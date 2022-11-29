Страшное дело: чем опасен полный привод в зимних условиях

Как правило, начало зимы сопровождается большим числом ДТП. Они, в свою очередь, часто вызваны тем, что скорость движения автомобилей не соответствует дорожным условиям. Естественно, что скорость зависит от возможности быстро разогнаться. Причем, если у автомобилей с передним и задним типом привода способность к ускорению на скользких покрытиях ограничена, то вот полный привод умеет разгоняться настолько хорошо, что может даже испугать. Кроме того, способность полноприводных машин к активному разгону часто вводит водителя в заблуждение относительно текущего коэффициента сцепления колес с дорогой. А почему же это происходит?

Здесь дело даже не в том, что автомобиль ускоряют все четыре колеса. Просто крутящий момент, распределяясь по трансмиссии, увеличивает нагрузку на мотор. В результате чего автомобиль становится менее чувствителен к нажатию на педаль газа, а значит снижается риск перехода его колес в пробуксовку.

Можно возразить, что с этой проблемой справляется система стабилизации. А вот и нет! Она реагирует только на факт возникновения пробуксовки, а на льду, например, у полного привода сначала происходит активное перераспределение крутящего момента между осями и колесами. Но поскольку и привода колес, и сами колеса обладают существенной инерцией, это и происходит не сразу, и может вызывать проблемы с управляемостью.