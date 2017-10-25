С помощью каких видеорегистраторов можно будет наказывать лихачей и автохамов

Видеорегистратор в машине полезен многим. При ДТП и невиновность доказать поможет, и снять «нажористый экшн для интернета» позволит — если случится стать свидетелем драки между особо агрессивными водителями. А очень скоро автовладельцы, установившие такое устройство, смогут с его помощью фиксировать и отправлять в ГИБДД нарушения ПДД «гонщиками», «обочечниками» и прочими лихачами.
Максим Строкер

И чтобы устроить «сладкую жизнь» дорожным хамам, достаточно будет приобрести даже недорогой, но качественно снимающий видеорегистратор, который умеет «привязывать» видео к координатам. Соответствующие поправки в законодательство внесут уже вот-вот, поэтому запасаться подходящим аппаратом можно уже сейчас. В связи с этим мы решили в качестве подготовки к этому событию протестировать один из наиболее подходящих под требования «народного инспектора ДПС» аппаратов — Stealth DVR ST 270.

И хотя создатели девайса явно не ставили перед собой сверхзадачи сделать его как можно более миниатюрным или придать ему из ряда вон выходящую внешность, тем не менее размеры этого гаджета невелики — он немногим крупнее спичечного коробка. К одной из плоскостей этого «коробка» приделан объектив, делая похожим корпус регистратора на миниатюрный фотоаппарат. И с первого взгляда Stealth DVR ST 270 производит впечатление аппарата, который предназначен качественно выполнять свою функцию — снимать видео. А не поражать воображение потенциального покупателя модерновым дизайном.

Под стать неброской, но внушающей надежность внешности самого видеорегистратора, оказался и его кронштейн крепления к лобовому стеклу. С виду он ничем особенным не отличается от прочих аналогичного назначения пластмассок, на которых держатся тысячи других автомобильных «региков». Однако в ходе эксплуатации у него выявилось просто неоценимое достоинство: благодаря его присоске и правильной конструкции механики, Stealth DVR ST 270 держится как влитой на лобовом стекле абсолютно любой машины — на поверхностях любой возможной кривизны и качества.

Кронштейн присасывается намертво и висит как пиявка на теле купальщика — не отдерешь. Заметим тут, что надежность фиксации регистратора на стекле означает не только душевный комфорт автовладельца, которому не приходится после каждого дорожного ухаба с матюками вылавливать отвалившийся девайс откуда-нибудь из-под ног. Жесткое крепление к стеклу залог того, что снимаемое видео не будет смазываться из-за вибраций, неизбежных, когда кронштейн не обладает достаточной жесткостью. Владельцу DVR ST 270, как выяснилось, ни первая, ни вторая проблема не грозят.

Габариты Stealth DVR ST 270 таковы, что назвать его самым маленьким в мире видеорегистратором не повернется язык даже у самого бессовестного пиарщика. Однако при этом его с уверенностью можно считать одним из самых легких среди подобных. Небольшая собственная масса устройства способствует также и более качественной съемке видео, особенно на неровной дороге. Ведь вибрации от ухабов неизбежно передаются гаджету, висящему на «лобовухе».

И чем больше масса устройства, тем выше его момент инерции и тем заметнее он будет трястись относительно кузова машины, смазывая изображение. У Stealth DVR ST 270 тут все в порядке. И это при том, что его объектив может быть повернут на 360 градусов в горизонтальной плоскости — очень полезно для документирования диалогов с сотрудниками ДПС. Изучая органы управления этого видеорегистратора, понимаешь, что инженеры не пытались «напихать» в его корпус никаких лишних опций. Stealth DVR ST 270 аскетичен, но эргономичен и интуитивно понятен в эксплуатации. Отрегулировать функции прибора «под себя» настолько легко, что можно даже не заглядывать за подсказками в руководство пользователя.

На одной из боковых граней расположен слот для карты памяти microSD, кнопка вкючения/выключения устройства и USB-разъем, к которому подключается и провод питания от прикуривателя. Для работы с настройками и просмотра видео тут имеется ЖК-дисплей с диагональю 2,7 дюйма — пожалуй, оптимальный для таких целей размер. Достаточно большие и легко нащупываемые даже без взгляда на экран кнопки управления расположены на нижней грани устройства. Их всего четыре.

«Загнутая стрелочка». Короткие нажатия на эту кнопку последовательно открывает меню настроек видеорегистратора, листают его страницы и убираю его.

«Стрелка вверх». При открытом меню настроек отвечает за перемещение вверх по его строкам. Короткое нажатие на нее во время записи видео включает защищенную запись.

«Стрелка вниз». Позволяет «ползти» вниз по строчкам открытого меню. Во время записи видео она включает/выключает микрофон.

«OК». Включает/останавливает видеозапись. При открытом меню ее нажатие подтверждает тот или иной выбор настройки.

Алгоритмы работы с меню просты до примитивизма: нажатие соответствующей клавиши выводит на монитор одно из двух подменю. В них самое главное, конечно же, качество видеосъемки. Ее устанавливаем сразу на уровень FullHD.

Прочие параметры — вроде чувствительности G-сенсора или съемки в режиме стоянке — можно выставлять исключительно исходя из личных предпочтений. Практически круглосуточная эксплуатация Stealth DVR ST 270 в течение тестовой недели показала, что тот «фотоапапратик» снимает «кино» очень достойного качества. Просматривая кадры, снятые им в пасмурный день, видишь, что номера как встречных, так и попутных авто читаются отлично. Ночные кадры выходят как минимум не хуже, чем у гораздо более «навороченных» аналогов от известных брендов. Даже ночью госномер машины наглого «обочечника» или «подрезальщика», зафиксированный оптикой DVR ST 270, будет пригоден для распознавания и станет основанием для «письма счастья».

Благодарить за эти достижения следует не только достаточно производительный процессор AU3515 и матрицу JX-F22, обеспечивающих съемку в FullHD, но и описанную выше жесткость «посадки» видеорегистратора на лобовое стекло. Таким образом идея, заложенная в Stealth DVR ST 270 — «только качество съемки, ничего лишнего» — делает его, на наш взгляд, чуть ли не идеальным кандидатом на роль стандартного оснащения машины «народного инспектора». Тем более, при такой демократичной цене в рознице — в районе 4500—5000 рублей.

видеофиксация, видеорегистратор, ДТП, ГИБДД
25 октября 2017
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