Российская армия захватила под Авдеевкой ценную американскую бронемашину

Без бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) потери боевой техники воюющей армии могут стать катастрофическими. Именно поэтому американцы передали бандеровцам свои M88A2 HERCULES (Heavy Equipment Recovery Combat Utility Lift and Evacuation System – система для эвакуации и ремонта тяжелой боевой техники общего назначения). Одну из таких штуковин «затрофеили» бойцы российской армии.

На днях гусеничная БРЭМ M88A2 «Геркулес» попала в руки наших воинов. Ее обнаружили брошенной отступающими войскам ВСУ недалеко от села Степового. Судя по открытым источникам, до последнего времени такой агрегат нам захватить не удавалось. Оно и понятно: столь ценную технику непосредственно в район боевых действий стараются не отправлять.

Задача БРЭМ – вытащить поврежденную "броню" в тыл для ремонта. И помогать в его осуществлении – с помощью своего крана например. Также машина применяется для перевозки ремонтников, доставки оборудования, инструментов и запчастей. Заметим, что подобные экземпляры редко становятся трофеями. «Украинцы, скорее всего, бросили американскую M88A2 либо потому что она сама сломалась, либо из-за закончившегося топлива в баке.

История M88 началась в 50-х годах прошлого века. Ее и приняли на вооружение в 1961-м с использованием агрегатов основного танка армии США того периода – M60.

Фото: military.com

Корпус M88 сварен из катанных бронелистов, обеспечивающих защиту от пуль и осколков. Вход в него осуществляется через бортовые двери. Рабочие места механика-водителя и командира, расположенные в передней части корпуса, имеют смотровые приборы. Середина бронированной «коробочки» отведена под гидравлическое оборудование. Моторно-трансмиссионный отсек расположен в корме.

Первые M88 оснащались краном с А-образной кран-балкой грузоподъемностью 23 тонны. В ее арсенале были две лебедки: главная с тяговым усилием 40 тонн и вспомогательная. Есть бульдозерный отвал с гидроприводом. Оснащение бронемашины подразумевает также сварочное оборудование и различный монтажный инструмент. Оборонительное вооружение M88 – пулемет калибра 7,62 мм, установленный над люком в крыше. Имеется оборудование для постановки дымовой завесы.

За более чем полувековой срок службы M88 несколько раз модернизировали. На Украину попал предпоследний вариант «улучшайзинга» – M88A2 Hercules. Его провели в 90-х прошлого века после принятия на вооружение армии США танка M1 Abrams.

На модификации M88A2 усилили бронирование передней части корпуса, установили более мощный двигатель в 1050 л.с. и новую трансмиссию. Были усовершенствованы тормоза и подвеска. Появилась лебедка с тяговым усилием в 63,5 тонны (чтобы таскать «абрамсы»). Тут также удлинили А-образную кран-стрелу, параллельно доведя ее грузоподъемность до 31 тонны. Масса БРЭМ выросла до 63,5 тонн.

Известно, что американцы в прошлом году отправили на Украину восемь «Геркулесов» M88A2. Они неоднократно «светились» в видеороликах, публикуемых противником – как правило, в процессе буксировки подбитых танков Leopard 2, БМП M2 Bradley и прочей техники. Благодаря им «хохол» имеет возможность чинить и затем возвращать в строй поврежденные нашими войсками бронемашины. Поэтому можно сказать, что «пленение» одной M88A2 равносильно окончательной потере нацистами десятков единиц бронетехники.