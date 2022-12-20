Как выбраться из ледяной колеи, не спровоцировав ДТП

Фото freepik.com
Вы удивитесь, но снег и лед в некотором смысле делают дорожное покрытие лучше, заполняя собой его небольшие дефекты. Однако если снега много, то на дороге образуется колея. С одной стороны, она надежно удерживает авто в рамках полосы движения. Но иногда становится непреодолимым препятствием при попытке совершить маневр и вызывает внезапные проблемы с управляемостью. Портал «АвтоВзгляд» рассказывает о том, как правильно выбраться из колеи.
Егор Васильев

На зимних дорогах мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда уборочная техника, прочистив одну полосу, нагребла снежный вал, надежно изолирующий водителей от другой полосы. Все бы ничего, но ведь время от времени необходимо перестраиваться. Впрочем, подобное препятствие может образоваться и без участия заботливых дорожников. Для этого достаточно случиться сильному снегопаду. В результате образуется колейность, которая обладает одной неприятной особенностью: края колеи оказываются мягкими. И при контакте с ними автомобиль слишком охотно начинает реагировать на поворот руля.

И все из-за того, что переднее колесо, в сторону которого совершается поворот, при контакте с краем колеи начинает испытывать повышенное сопротивление качению. В итоге создаются явные предпосылки для развития заноса. А поскольку машина двигается в потоке и водителю становится тревожно, он рефлекторно сбрасывает газ, ухудшая ситуацию еще больше. Вот вам и авария на пустом месте. Но есть простой способ благополучно разрешить ситуацию.

Ищем следы чужого маневра и уже по ним выбираемся из ловушки. Но если таковых нет, а перестроиться необходимо, придется «выбираться своей колеей». Для начала надо запомнить, что при преодолении подобных препятствий нельзя поворачивать руль на большой угол. И в обычных-то условиях это может привести к потере управляемости, а в данной ситуации — тем более. Остальные действия зависят от типа привода.

Фото freepik.com

Передний и полный используют слегка избыточный газ для того, чтобы избежать проблем с «затягиванием» переднего колеса в снежную ловушку. Задний привод двигается ближе к ровному газу, чтобы не спровоцировать занос. Но в любом случае мы должны быть готовы к его возникновению. А как на него реагировать, мы обсуждали здесь. Второй тип колеи характерен для дорог, покрытых снегом и льдом.

Машины очень быстро набивают на них две канавки, а в результате постоянной полировки их краев шинами, колея становится идеально скользкой. Из-за этого попытка выбраться из нее может оказаться практически невыполнимой. И в данном случае следует опасаться не возникновения заноса, а того, что автомобиль вообще не захочет поворачивать.

Для этого может даже потребоваться своеобразная раскачка передней части машины. Чтобы она, накопив инерцию, позволила передним колесам вскочить на ледяной бруствер. Правда, это не гарантирует того, что задние колеса тоже смогут выполнить маневр.

Фото freepik.com
В результате может возникнуть очень неприятная ситуация, при которой автомобиль начинает разворачивать боком. Визуально это очень похоже на занос, но физика процесса совершенно иная. Как быть? Для преодоления подобной колеи можно использовать отрезки дороги, где она относительно невелика. Или, как было описано выше, задействовать инерцию кузова автомобиля. Например, за счет короткой раскачки машины внутри колеи.
Правда, стоит помнить, что таким образом вы провоцируете нестабильность машины, бороться с которой на высокой скорости даже опытному пилоту бывает непросто. Так что если вокруг никого нет, можно просто существенно снизить скорость и все-таки совершить необходимое перестроение. Причем, в данной ситуации полноприводные автомобили будут иметь явное преимущество над остальными. Но очень важно понимать, что речь не идет о лучшей управляемости 4х4. Просто такой автомобиль легче преодолеет препятствие.
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20 декабря 2022
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