Чем обернется заправка машины до полного бака

Самая явная неприятность — наполнить резервуар любимого авто «бодягой» на АЗС с неизвестным логотипом. В регионах такой риск существует до сих пор. Особенно это касается водителей транспортных средств с дизельными двигателями. «Соляра» может быть вообще летняя, которая замерзнет в мороз и мотор заглохнет прямо на трассе. Так что если у вас загорелась «лампа», заливайте совсем немного «тяжелого топлива» и используйте специальные присадки (антигели и цетан-корректоры). Потом ищите заправку любого известного бренда. Там точно не обманут.
Бывает и так, что после подкормки «железного коня» в салоне начинает пахнуть бензином. Это говорит о прохудившихся соединениях наливной системы. Если резкий запах появляется сразу, то, возможно, нарушена герметичность топливного насоса. Обычно такое бывает после ремонта, когда горе-мастера плохо его закрепили, из-за чего пары из бака проникают в «жилой отсек» через уплотнительные элементы. Почувствовали «аромат»? Сразу отправляйтесь в сервис, ведь сильная утечка может привести к пожару.
Идем дальше. Существует немало водителей, которые как бы «прессуют» топливо. То есть после того как заправочный пистолет отстрелил, цедят еще чуть-чуть. Этого лучше не делать, так как бензин начнет выплескиваться наружу, если гражданин закрутил крышку заливной горловины неплотно. Подобное бывает у подержанных отечественных машин.
С современными иномарками тоже не все просто, ведь у них есть сложная система вентиляции бака с несколькими клапанами. Гравитационный закрывает вентиляционную трубку при сильном наклоне авто, что препятствует разливу «горючки», скажем, при аварии. Вентиляционный подает в бак воздух, чтобы там не образовалась зона пониженного давления. При «утрамбовке» работа клапанов нарушается и топливо начинает подтекать через дренаж. В случае серьезного ДТП это чревато возгоранием.
В конце заметим: не нужно верить слухам и байкам. Смело наполняйте бак до отстрела пистолета и плотно закручивайте крышку горловины. Все будет в порядке.