Как выбраться из ледяной колеи, не спровоцировав ДТП

На зимних дорогах мы нередко сталкиваемся с ситуацией, когда уборочная техника, прочистив одну полосу, нагребла снежный вал, надежно изолирующий водителей от другой полосы. Все бы ничего, но ведь время от времени необходимо перестраиваться. Впрочем, подобное препятствие может образоваться и без участия заботливых дорожников. Для этого достаточно случиться сильному снегопаду. В результате образуется колейность, которая обладает одной неприятной особенностью: края колеи оказываются мягкими. И при контакте с ними автомобиль слишком охотно начинает реагировать на поворот руля.

И все из-за того, что переднее колесо, в сторону которого совершается поворот, при контакте с краем колеи начинает испытывать повышенное сопротивление качению. В итоге создаются явные предпосылки для развития заноса. А поскольку машина двигается в потоке и водителю становится тревожно, он рефлекторно сбрасывает газ, ухудшая ситуацию еще больше. Вот вам и авария на пустом месте. Но есть простой способ благополучно разрешить ситуацию.

Ищем следы чужого маневра и уже по ним выбираемся из ловушки. Но если таковых нет, а перестроиться необходимо, придется «выбираться своей колеей». Для начала надо запомнить, что при преодолении подобных препятствий нельзя поворачивать руль на большой угол. И в обычных-то условиях это может привести к потере управляемости, а в данной ситуации — тем более. Остальные действия зависят от типа привода.