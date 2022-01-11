Почему на стоянках супермаркетов часто «глючит» сигнализация в автомобиле

За последние пару лет мир вокруг изменился и «похорошел» настолько, что даже привычная и проверенная временем электроника начинает чудить. Радар-детекторы, что еще недавно четко определяли исключительно «источник опасности», начинают безостановочно шуметь каждый метр, различные электронные блоки, исправно работающие за городом, начинают «выпадать в ошибку» на улицах, а сигнализации и вовсе сходят сума. То не откроют дверь, то «изойдутся криком», то двигатель заглушат. Вопросы по классике: кто виноват и что делать?

Начнем по порядку. Менять в метке батарейку, перепрошивать и выпускать новые брелоки, пытаться искать ошибку в основном блоке и все остальные «внутрисалонные потуги» бессмысленны. Причина выхода из строя электроники, как ни странно, находится на улице. Фокус в том, что радиоволны, на которых в прошлом работали только сигнализации, теперь использует вся городская инфраструктура: от светофоров и камер до дверей торговых центров. Проще говоря, на главный блок сигнализации идет такое количество сигналов, что она, не успев распознать свой собственный брелок, теряет его и, как следствие, глушит двигатель.

Выглядит это следующим образом: машина заводится, но при переключении передачи и нажатии на педаль газа, тут же глохнет. Повторят процедуру можно хоть тысячу раз — ничего не изменится. Но стоит выехать из конкретного места — улицы с гипермаркетом, например — как машина начинает работать нормально. Это лишь подтверждение: причина — не в автомобиле, а вокруг автомобиля.