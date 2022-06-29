Можно ли сейчас, в период кризиса, выгодно продать подержанный автомобиль

— Май побил антирекорд из-за завышенных цен и невыгодных условий кредитования, поэтому желающих и имеющих возможность купить новый авто стало в разы меньше. Казалось бы, из-за этого должен был вырасти спрос на б/у, но нет: наши партнеры совсем недавно выставили 8 машин на продажу. Поставили цены ниже рыночных — покупателей нет. Так что могу сделать вывод, что вторичный рынок сейчас стоит, — рассказал порталу «АвтоВзгляд» Дмитрий Матвеев, генеральный директор компании «Мой Автопрокат».

Кроме того, стоит учитывать и сезонный фактор: летом, когда многие разъезжаются в отпуска, рынок подержанных автомобилей традиционно замирает. Поэтому, прогнозируют эксперты ГК АВТОДОМ, в ближайшие пару месяцев, вероятнее всего, сохранится тренд на снижение стоимости «бэушек». Как минимум потому, что прайсы будут корректировать дилеры, которым жизненно необходимо поддерживать спрос.

К слову о жизненной необходимости. Из-за того, что автосалоны несут колоссальные убытки вследствие приостановок поставок новых машин из-за рубежа и с «замороженных» заводов, им пришлось перевести фокус внимания именно на «вторичку». А это привело к тому, что дилеры — причем официальные — сегодня предлагают покупателям «бэушек» лучшие цены, хотя всегда было наоборот.

Но вернемся к теме: продавать или подождать?