Почему большинство водителей не умеют правильно поворачивать руль

Итак, мы всегда держимся за руль двумя руками, причем в точках 10−2 или 9−3. Допускается использование только «закрытого» типа хвата. Нельзя сильно сжимать руль и напрягать мышцы плечевого пояса: это негативно влияет на качество вождения. При повороте руля каждая рука выполняет свою задачу: ведущая отвечает за скорость поворота руля, а ведомая — за точность. Допустимая скорость поворота руля зависит от коэффициента сцепления колес с дорогой и скорости движения автомобиля. А в экстренных ситуациях необходимо уметь пользоваться техникой «перехватов».
Очень часто по отношению к человеку, управляющему автомобилем, мы применяем глагол «рулить». И не просто так, ведь именно на взаимодействие с этим, по большей части — круглым, предметом мы тратим больше всего усилий. Возникает вопрос: как же правильно использовать «баранку», чтобы повысить качество взаимодействия с транспортным средством? Попробуем разобраться.
Задача рулевого колеса заключается в изменении направления движения авто. А именно во время маневра автомобилем управлять сложнее всего. Ведь на машину в этот момент действует большое количество мешающих факторов. Значит и водитель должен уметь правильно поворачивать руль не только с точки зрения логики совершаемого маневра, но и технически правильно исполнять это действие.
Несмотря на то, что руль круглый, это вовсе не значит, что держаться за него можно как угодно. Правильно использовать симметричный хват двумя руками. При этом, повторимся, желательно держать руль либо в точках 10−2, либо 9−3 (по аналогии с расположением цифр на циферблате стрелочных часов). Симметричный хват позволяет с одинаковой амплитудой поворачивать руль как вправо, так и влево.
Кроме того, он снижает утомление при длительных поездках. Есть и еще один важный момент. Мы держимся за руль, используя «закрытый» тип хвата. То есть, ладонь обхватывает обод рулевого колеса снаружи, а большой палец закрывает хват изнутри. Это в разы повышает надежность контакта с рулевым колесом.
При повороте руля мы должны знать, что каждая из рук выполняет свою задачу. В левых поворотах активнее должна работать левая, выполняя ведущую роль и задействуя мышцы-сгибатели. Правая же становится вспомогательной, совершая толкающее движение. В правых поворотах их роли меняются. Причем, если ведущая рука отвечает за скорость и амплитуду поворота руля, то вспомогательная или ведомая — за точность. Еще одним важным вопросом является скорость. Можно ли повернуть руль на нужный угол очень быстро? Или стоит использовать неторопливые и мягкие движения?
Тут все зависит от текущих условий и скорости движения. Чем ниже коэффициент сцепления с дорогой, тем плавнее мы поворачиваем рулевое колесо. Иначе рискуем получить скольжение передних колес и автомобиль перейдет в режим потери управляемости. То же самое касается и скорости езды. Чем она выше, тем «нежнее» работают руки, поскольку передние колеса будут иметь дело с огромной величиной накопленной автомобилем кинетической энергии. До тех пор, пока руль поворачивается на небольшой угол — все просто. Руки не отрываются от руля и контролировать его очень просто. Однако если амплитуда растет, вы будете вынуждены оторвать их от «штурвала».
В этом случае используется техника перехватов. Когда, например, в правом повороте правая рука, поворачивая руль, окажется в точке 5 — мы раскрываем ее хват. После чего рука по кратчайшему пути переносится в точку 11 для того, чтобы к точке 12 хват был уже закрыт. Пока происходит перенос правой руки, левая, не теряя контакта с рулем, продолжает его поворачивать. И когда она оказывается в точке 5, процесс переноса повторяется уже с ней.
Эта техника достаточно сложна, но зато позволяет сохранять постоянный и надежный контакт с рулем. Впрочем, большинство поворотов на реальных дорогах можно преодолеть без отрыва рук. А руление с перехватами, как правило, необходимо только в экстренных ситуациях, когда при помощи руля водитель пытается отреагировать на, скажем, занос. Или во время парковки.