С помощью каких видеорегистраторов можно будет наказывать лихачей и автохамов

И чтобы устроить «сладкую жизнь» дорожным хамам, достаточно будет приобрести даже недорогой, но качественно снимающий видеорегистратор, который умеет «привязывать» видео к координатам. Соответствующие поправки в законодательство внесут уже вот-вот, поэтому запасаться подходящим аппаратом можно уже сейчас. В связи с этим мы решили в качестве подготовки к этому событию протестировать один из наиболее подходящих под требования «народного инспектора ДПС» аппаратов — Stealth DVR ST 270.

И хотя создатели девайса явно не ставили перед собой сверхзадачи сделать его как можно более миниатюрным или придать ему из ряда вон выходящую внешность, тем не менее размеры этого гаджета невелики — он немногим крупнее спичечного коробка. К одной из плоскостей этого «коробка» приделан объектив, делая похожим корпус регистратора на миниатюрный фотоаппарат. И с первого взгляда Stealth DVR ST 270 производит впечатление аппарата, который предназначен качественно выполнять свою функцию — снимать видео. А не поражать воображение потенциального покупателя модерновым дизайном.