Как правильно ехать по грунтовке, сильно размытой дождями

Популярность кроссоверов и прочих «псевдовнедорожников» в наших краях обусловлено заложенном на уровне генов пристрастию россиян к отдыху за городом. Дачи, речки, палатки и прочие активности выходного дня накладывают определенные требования не только на объем багажника, но и на возможности автомобиля. Тут первую скрипку играет дорожный просвет, количество ведущих колес и возможность заблокировать дифференциал. Но самый важный фактор, позволяющий выехать из грязи, это отнюдь не внедорожный арсенал транспортного средства. Это умения и опыт рулевого.

Дальше едешь — тише будешь

Как показывает практика, съезд с асфальта открывает сумасшедший потенциал абсолютно у каждого. Летящая из-под колес жижа, рев мотора и занос пробуждают демонов. Остудить этот пыл может только одно: посадка на днище, перекрывающая путь к вожделенному отдыху. Дальше будет лопата, поход за трактором, негодование и обиды, упоминания чиновников «в суе» и прочее.