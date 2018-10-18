Почему с помощью автомобильной аптечки нельзя помочь пострадавшим в ДТП

В абсолютной бесполезности аптечек, которые рекомендуют главные эскулапы страны, мы убедились в автомобильном пробеге по трассе М4 «Дон», организованном одним из самых крупных в стране производителей этих самых чемоданчиков с красным крестом. В этом путешествии до Ростова-на-Дону и обратно нас сопровождал действующий врач «Скорой помощи», внимательно послушав лекции которого, мы и пришли к неутешительному выводу о полной никчемности автомобильных аптечек в их нынешнем виде.

Впрочем, судите сами. Например, при ушибе внутренних органов пострадавшего необходимо уложить на жесткую поверхность, вызвать неотложку и обязательно приложить холодное на место ушиба. Аналогичные действия предусмотрены и в случае переломов конечностей. В предыдущей редакции аптечки в ее состав входил специальный пакет, раздавив содержимое которого, можно было получить своего рода мешочек льда. Теперь же оказать первую помощь ушибленным и переломанным можно разве что зимой.