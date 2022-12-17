Что делать, если в лоб летит грузовик и авария неизбежна

Ни один водитель, увы, не застрахован от ДТП. Которые, в свою очередь, сильно отличаются по тяжести последствий. Одно дело — съезд в канаву или скользящий удар о попутное авто. И совсем другое, когда в лоб вылетает что-то большое, а вариантов уйти от фронтального столкновения — нет. Как правило, понимая неотвратимость аварии, водитель паникует и совершает инстинктивные поступки, ухудшающие ситуацию. Так можно ли спастись, коли лобовой удар неизбежен?
Прежде всего, водитель должен попытаться максимально снизить скорость. Ведь чем она ниже, тем меньшей кинетической энергией обладает автомобиль и системам пассивной безопасности проще сохранить жизнь человека. Значит — тормозим. Мощно и грубо, заставляя ABS активно трудиться. При этом стараемся не смотреть непосредственно на препятствие, поскольку это может ввести шофера в ступор и вызвать неспособность к активным действиям в текущей специфике ситуации. Если удар неизбежен, то категорически нельзя активно поворачивать руль — это может привести к развороту авто и тогда удар придется в наименее защищенную часть кузова. Кроме того, такие действия снизят тормозную динамику транспортного средства.
А в момент срабатывания подушки при повернутом руле, руки водителя могут оказаться на пути ее раскрытия. В результате она мощно ударит руками по лицу. Поверьте: очень больно. Поэтому держимся за «баранку» в точках 10−2 или 9−3 (об этом мы уже говорили). Причем руки — полусогнуты и напряжены. Точно так же, как и шейные мышцы. Голова при этом наклоняется немного вперед для того, чтобы при срабатывании подушки и натяжителя ремня не получить хлыстообразную травму верхнего отдела позвоночника. А благодаря напряжению полусогнутых рук, встреча с подушкой будет не такой жесткой. Да и руки сложатся в локтевых суставах естественным образом.
В любом случае, бросать руль и вытягивать руки вперед, чтобы инстинктивно защититься от проблемы, не рекомендуется. А что делать с ногами? С одной стороны, в состоянии стресса и экстренного торможения трудно заставить себя их поджать в момент удара. Но, по крайней мере, необходимо знать, что и пол т/с, и педали могут активно деформироваться, уменьшая жизненное пространство нижней части салона. Так что убрать ноги назад в момент удара — хорошая идея.
В том случае, если на фоне активного снижения скорости непосредственно перед ударом вы видите, что посторонний предмет через лобовое стекло может проникнуть в салон, перед вами встает непростой выбор. Понадеяться на везение и эффективную работу систем пассивной безопасности, или попробовать самостоятельно увернуться от бампера полноприводного тягача. Стекло точно не спасет. В этом случае можно попробовать наклониться в сторону центральной части авто.
Там, даже при серьезном ударе, останется некоторый объем жизненного пространства. Но такие действия сделают неэффективной работу и ремней, и подушек безопасности. Иначе говоря, здесь решение принимается исключительно на свой страх и риск. Поэтому портал «АвтоВзгляд» напоминает: для того, чтобы не оказыться в подобной ситуациии, необходимо в каждый момент времени нахождения за рулем анализировать все потенциальные риски и соответствующим образом выстраивать свои действия.