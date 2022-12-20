Как выбраться из ледяной колеи, не спровоцировав ДТП

На зимних дорогах мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда уборочная техника, прочистив одну полосу, нагребла снежный вал, надежно изолирующий водителей от другой полосы. Все бы ничего, но ведь время от времени необходимо перестраиваться. Впрочем, подобное препятствие может образоваться и без участия заботливых дорожников. Для этого достаточно случиться сильному снегопаду. В результате образуется колейность, которая обладает одной неприятной особенностью: края колеи оказываются мягкими. И при контакте с ними автомобиль слишком охотно начинает реагировать на поворот руля.
И все из-за того, что переднее колесо, в сторону которого совершается поворот, при контакте с краем колеи начинает испытывать повышенное сопротивление качению. В итоге создаются явные предпосылки для развития заноса. А поскольку машина двигается в потоке и водителю становится тревожно, он рефлекторно сбрасывает газ, ухудшая ситуацию еще больше. Вот вам и авария на пустом месте. Но есть простой способ благополучно разрешить ситуацию.
Ищем следы чужого маневра и уже по ним выбираемся из ловушки. Но если таковых нет, а перестроиться необходимо, придется «выбираться своей колеей». Для начала надо запомнить, что при преодолении подобных препятствий нельзя поворачивать руль на большой угол. И в обычных-то условиях это может привести к потере управляемости, а в данной ситуации — тем более. Остальные действия зависят от типа привода.
Передний и полный используют слегка избыточный газ для того, чтобы избежать проблем с «затягиванием» переднего колеса в снежную ловушку. Задний привод двигается ближе к ровному газу, чтобы не спровоцировать занос. Но в любом случае мы должны быть готовы к его возникновению. А как на него реагировать, мы обсуждали здесь. Второй тип колеи характерен для дорог, покрытых снегом и льдом.
Машины очень быстро набивают на них две канавки, а в результате постоянной полировки их краев шинами, колея становится идеально скользкой. Из-за этого попытка выбраться из нее может оказаться практически невыполнимой. И в данном случае следует опасаться не возникновения заноса, а того, что автомобиль вообще не захочет поворачивать.
Для этого может даже потребоваться своеобразная раскачка передней части машины. Чтобы она, накопив инерцию, позволила передним колесам вскочить на ледяной бруствер. Правда, это не гарантирует того, что задние колеса тоже смогут выполнить маневр.