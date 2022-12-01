Можно ли, управляя машиной, тормозить и поворачивать одновременно

Начнем с того, что при торможении вес машины, за счет эластичности ее подвески, начинает перераспределяться в сторону передних колес. И они начинают более плотно прижиматься к дороге. В результате растет нагрузка на пятно контакта шины с поверхностью. Если она будет слишком большой, то начнется скольжение передних колес. А, если, в этот момент их еще и повернуть, то нагрузка возрастет многократно и автомобиль вместо того, чтобы направиться на дугу поворота, начнет активно соскальзывать наружу, стремительно распрямляя траекторию.

Естественно, что наличие системы ABS в некотором смысле сглаживает ситуацию, однако не устраняет ее полностью. Получается, что нельзя тормозить и поворачивать? Да нет, как раз можно! Просто, нужно понимать физику процесса.

Дело в том, что колеса могут справиться только с определенной нагрузкой, обусловленной большим количеством факторов. К ним относятся тип дорожного покрытия, его температура, состояние шины и тип ее протектора, состав резиновой смеси, угол поворота колеса. Опять же, температура покрышки. И конечно, величины текущих продольных и поперечных ускорений.