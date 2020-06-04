За отказ от медосвидетельствования будут штрафовать на 50 000 рублей и лишать прав до 3 лет

Как известно, отказ от процедуры медицинского освидетельствования по закону автоматически превращает водителя в пьяного или находящегося в состоянии наркотического опьянения. Сегодня за подобное нарушение предусмотрен штраф в размере 30 000 рублей и лишение управления транспортным средством на срок от полутора до двух лет.

Согласно опубликованному Минюстом РФ документу, ответственность для водителя должна быть ужесточена в случае, когда в салоне автомобиля помимо него находится ребенок не старше 16 лет. Утвердить новые статьи КоАП РФ должны до конца года, а значит после вступления в силу подобный штраф окажется для физических лиц-автонарушителей самым большим в стране.

Напомним, что буквально недавно ведомство выступало с предложением усилить наказание для автовладельцев, моющих свои машины во дворах жилых домов, а также за брошенные на проезжей части транспортные средства и бессистемный вой сигнализации.