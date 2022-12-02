Почему большинство водителей не умеют правильно поворачивать руль

Итак, мы всегда держимся за руль двумя руками, причем в точках 10−2 или 9−3. Допускается использование только «закрытого» типа хвата. Нельзя сильно сжимать руль и напрягать мышцы плечевого пояса: это негативно влияет на качество вождения. При повороте руля каждая рука выполняет свою задачу: ведущая отвечает за скорость поворота руля, а ведомая — за точность. Допустимая скорость поворота руля зависит от коэффициента сцепления колес с дорогой и скорости движения автомобиля. А в экстренных ситуациях необходимо уметь пользоваться техникой «перехватов».

Очень часто по отношению к человеку, управляющему автомобилем, мы применяем глагол «рулить». И не просто так, ведь именно на взаимодействие с этим, по большей части — круглым, предметом мы тратим больше всего усилий. Возникает вопрос: как же правильно использовать «баранку», чтобы повысить качество взаимодействия с транспортным средством? Попробуем разобраться.

Задача рулевого колеса заключается в изменении направления движения авто. А именно во время маневра автомобилем управлять сложнее всего. Ведь на машину в этот момент действует большое количество мешающих факторов. Значит и водитель должен уметь правильно поворачивать руль не только с точки зрения логики совершаемого маневра, но и технически правильно исполнять это действие.