жизненно необходимых уколов в аптечке вы не найдете.
Как не найдете там медикаментов от поноса, рвоты, желудочных болей, проблем с сердцем давлением и других актуальных недугов. И что мы имеем в сухом остатке? Минздрав рекомендует абсолютно бесполезную аптечку. Производитель выпускает эту никчемность. За которую автовладельцы вынуждены тупо платить, поскольку обязаны иметь ее в автомобилях.
Именно это и хотел, очевидно, со всей очевидностью доказать устроитель нашего пробега. Сильному предприятию, способному выпускать самые современные и хорошо укомплектованные автоаптечки, надоело, похоже, заниматься профанацией…