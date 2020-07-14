На каких машинах особо опасно ездить в жару

– Ездить в автомобиле в жару без охлаждения салона очень рискованно, особенно, когда трафик плотный и придется стоять в пробках. И если во время движения вам стало плохо, надо найти возможность остановиться, выйти на свежий воздух и сделать охлаждающий компресс, смочив прохладной водой ткань, — считает Тяжельников.

По его словам, перегрев в салоне автомобиля несет большую нагрузку на сердце, снижает концентрацию внимания и может привести к тепловому удару.

— При высокой температуре воздуха, температура в салоне может быть еще выше наружной и доходить до 40—60 градусов. Эти условия в течение продолжительного времени несовместимы с нормальной жизнедеятельностью организма. И, к сожалению, есть случаи, когда нахождение в закрытом авто детей и животных заканчивались трагически, — сообщил врач агентству «Москва».

И медик, безусловно, прав. Однако, как мы уже сказали выше, сегодня в России практически не продаются авто без «кондея». И, если по гамбургскому счету, водителям в жару надо больше опасаться других проблем.