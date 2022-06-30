Как заставить едущего сзади водителя не прижиматься близко к вашему автомобилю

Личное пространство есть не только у людей, но и автомобилей. Причем для последних оно действительно жизненно важно. Ведь если севший вам на хвост водитель не справится с управлением или проморгает момент торможения, то плохо придется всем. Если водитель-хам упрется в ваш бампер и остановится, то так энергия, которую он задаст впередиидущему автомобилю, может обернуться трагедией — нередко машины, которые догоняют сзади, вылетают прямиком на встречку. И здесь уж как повезет. Но есть ли повод заставить водителя сзади разорвать опасную дистанцию?
Торопыги сильно раздражают. Они считают, что раз опаздывают они, то и все остальные водители должны поторапливаться. Поэтому, чтобы те двигались пошустрее, любители не соблюдать безопасную дистанцию буквально прилипают бампером к бамперу, наводя опасную суету на дороге. Делать так, не зная квалификацию водителя впередиидущей машины, весьма опасно. Да и частенько сами вечно опаздывающие оказываются весьма посредственными рулевыми. В итоге их поведение нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям с участием двух и более машин. Особенно такие хамы опасны во время дождя или же в зимний период. Впрочем, в этой ситуации всегда можно навязать свои правила игры и переквалифицироваться из жертвы в хищника.
Проще простого уступить торопыге дорогу. Пусть катится куда подальше. Для этого нужно аккуратно замедлить ход, если позволяет дорога немного подвинуться, и указать поворотником или же рукой, что вы пропускаете любителя повисеть на хвосте. Если возможности обогнать нет, то намекнуть водителю преследующей вас машины на то, что неплохо бы было соблюдать дистанцию можно несколькими не резкими нажатиями на педаль тормоза — так, чтобы загорелись стоп-сигналы. Как правило это срабатывает.
Если торопыгу не устраивает, что кто-то едет медленнее, чем он в темное время суток, то одним из способов подбодрить аккуратного водителя является включение дальнего света фар. И это крайне опасный метод. Если свет фар определенным образом отразится в зеркале заднего вида законопослушного автовладельца, то тот может кратковременно ослепнуть. И это может стать причиной серьезной аварии.
Чтобы прекратить вакханалию, следует поморгать преследователю аварийкой или же снова прибегнуть к тактике «не спорить, а пропустить». Если же машина оснащена зеркалами заднего вида с автозатемнением, то следует включить эту функцию, и тогда свет фар автомобиля, идущего позади, не будет так опасен. Когда такой функции зеркал нет, следует изменить положение зеркала заднего вида опустив либо подняв его таким образом, чтобы свет фар, отраженный в нем, потускнел. Для этого такие зеркала оснащены специальным рычажком.
Если вас нагнал спешащий водитель и всячески намекает вам, что нужно ехать быстрее вопреки правилам дорожного движения, то не нужно паниковать. Все действия должны быть выверенными, спокойными и взвешенными. Как уже было сказано, лучшим решением все же будет уступить ему дорогу. Это сбережет ваши нервы, а, возможно, и жизнь.