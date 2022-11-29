Страшное дело: чем опасен полный привод в зимних условиях

Как правило, начало зимы сопровождается большим числом ДТП. Они, в свою очередь, часто вызваны тем, что скорость движения автомобилей не соответствует дорожным условиям. Естественно, что скорость зависит от возможности быстро разогнаться. Причем, если у автомобилей с передним и задним типом привода способность к ускорению на скользких покрытиях ограничена, то вот полный привод умеет разгоняться настолько хорошо, что может даже испугать. Кроме того, способность полноприводных машин к активному разгону часто вводит водителя в заблуждение относительно текущего коэффициента сцепления колес с дорогой. А почему же это происходит?
Здесь дело даже не в том, что автомобиль ускоряют все четыре колеса. Просто крутящий момент, распределяясь по трансмиссии, увеличивает нагрузку на мотор. В результате чего автомобиль становится менее чувствителен к нажатию на педаль газа, а значит снижается риск перехода его колес в пробуксовку.
Можно возразить, что с этой проблемой справляется система стабилизации. А вот и нет! Она реагирует только на факт возникновения пробуксовки, а на льду, например, у полного привода сначала происходит активное перераспределение крутящего момента между осями и колесами. Но поскольку и привода колес, и сами колеса обладают существенной инерцией, это и происходит не сразу, и может вызывать проблемы с управляемостью.
Хотя этот алгоритм неплохо работает, если коэффициент сцепления каждого колеса с дорогой неодинаков. А что произойдет, если все колеса окажутся на поверхности с одинаковым коэффициентом сцепления? Они одновременно начнут буксовать. И здесь уже система стабилизации «отрубит» газ и вы, несмотря на наличие полного привода, вообще никуда не поедете. Неспроста у некоторых полноприводных машин существует возможность принудительного выключения стабилизации. Впрочем, вернемся к ситуации, при которой вам все-таки удалось активно разогнаться.
Как мы уже отмечали, это может вызвать иллюзию хорошего сцепления с дорогой. Но именно в этот момент стоит обратить внимание на то, как ускоряются другие участники дорожного движения. И если вы явно выбились в лидеры, то стоит если не испугаться, то задуматься над тем, что происходит. Скорее всего, моноприводные собратья по дороге просто не могут хорошо ускориться, поскольку под колесами очень скользко. И только наличие полного привода позволило вам «блеснуть» своим мастерством.
Однако впереди вас будет ждать или поворот, или красный сигнал светофора, перед которыми вы вдруг обнаружите, что тормозит ваш полноприводный «пепелац» намного менее эффективно, чем ускоряется. Точнее, он тормозит как все остальные. Только в отличие от них вы успели хорошо разогнаться. И это проблема. Именно по этой причине в начале зимы велико количество аварий с полноприводными машинами.
Поэтому портал «АвтоВзгляд» рекомендует владельцам таких авто не пытаться ехать быстрее остальных участников движения и при подходе к повороту заранее снижать скорость для того, чтобы не столкнуться с эффектом потери управляемости.