Чем обернется заправка машины до полного бака

Самая явная неприятность — наполнить резервуар любимого авто «бодягой» на АЗС с неизвестным логотипом. В регионах такой риск существует до сих пор. Особенно это касается водителей транспортных средств с дизельными двигателями. «Соляра» может быть вообще летняя, которая замерзнет в мороз и мотор заглохнет прямо на трассе. Так что если у вас загорелась «лампа», заливайте совсем немного «тяжелого топлива» и используйте специальные присадки (антигели и цетан-корректоры). Потом ищите заправку любого известного бренда. Там точно не обманут.

Бывает и так, что после подкормки «железного коня» в салоне начинает пахнуть бензином. Это говорит о прохудившихся соединениях наливной системы. Если резкий запах появляется сразу, то, возможно, нарушена герметичность топливного насоса. Обычно такое бывает после ремонта, когда горе-мастера плохо его закрепили, из-за чего пары из бака проникают в «жилой отсек» через уплотнительные элементы. Почувствовали «аромат»? Сразу отправляйтесь в сервис, ведь сильная утечка может привести к пожару.