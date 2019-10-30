Почти полное бездорожье: названы лучшие в России дороги

На основе данных, опубликованных ведомством, портал «АвтоВзгляд» составил рейтинг регионов с наиболее качественными дорогами. Лидирующую позицию, что не удивительно при бесконечной гонке по перекладыванию асфальта, заняла Москва с показателем в 97%. Кроме столицы в первую пятерку вошли Ханты-Мансийский автономный округ, где 84,5% хороших дорог, Ставропольский (74,9%) и Красноярский края (71,4%), а также Ингушетия (70,4%).

В числе аутсайдеров — республика Марий Эл с микроскопическим результатом в 1,4% хороших дорог, Саратовская область (9,9%), Калмыкия (11,8%), Архангельская (15,1%) и Магаданская (17%) области.

В общей же сложности, нормам в России соответствует 42,4% дорог по итогам 2018 года. Стоит отметить, что за последние десять лет качество местных отечественных трасс выросло, но значительным этот скачок никак назвать нельзя: с 2008 года они стали лучше на 4,6%.