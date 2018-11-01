Как избежать аварии в ледяной дождь

Если раньше ледяной дождь не был частым гостем в российских широтах, то теперь он наведывается к нам регулярно. Многие водители, как показывает практика, уже научились эффективно бороться с этой типично зимней проблемой и ее последствиями. Однако в преддверии холодов напомнить, как себя вести в подобных условиях, будет совсем не лишним.

От обычного дождя ледяной отличается тем, что его капли, образованные в верхних слоях атмосферы, на пути к земле «оборачиваются» в ледяную «пелену», превращаясь в эдакие шарики с жидкой «начинкой» внутри. Падая, они разбиваются, и при минусовых температурах вода вновь застывает — на домах, машинах, деревьях и прочих поверхностях. Красиво, конечно, но смертельно опасно.

НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ

На город надвигается ледяной дождь? В идеале нужно заботливо укрыть автомобиль до лучших времен в гараже, запастись какао с молоком и достать с полки уютный плед для созерцания волшебных морозных пейзажей из окна. Но далеко не у всех есть такая возможность, увы, и потому нам следует разобраться, как же подготовить свою машину к ливню.