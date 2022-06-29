Можно ли сейчас, в период кризиса, выгодно продать подержанный автомобиль

После начала спецоперации цены на подержанные автомобили в России подскочили сразу минимум в два раза. Во многом благодаря официальным и «серым» дилерам, которые бросились скупать машины с пробегом, дабы привести их в порядок и вновь выставить на продажу — в надежде, что прайсы продолжат расти. Что же до частников, то те тоже массово переписали ценники в большую сторону или вообще из-за неопределенности сняли объявления.
Пик роста цен на подержанные автомобили пришелся на середину апреля — до тех пор наблюдался и дефицит. К началу мая появилась какая-никакая ясность, публиковалось все больше предложений. В этой связи прайсы начали потихоньку опускаться, и уже к июню они почти достигли уровня февраля. Но значит ли это, что рынок пришел в норму? Выгодно ли сейчас продавать «бэушки» или лучше еще немного подождать?
— Май побил антирекорд из-за завышенных цен и невыгодных условий кредитования, поэтому желающих и имеющих возможность купить новый авто стало в разы меньше. Казалось бы, из-за этого должен был вырасти спрос на б/у, но нет: наши партнеры совсем недавно выставили 8 машин на продажу. Поставили цены ниже рыночных — покупателей нет. Так что могу сделать вывод, что вторичный рынок сейчас стоит, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат».
Кроме того, стоит учитывать и сезонный фактор: летом, когда многие разъезжаются в отпуска, рынок подержанных автомобилей традиционно замирает. Поэтому, прогнозируют эксперты ГК АВТОДОМ, в ближайшие пару месяцев, вероятнее всего, сохранится тренд на снижение стоимости «бэушек». Как минимум потому, что прайсы будут корректировать дилеры, которым жизненно необходимо поддерживать спрос.
К слову о жизненной необходимости. Из-за того, что автосалоны несут колоссальные убытки вследствие приостановок поставок новых машин из-за рубежа и с «замороженных» заводов, им пришлось перевести фокус внимания именно на «вторичку». А это привело к тому, что дилеры — причем официальные — сегодня предлагают покупателям «бэушек» лучшие цены, хотя всегда было наоборот.
Но вернемся к теме: продавать или подождать?
Тем, кто располагает проблемной машиной, требующей серьезных вложений, эксперты рекомендуют с продажей не затягивать. Почему? Потому что, помимо прочего, с начала года сильно подорожали запчасти, расходники и сервисные услуги: с капризным авто в нынешних условиях выгоднее попрощаться, чем привести в порядок. Если же автомобиль в хорошем состоянии, то лучше его придержать — будет сложно поменять на что-то приличное.
В особенности не стоит торопиться с перепродажей «ласточки» тем, кто владеет относительно свежей машиной. Поскольку рынок новых автомобилей сейчас стремительно падает, в ближайшие месяцы и даже годы сегмент «юных бэушек» (авто в возрасте до трех лет) будет потихоньку сжиматься, а цены на них — только расти. Такая машина — своеобразный актив, набирающий вес.
Если вариантов отложить продажу нет, то, оценивая стоимость своего автомобиля в столь непростых условиях, нужно действовать по обычной схеме. Сначала назначаем комфортный для себя прайс, а затем — если в течение месяца покупатель не находится — его снижаем или вовсе снимаем объявление. И в этом смысле больше повезло обладателям Hyundai Solaris, Kia Rio, Volkswagen Polo и Ford Focus — они по-прежнему являются самыми востребованными моделями на «вторичке».