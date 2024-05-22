На Украине сожгли три редкие бандеровских гаубицы на шасси грузовика

Даже откровенно русофобские польские ресурсы признали, что за прошлую неделю российские войска уничтожили на Украине не менее трех самоходных гаубиц 2С22 «Богдана». Чаще всего в качестве средства поражения использовался российский дрон-камикадзе «Ланцет». До последнего времени «Богданы» лишь изредка попадали в списки техники ВСУ, достоверно уничтоженных нашей армией. Хотя возможно, что некоторые из них были ошибочно идентифицированы как французские 155-мм гаубицы на колесном шасси Caesar.
Как бы то ни было, но «Богдана» — довольно любопытная конструкция. Ее разработка началась в 2016 году, а широкой публике она была представлена в 2018-ом. И представляла собой старое советское орудие 152-мм Д-20, установленное на шестиосное полноприводное шасси КрАЗ-6322. Уже тогда украинское руководство намеревалось перевести свою артиллерию на натовский стандарт. Для этого планировалось оснастить «Богдану» орудием 155-мм калибра.
Характерный штрих: налаженного производства артиллерийских стволов на Украине не существовало (по крайней мере, в то время). Из-за чего (по непроверенным данным) для оснащения «Богдан» были закуплены несколько десятков стволов от румынской модификации буксируемой советской Д-20 — пушки M1981. В процессе работ над 2С22″ производитель шасси — «Кременчугский автозавод» — обанкротился. В качестве альтернативы выбрали четырехосную Tatra T815-7 с четырехдверной бронированной кабиной. В таком виде это самоходное орудие также поступило на вооружение ВСУ.
Об этой гаубице известно, что дальность ее стрельбы составляет 40 км. С использованием активно-реактивных боеприпасов эта дистанция увеличивается до 60 км. В прессе регулярно проскакивает информация о том, что орудие оснащено неким автоматом заряжания, позволяющим обеспечить якобы внушительную скорострельность на уровне 6 выстрелов в минуту.Что у профессиональных артиллеристов наверняка вызывает лишь кривые ухмылки.
Дело в том, что ни на одной из общедоступных фотографий 2С22 «Богдана» не видно главного узла автомата заряжания — механизированного досылателя. Кроме того, заявленная скорострельность аж на 6 выстрел/мин. прямо указывает на ручной способ заряжания хохлятской артиллерийской «вундервафли».
Достаточно вспомнить, что скорострельность российской 152-мм буксируемой гаубицы «Мста-Б» с ручным заряжанием составляет в лучшем случае 7 выстрелов в минуту. Точно такое же орудие в варианте САУ «Мста-С» с автоматическим заряжанием, может выпускать по 10 снарядов в минуту. А шведская 155-мм гаубица на колесном ходу «Арчер» с автоматом заряжания отстреливает не менее 9 снарядов в минуту.
Любопытен также еще и тот факт, что по данным американской газеты New York Times, в начале 2024 года на вооружении укронацистов состояло всего четыре единицы 2С22 «Богдана». Которые вроде как даже поучаствовали в обстрелах острова Змеиный в Черном море в то время, когда его контролировали российские войска. Однако в последнее время, по данным американского издания, украинская промышленность якобы наладила выпуск «Богдан» на впечатляющем уровне около восьми штук в месяц.
Эта новость выглядит особенно интригующе если вспомнить, что до СВО на Украине не существовало производства гаубичных стволов. А тут выясняется, что хохол внезапно начал их штамповать чуть ли не по десятку в месяц, да еще длиной 52 калибра (под натовский боеприпас)!
В налаживание собственного производства такой продукции собственными силами бандеровцев, да еще в условиях ведения военных действий, верится с трудом. Полностью отвергать эту версию нельзя, но более вероятно, что орудия поставляет какой-нибудь зарубежный производитель. Например, тот же немецкий Rheinmetall AG. Или же словацкая Konštrukta-Defence. Она, кстати, уже давно занимается разработкой и выпуском гаубиц как раз на многоосных колесных шасси Tatra.
Версия, подразумевающая недавнее появление приличного количества чешско-словацких самоходок под личиной украинской 2С22 «Богдана» на вооружении ВСУ, выглядит более чем правдоподобно. Ее можно будет считать косвенно подтвержденной, если в ближайшем будущем российские войска начнут жечь эту технику на регулярной основе.