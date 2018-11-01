Как избежать аварии в ледяной дождь

Многие водители, услышав из телевизора фразу «ожидается ледяной дождь», отказываются от поездок на авто. И немудрено! Ведь это природное явление обрывает линии электропередач, валит деревья, заливает катки там, где их быть не должно — в общем, всячески мешает автомобилистам, да и пешеходам, радоваться жизни. Как справиться с зимней напастью, защитить себя и свою машину — подскажет портал «АвтоВзгляд».
Если раньше ледяной дождь не был частым гостем в российских широтах, то теперь он наведывается к нам регулярно. Многие водители, как показывает практика, уже научились эффективно бороться с этой типично зимней проблемой и ее последствиями. Однако в преддверии холодов напомнить, как себя вести в подобных условиях, будет совсем не лишним.
От обычного дождя ледяной отличается тем, что его капли, образованные в верхних слоях атмосферы, на пути к земле «оборачиваются» в ледяную «пелену», превращаясь в эдакие шарики с жидкой «начинкой» внутри. Падая, они разбиваются, и при минусовых температурах вода вновь застывает — на домах, машинах, деревьях и прочих поверхностях. Красиво, конечно, но смертельно опасно.
НА СТАРТ, ВНИМАНИЕ
На город надвигается ледяной дождь? В идеале нужно заботливо укрыть автомобиль до лучших времен в гараже, запастись какао с молоком и достать с полки уютный плед для созерцания волшебных морозных пейзажей из окна. Но далеко не у всех есть такая возможность, увы, и потому нам следует разобраться, как же подготовить свою машину к ливню.
В бачок омывателя залейте проверенную «незамерзайку», которая не подведет в критической ситуации, а резиновые уплотнители дверей обработайте силиконовым спреем. Личинки замков и лючок топливного бака как следует просушите (WD в помощь), после чего нанесите в места «повышенной опасности» смазку. Проинспектируйте петли дверей, а также стеклоочистители. Имеет смысл их заменить на зимние, если вы до сих пор этого не сделали.
МАРШ!
Если ледяной дождь настигнет вас в пути, то постарайтесь не совершать никаких резких движений: разгоняйтесь и тормозите максимально плавно. Следите за дистанцией, скоростью, не «бодайтесь» с лихачами: хотят обогнать, пусть обгоняют на свой страх и риск. Еще лучше припарковаться в безопасном месте — вдали от других машин, деревьев и шатких конструкций. Не жалейте времени: ледяной дождь, как правило, «проливается» быстро.
ФИНИШ
Нередко случается, что это «стихийное бедствие» застает машину в отсутствие своего хозяина. И если авто к такому событию не подготовлено, то оно покрывается коркой льда и не дает водителю пробраться внутрь до потепления. Но коль ждать до весны — не вариант, подергайте все двери: глядишь, какая-нибудь да откроется. Нет? Тогда воспользуйтесь размораживателем, зимней «омывайкой» или в крайнем случае теплой водой.