Можно ли, управляя машиной, тормозить и поворачивать одновременно

Начнем с того, что при торможении вес машины, за счет эластичности ее подвески, начинает перераспределяться в сторону передних колес. И они начинают более плотно прижиматься к дороге. В результате растет нагрузка на пятно контакта шины с поверхностью. Если она будет слишком большой, то начнется скольжение передних колес. А, если, в этот момент их еще и повернуть, то нагрузка возрастет многократно и автомобиль вместо того, чтобы направиться на дугу поворота, начнет активно соскальзывать наружу, стремительно распрямляя траекторию.
Естественно, что наличие системы ABS в некотором смысле сглаживает ситуацию, однако не устраняет ее полностью. Получается, что нельзя тормозить и поворачивать? Да нет, как раз можно! Просто, нужно понимать физику процесса.
Дело в том, что колеса могут справиться только с определенной нагрузкой, обусловленной большим количеством факторов. К ним относятся тип дорожного покрытия, его температура, состояние шины и тип ее протектора, состав резиновой смеси, угол поворота колеса. Опять же, температура покрышки. И конечно, величины текущих продольных и поперечных ускорений.
В результате, для каждого мгновения существует некая предельная величина нагрузки, до которой шина еще цепляется за дорогу, а в случае ее превышения начинает скользить.
Это очень наглядно продемонстрировал профессор Вунибальд Камм на своей знаменитой окружности, центр которой располагался на пересечении осей X и Y, обозначающих величины продольных и поперечных ускорений автомобиля. А сама окружность определяла границу, до которой колеса еще могли держаться за дорогу.
Однако если интенсивность торможения несколько меньше предельно допустимой величины, то водитель может повернуть руль на угол, при котором нагрузка на шину возрастет, а скольжение еще не начнется. Поэтому машина будет эффективно тормозить и уверенно маневрировать. Причем, на чем больший угол повернут руль, тем меньшую тормозную динамику мы можем себе позволить. Соответственно, чем сильнее нажат тормоз, тем меньше повернут руль.
Впрочем, управление автомобилем на грани сцепления с дорогой — удел спортсменов. Обычный водитель должен понимать, что в случае движения с большим запасом по скорости, поворот руля вполне может совмещаться с торможением. Если же скорость движения велика, то лучше сначала оттормозиться и только затем приступить к маневру.
Важно, что это правило одинаково хорошо работает как зимой, так и летом. Просто в теплое время года мы можем себе позволить чуть больше. Хотя бы потому, что на разогретом асфальте процесс перехода колес в скольжение происходит достаточно плавно и не приводит к полной потере управляемости. В отличие от холодов, когда скольжение начинается быстро и не сопровождается характерным скрипом шин.
В любом случае, портал «АвтоВзгляд» рекомендует не превышать возможности шин вашего авто и не выходить за пределы окружности Камма независимо от времени года.