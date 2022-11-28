В шапке и за рулем авто? Ни в коем случае

Да, на улице холодно, но это не значит, что автомобилем нужно управлять в верхней одежде. Зимние шапки, куртки, перчатки и теплая обувь могут создать огромные проблемы при вождении. Ведь они нарушают хрупкий баланс взаимодействия человека с автомобилем, ухудшая обзорность, снижая информативность органов управления и делая вас медленными и неуклюжими.

Простая ситуация. Еду, никого не трогаю, как вдруг автомобиль справа от меня начинает активно перестраиваться прямо мне в борт. А меня никакой возможности для маневра просто нет. Слева отбойник, а спереди и сзади другие авто. В попытке привлечь внимание идущего на таран гладиатора, нажимаю на звуковой сигнал, после чего он, явно в испуге, возвращается в свою полосу движения.

Присмотревшись к «оппоненту», обнаруживаю некоторую странность. У него на голове сидел большой енот, нежно закрывая своими лапами его уши и частично глаза. Точнее это был не енот, а шапка из енота. Причем настолько пушистая, что голова водителя просто не была видна. А раз так, то и он, скорее всего, вряд ли мог полноценно воспользоваться глазами для оценки ситуации. Отсюда и странный маневр. Казалось бы, ничего страшного, бывает. Однако все совсем не так.