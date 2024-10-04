Красота требует жертв: самый глупый способ лишиться «прав»

В России, откровенно говоря, довольно лояльные Правила дорожного движения: чтобы остаться без в/у, нужно уж очень крепко нарушить. А лишение за пьянку, думаю, никто из водителей осуждать или обсуждать вообще не будет: выпил — поезжай на метро! Однако есть некоторые способы лишиться документа на продолжительное время по совсем уж бредовой причине. И чтобы случайно «не попасть впросак», такие аспекты ПДД нужно просто знать. Подробности — на портале «АвтоВзгляд».

Самое популярное нарушение ПДД в России — превышение скоростного режима. Таких штрафов выписывается около 90%, но для лишения «прав» нужно пронестись по дороге со скоростью, на 60-80 км/ч выше дозволенной. Что удается немногим. Совсем уж необузданные «наездники» обсуждению не подлежат, только мгновенному переводу в пешеходы на продолжительный срок. А вот другие, кто по глупости, а не по злому умыслу получил «красную карточку», подлежат в обязательном порядке.

Поскольку некоторые моменты лучше познать на основании чужих, а не своих ошибок. Есть множество примеров, когда водители игнорируют Правила неосознанно. Но порой случаются столь нелепые, сколь и строго наказуемые деяния, что о них следует рассказывать в автошколах. И вот тому характерный пример.

Молодой и начинающий водитель решил украсить свой автомобиль светодиодной лентой, что само по себе запрещено, но штраф в 500 рублей не напугал. Имидж дороже. А зря, ст. 12.5 КоАП стоило все же дочитать до конца. И тогда бы выяснилось, что светодиодная лента имела опцию смены цвета, а игра с пультом подсветки во время движения одним из друзей привела к весьма печальным последствиям.

БЛОК

Дело в том, что в ч. 3 ст. 12.5 Административного кодекса прописано черным по белому: за использование красного сигнала, светящего вперед (а подсветка днища светит во все стороны и вперед в том числе) уже грозит лишение в/у до полугода.

В части 4 той же статьи прописано лишение за использование спецсигналов синего цвета — до полутора лет с конфискацией «мигалки», а по части 5 — до двух лет без «прав» за использование «мигалки» в движении.

А ребята как раз «мигали» красным и синим на ходу, предполагая, что это забавно и красиво. Сотрудники ДПС посчитали иначе: два года на общественном транспорте. С одной стороны — жестко, если не сказать — жестоко. Большинство гаишников, увидев перед собой совсем юную особь за рулем, наверняка бы ограничились каким-то менее строгим наказанием.

Тем более, как мы все прекрасно понимаем, ситуация — полностью на усмотрение должностного лица. Из личного опыта: человеческое общение всегда приводит к человеческим решениям. Но подрастающему поколению такого опыта пока не хватает, так что «внутренний голос» подсказывает: помимо нарушения ПДД, было еще и соответствующее общение со служивым, которое последнему выбора и не оставило. Хочется верить, что молодой водитель получил хотя бы один хороший урок. И очень хочется, чтобы как можно больше водителей получили этот урок «за чужой счет».