В шапке и за рулем авто? Ни в коем случае

Да, на улице холодно, но это не значит, что автомобилем нужно управлять в верхней одежде. Зимние шапки, куртки, перчатки и теплая обувь могут создать огромные проблемы при вождении. Ведь они нарушают хрупкий баланс взаимодействия человека с автомобилем, ухудшая обзорность, снижая информативность органов управления и делая вас медленными и неуклюжими.
Простая ситуация. Еду, никого не трогаю, как вдруг автомобиль справа от меня начинает активно перестраиваться прямо мне в борт. А меня никакой возможности для маневра просто нет. Слева отбойник, а спереди и сзади другие авто. В попытке привлечь внимание идущего на таран гладиатора, нажимаю на звуковой сигнал, после чего он, явно в испуге, возвращается в свою полосу движения.
Присмотревшись к «оппоненту», обнаруживаю некоторую странность. У него на голове сидел большой енот, нежно закрывая своими лапами его уши и частично глаза. Точнее это был не енот, а шапка из енота. Причем настолько пушистая, что голова водителя просто не была видна. А раз так, то и он, скорее всего, вряд ли мог полноценно воспользоваться глазами для оценки ситуации. Отсюда и странный маневр. Казалось бы, ничего страшного, бывает. Однако все совсем не так.
Дело в том, что верхняя одежда не дает вам возможности эффективно управлять автомобилем. Особенно в зимних условиях, где от водителя требуется умение быстро и безошибочно проанализировать обстановку, сформировать план действий и реализовать его с помощью своих рук и ног.
А как же это сделать, если при нажатии на тормоз огромный зимний ботинок синхронно придавливает и газ? При этом вам еще и трудно точно дозировать усилие. А ведь при движении по скользким покрытиям необходима ювелирная работа с педалями. Кстати, если вы используете зимнюю обувь с очень толстой подошвой, то скорее всего, вам придется еще и заново отрегулировать свое водительское место.
Шапка, особенно если мы говорим о меховых ушанках времен экспедиций на Северный полюс, не просто существенно ограничивает видимость, но и сильно затрудняет адекватную оценку обстановки. И еще из-за нее сложно настроить работу климат-контроля. А вы рискуете перегреть серое вещество мозга, отвечающее за вашу адекватность.
Шерстяные перчатки, варежки и прочие муфты для рук не позволят получить хороший контакт с рулевым колесом. Холодная шерсть или синтетика очень ненадежно взаимодействуют с рулевым колесом. А если размер этого элемента одежды еще и большой, появляется дополнительный люфт в пятне контакта рук и руля. И это категорически недопустимо, поскольку зимой очень многое начинает зависеть от того, насколько быстро и точно вы можете повернуть «баранку» в экстренной ситуации.
А вот если вы используете тонкие кожаные перчатки, то они наоборот — помогут получить более эффективный контакт с рулем. Правда, зимой тонкие кожаные перчатки, как правило, не используют. Помните трагическую судьбу Айседоры Дункан? Ее задушил шарф, намотавшийся на колесо автомобиля, в котором она ехала.
Не стоит пытаться повторить ее «подвиг», тем более — своими же руками. При активных маневрах вы можете намотать шарф на рулевое колесо и дальше все будет зависеть только от того, насколько вы сильный или выносливый.
Поэтому портал «АвтоВзгляд» рекомендует, находясь за рулем, снимать стесняющую движения верхнюю одежду и использовать удобную обувь. В отдельных случаях, если позволяет бюджет, можно даже иметь специальные кроссовки для вождения. А при выходе из машины просто переобуваться в уличную обувь. Ведь безопасность — превыше всего.