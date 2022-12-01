Почему ночью водители гораздо чаще нарушают ПДД

Когда я вынужден ездить в ночное время, то всегда стараюсь быть более бдительным, несмотря на то, что трафик существенно снижается. Возникает вопрос: почему? Да, машин вокруг почти нет, однако редкие коллеги по потоку обладают совершенно иным взглядом на то, как надо управлять автомобилем.
Это очень похоже на ночное море, когда «дневные» рыбы засыпают и на охоту выбираются сумеречные хищники. Водители такси, измученные работой, пытаются дотянуть до конца смены и не уснуть. Попадаются непонятные маргинальные личности на странных машинах, выпущенных на заре автомобилизации, которые стесняются появляться днем, а ночью реализуют свою тягу к мобильности.
И хотя они и представляют явную опасность для окружающих, я намного сильнее беспокоюсь о визуально внешне благополучных авто, за рулем которых находятся, на первый взгляд, адекватные личности. Вот от них можно ожидать чего угодно.
Гражданин может без зазрения совести припарковаться на встречной полосе, проехать на красный, внезапно развернуться через сплошную и вытворить еще Бог знает что, чего никогда бы не позволил себе при свете дня. Может быть, это явление и не носит массовый характер, но весьма распространено. Вот только возникает вопрос, а с чем это связано?
Вряд ли мы живем в мире двух параллельных цивилизаций — дневной и ночной, у которых разные взгляды на поведение на дороге. Дело, скорее, в другом. Ночью у человека возникает ощущение некой вседозволенности, ведь его поведение никто не видит. А значит и риск даже не наказания, а общественного осуждения — минимален. Вот и падает высокая моральная планка современного и, возможно, культурного индивидуума в пропасть первобытных рефлексов. Да и как показывает история, именно ночью люди чаще всего способны к совершению всяческих непотребств. Но и это еще не все.
Существенное снижение ночного трафика расслабляет обычного водителя, который перестает напрягать мозг при проезде поворотов и перекрестков в надежде, что там все равно нет других автомобилей. Кстати, есть и еще один фактор, наложение которого на все сказанное выше, делает ночные поездки в городской среде опасными.
Часто мы сталкиваемся с тем, что освещенные участки дороги чередуются с темными. А особенность нашего зрения в том, что переход от дневного типа восприятия картинки к ночному занимает много времени. Мельтешение темных и светлых участков заставляет глаза напряженно трудиться, постоянно адаптируясь к обстановке. А поскольку мозг тратит очень много ресурсов именно на обработку зрительной информации, то очень быстро устает. Уставшему же человеку плевать на политес.
Вы же слышали о пирамиде Маслоу? Стоит создать даже небольшие физические неудобства — и все наслоения культуры и здравого смысла сразу рушатся, превращая нас в относительно умного, но беспринципного гуманоида, готового на все ради восстановления собственного комфорта.
Так что портал «АвтоВзгляд», независимо от времени суток, рекомендует всегда управлять автомобилем так, словно за вами наблюдает большое количество глаз и каждое ваше действие проходит строгую экспертизу на соответствие букве и духу закона. Для водителей этим законом являются Правила дорожного движения!