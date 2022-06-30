Как заставить едущего сзади водителя не прижиматься близко к вашему автомобилю

Личное пространство есть не только у людей, но и автомобилей. Причем для последних оно действительно жизненно важно. Ведь если севший вам на хвост водитель не справится с управлением или проморгает момент торможения, то плохо придется всем. Если водитель-хам упрется в ваш бампер и остановится, то так энергия, которую он задаст впередиидущему автомобилю, может обернуться трагедией — нередко машины, которые догоняют сзади, вылетают прямиком на встречку. И здесь уж как повезет. Но есть ли повод заставить водителя сзади разорвать опасную дистанцию?

Торопыги сильно раздражают. Они считают, что раз опаздывают они, то и все остальные водители должны поторапливаться. Поэтому, чтобы те двигались пошустрее, любители не соблюдать безопасную дистанцию буквально прилипают бампером к бамперу, наводя опасную суету на дороге. Делать так, не зная квалификацию водителя впередиидущей машины, весьма опасно. Да и частенько сами вечно опаздывающие оказываются весьма посредственными рулевыми. В итоге их поведение нередко приводит к дорожно-транспортным происшествиям с участием двух и более машин. Особенно такие хамы опасны во время дождя или же в зимний период. Впрочем, в этой ситуации всегда можно навязать свои правила игры и переквалифицироваться из жертвы в хищника.

Проще простого уступить торопыге дорогу. Пусть катится куда подальше. Для этого нужно аккуратно замедлить ход, если позволяет дорога немного подвинуться, и указать поворотником или же рукой, что вы пропускаете любителя повисеть на хвосте. Если возможности обогнать нет, то намекнуть водителю преследующей вас машины на то, что неплохо бы было соблюдать дистанцию можно несколькими не резкими нажатиями на педаль тормоза — так, чтобы загорелись стоп-сигналы. Как правило это срабатывает.