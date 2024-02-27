На Украине забили крышку в гроб хваленого американского танка Abrams

Опыт боевых действий на Украине уже вынудил американцев сделать очень серьезные выводы относительно реальных боевых возможностей красы и гордости их сухопутных войск – основных танков Abrams M1A1. Последней каплей может стать недавнее уничтожение российскими войсками такой машины вблизи линии боевого соприкосновения.

На днях патриотические телеграм-каналы и даже СМИ облетело видео, на котором, как утверждается, запечатлены передвижения американского танка Abrams M1A1 в окрестностях Авдеевки, недавно освобожденной российскими войсками от нацистов. Чуть позднее в широком доступе появился ролик, на котором видно уже горящий «абрамс». Сообщается, что всего в «танковом ралли» под носом у русских солдат участвовало сразу два «американца». Одну из боевых машин удалось повредить с помощью дрона-камикадзе, а потом добить ПТУРом.

На фоне общего удовлетворения случившимся, (как же – первое подтвержденное уничтожение Abrams M1A1 на Украине) возникает ряд вопросов. На опубликованных видео злосчастный американский танк не оборудован никакими противодронными приспособлениями. Никаких навесов, козырьков из стальной сетки. Похоже, что даже навесной активной броней машину не оснастили. И это при том, что и наши, и украинские военные защищают «сетками-навесами» вообще всю технику. Грузовики, БМП/БТР, даже древние танки и безродные «мотолыги» (МТЛБ) – все, что движется вблизи переднего края должно быть хоть как-то прикрыто от дронов. Иначе сожгут в кратчайшие сроки. А тут не просто танк, а аж целый Abrams M1A1 – и без какой-либо допзащиты.

Фото: globallookpress.com

Столь нагло применять бронетехнику «хохол» позволял себе разве что в начале провального «контрнаступа» в Запорожье летом 2023 года. За что поплатился сотнями уничтоженных единиц «брони» – включая немецкие Leopard 2 и британские Chellenger.

«Голый» Abrams на видео позволил ряду наблюдателей предположить, что кадры были сняты не в последнее время, а гораздо раньше. Тем более, что по ним сложно идентифицировать место и время съемки: полное отсутствие зелени и снега сужает диапазон возможной временной привязки, но не снимает вопросы полностью.

Между тем, еще до сообщений о горящем под Авдеевкой «абрамсе» в некоторых военкоровских телеграм-каналах проскочила информация о завершающемся выводе с Украины всех трех десятков завезенных туда осенью 2023-го Abrams M1A1. Якобы опыт их применения в местных условиях был признан натовцами отрицательным. Из-за слишком большой массы американская машина не может двигаться по пересеченной местности. Постоянные поломки невозможно устранять на месте.

Кроме того, в войсках наблюдается хронических дефицит керосина, на котором работает газотурбинный двигатель Abrams. По этим причинам боевые машины было решено вывезти в Польшу – как бесполезный чемодан без ручки. Возможно, недавно под Авдеевкой и правда подстрелили «американца» – из числа последних, еще не эвакуированных на запад. Видимо, дела там у бандеровцев настолько плачевны, что местный командир плюнул на все и приказал бросить в последний бой даже «неприкасаемого» – Abrams M1A1.