Почему ночью водители гораздо чаще нарушают ПДД

Когда я вынужден ездить в ночное время, то всегда стараюсь быть более бдительным, несмотря на то, что трафик существенно снижается. Возникает вопрос: почему? Да, машин вокруг почти нет, однако редкие коллеги по потоку обладают совершенно иным взглядом на то, как надо управлять автомобилем.

Это очень похоже на ночное море, когда «дневные» рыбы засыпают и на охоту выбираются сумеречные хищники. Водители такси, измученные работой, пытаются дотянуть до конца смены и не уснуть. Попадаются непонятные маргинальные личности на странных машинах, выпущенных на заре автомобилизации, которые стесняются появляться днем, а ночью реализуют свою тягу к мобильности.

И хотя они и представляют явную опасность для окружающих, я намного сильнее беспокоюсь о визуально внешне благополучных авто, за рулем которых находятся, на первый взгляд, адекватные личности. Вот от них можно ожидать чего угодно.