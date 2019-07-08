Как правильно ехать по грунтовке, сильно размытой дождями

Фото: АвтоВзгляд
Сильные дожди лета-2019 не только смыли пыль с дорог и проселков нашей необъятной, но и оголили множество проблем. Одна из них — полное отсутствие у водителей знаний по преодолению самых простых участков бездорожья. К примеру, тривиальной дачной грунтовки.
Эдуард Раскин

Популярность кроссоверов и прочих «псевдовнедорожников» в наших краях обусловлено заложенном на уровне генов пристрастию россиян к отдыху за городом. Дачи, речки, палатки и прочие активности выходного дня накладывают определенные требования не только на объем багажника, но и на возможности автомобиля. Тут первую скрипку играет дорожный просвет, количество ведущих колес и возможность заблокировать дифференциал. Но самый важный фактор, позволяющий выехать из грязи, это отнюдь не внедорожный арсенал транспортного средства. Это умения и опыт рулевого.

Дальше едешь — тише будешь

Как показывает практика, съезд с асфальта открывает сумасшедший потенциал абсолютно у каждого. Летящая из-под колес жижа, рев мотора и занос пробуждают демонов. Остудить этот пыл может только одно: посадка на днище, перекрывающая путь к вожделенному отдыху. Дальше будет лопата, поход за трактором, негодование и обиды, упоминания чиновников «в суе» и прочее.

«Лада» против «антибукса»

Прежде всего, нужно четко осознать один факт: если «да я там на своем ВАЗ-2109 проезжал», то совсем не факт, что и вы на своем внедорожнике сможете. Ловкость и талант русского человека невозможно оценить в полном объеме. Лучший способ не застрять — не соваться, «не зная броду». Поэтому первым делом, если есть хоть малейшие сомнения, нужно пройти путь «ногами» и запомнить все сложные места, заранее продумав маневр. Теперь отключаем антипротивобуксовочную систему…

Не вспоминайте про ралли-рейды

Выполнив эти несложные предписания, можно начинать движение, делая все плавно и ни в коем случае не нажимая на тормоз. Липкая и скользкая глина быстро превратит колеса в замыленные бублики, не способные обеспечить нужный для старта зацеп. Двигаться следует медленно, аккуратно и равномерно, удерживая педаль газа в одном положении. Все что вы видели на ралли-рейдах, когда легковые автомобили легко проходят сложные участки на высокой скорости, тут неприменимо.

АКП — помощь или приговор?

Любой поворот, объезд препятствия и прочие упражнения следует выполнять с большим запасом — «держака-то» нет, а избыток скорости просто развернет машину, создав все необходимые условия для «посещения» кювета. Меньше скорость — меньше ям, меньше денег слесарям. Если же стрелка спидометра поползла-таки вверх, то притормаживать следует двигателем, используя понижение передач. Сделать это можно и на «автомате», переведя его в ручной режим.

Сноровка вместо трактора

Машина, несмотря на все наши усилия, завязла и остановилась. Колеса крутятся, движения нет. Вытолкать своими силами не удается. Что делать? Прежде, чем бежать за трактором, попробуйте определить причину фиаско: если дело в недостатке дорожного просвета или в глубокой яме, куда попало одно из ведущих колес, то черт не так страшен, как вы его намалевали.

Прежде всего, следует наломать мелких палок и веток, забить их под колесо и, улучшив зацеп, попытаться выехать самостоятельно. Можно немного приподнять автомобиль даже простым, штатным домкратом, усилив опорную поверхность резиновыми ковриками. Колесо оторвется от скользкой земли, а яму можно будет полностью заложить ветками. Ни в коем случае не засовывайте руки и голову под машину — она крайне неустойчива и в любой момент может рухнуть!

Хитрость джиперов

Последний шанс — фокус с тросом. Найдите крепкое дерево или столб, за который можно привязать веревку, в том направлении, куда нужно выезжать. Вторую часть троса крепим на ведущее колесо. Таким образом получаем самодельную лебедку. Медленно и очень аккуратно нажимая на газ, вытягиваем автомобиль из засады.

Если все вышеперечисленные способы не помогли, то самое время собираться за трактором или воспользоваться «помощью зала». Но, как показывает практика, опыт и знание простейших трюков позволяет добраться до точки назначения даже на неподготовленном автомобиле. Не хотите рисковать совсем? Езжайте большой компанией! Если уж застрянете, то будет хотя бы что вспомнить!

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8 июля 2019
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