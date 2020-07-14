На каких машинах особо опасно ездить в жару

– Ездить в автомобиле в жару без охлаждения салона очень рискованно, особенно, когда трафик плотный и придется стоять в пробках. И если во время движения вам стало плохо, надо найти возможность остановиться, выйти на свежий воздух и сделать охлаждающий компресс, смочив прохладной водой ткань, — считает Тяжельников.
По его словам, перегрев в салоне автомобиля несет большую нагрузку на сердце, снижает концентрацию внимания и может привести к тепловому удару.
— При высокой температуре воздуха, температура в салоне может быть еще выше наружной и доходить до 40—60 градусов. Эти условия в течение продолжительного времени несовместимы с нормальной жизнедеятельностью организма. И, к сожалению, есть случаи, когда нахождение в закрытом авто детей и животных заканчивались трагически, — сообщил врач агентству «Москва».
И медик, безусловно, прав. Однако, как мы уже сказали выше, сегодня в России практически не продаются авто без «кондея». И, если по гамбургскому счету, водителям в жару надо больше опасаться других проблем.
НЕ ПОЛНЫЙ ТОРМОЗ
Так, например, стоит опасаться поездок на машине, у которой давно не меняли тормозную жидкость. Последняя имеет свойство потихоньку насыщаться влагой. Из-за присутствия воды, «тормозуха» может вскипеть на жаре в случае перегрева при интенсивном торможении. Да и тормозные колодки, если автомобилист решил сэкономить и приобрел какой-нибудь непонятный «нонейм» по привлекательной цене, могут подвести именно в жару.
В условиях летнего зноя, когда охлаждение тормозных механизмов затруднено, фрикционная смесь сомнительного качества быстро перегревается и тормоза перестают «схватывать».
В БЕНЗИНОВОМ УГАРЕ
Также жара противопоказана автомобилям, у которых по каким-то причинам появились проблемы в системе вентиляции бензобака. Они частенько свойственны не новым транспортным средствам. В тех машинах, где конструктивно предусмотрена возможность замены топливного насоса через днище салона, в жару может возникать сильный запах бензина.
Из-за жары топливо в баке интенсивно испаряется. Пары не могут выйти через неисправную вентиляционную систему. И нарастающее давление выдавливает их в салон через уплотнения в технологическом лючке бензонасоса. Нанюхаться бензина на жаре — то еще «удовольствие», чреватое головной болью и прочими проблемами из-за интоксикации бензином.
ЖЕЛЕЗНЫЙ БУНТ
Доставить проблем на жаре может даже достаточно новая машина. Особенно если у нее коробка передач — роботизированная. На немецких авто «роботы» почему-то в перегревае не замечены, а вот на некоторых французских и отечественных такое бывает. Причем даже зимой, при толкании в «пробке».
А уж по летней жаре подобные казусы происходят порой и в гораздо более благоприятных условиях движения. Умная, но перегретая КП переходит в аварийный режим, а машина отказывается ехать дальше до тех пор, пока агрегат не остынет. Если «забастовка» случится прямо на оживленной магистрали, до аварии — рукой подать.