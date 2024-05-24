Поляки обнаружили на Украине новейший российский огнемет

Совсем недавно стало известно о создании российскими оборонщиками нового поколения тяжелой огнеметной системы (ТОС) под названием «Дракон». А теперь западные эксперты заговорили о его применении против позиций хохлятских войск.

Не может не радовать, что свеженькая публикация польского издания GeekWeek, посвященная ТОС-3 «Дракон», пронизана хныканьем и рвущейся из глубин русофобской души воплем: «ну зачем так больно бьете, мы так не договаривались!»

В статейке упоминается видео, распространенное несколько дней назад российским Минобороны. На кадрах, снятых в сумерках, можно наблюдать, как по населенному пункту Белогоровка в Луганской области красиво и от души долбит термобарическими боеприпасами российская тяжеля огнеметная установка. И похоже, что не одна! Судя по количеству и частоте разрывов реактивных снарядов, по засевшему в постройках хохлу лупят не единичными ракетами, а полным «пакетом». Напомним, что в каждом «пакете» ракет российской ТОС-1А «Солнцепек», установленном на танковом шасси, насчитывается по 24 220-мм снаряда — либо в термобарическом, либо в зажигательном исполнении.

Известно, что на вооружении российской армии сейчас стоят два вида самоходных огнеметов. Это уже упомянутый выше ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка». Последний несет 18 220-мм направляющих, смонтированных на шасси бронированного полноприводного «Урала».

Максимальная дальность стрельбы «Солнцепека» — 6 километров. «Тосочка» может бахнуть на 10-12 км специальной ракетой. Но в состоянии использовать и стандартные «солнцепековские» боеприпасы.

Фото Омсктрансмаш

Диванные аналитики из польского издания уверены, что в эпизоде с обстрелом хохлятских позиций в Белогоровке российские войска наносили удар с гораздо большего расстояния. На такое мол способен лишь новейший ТОС-3 «Дракон». Согласно крайне скудной информации о характеристиках новинки, его ракета может лететь на 25 километров и имеет более могущественную боевую часть, чем у «Солнцепека».

«Россияне не объявили, когда намерены внедрить в армию свое новое устрашающее оружие и когда оно дойдет до фронта, но все указывает на то, что оно уже применяется» — авторитетно вещают пшеки.

А дальше они начинают в красках описывать разрушительную мощь термобарических боеприпасов, применяемых российскими огнеметчиками.

«Взрыв буквально высасывает воздух на большой площади. Термобарическое оружие убивает резким перепадом давления, недостатком воздуха и высокими температурами, достигающими 3000ºС. Это приводит к обширным ожогам кожи пострадавших, разрывам внутренних органов и ожогам дыхательных путей», — смакуют поляки беды бандеровцев, попадающих под удары российских ТОС.

Напомним, что действие термобарического (объемно-детонирующего) заряда происходит следующим образом. Сначала в боевой части боеприпаса взрывается небольшое количество обычной взрывчатки. Эго задача — распылить вокруг специальную горючую смесь, которая занимает основную часть боеголовки. Аэрозоль быстро смешивается с кислородом воздуха, попутно проникая внутрь помещений, траншей, огневых точек и прочие места, где укрывается противник. Далее срабатывает запал, поджигающий получившееся гремучее облако. Происходит объемный взрыв.

фото globallookpress.com

Ударная волна от него сама по себе не столь интенсивна как от обычной взрывчатки. Зато объемно-детонирующая боевая часть при прочих равных условиях намного мощнее обычной фугасной. Это связано с тем, что традиционная взрывчатка, если говорить упрощенно, состоит из горючего и окислителя. Оба эти компонента приходится доставлять на место действия «в одном флаконе» (снаряде).

А объемно-детонирующий боеприпас содержит одно только горючее. Окислитель для него — кислород воздуха в районе цели. То есть получается, что при том же размере снаряда в термобарический боеприпас можно запихнуть как-бы больше взрывчатки. Танк им не подобьешь, но по пехоте и постройкам он действует великолепно.

«С помощью пусковой установки они (российски войска, то есть) могут одним махом уничтожить десятки украинских военных и одновременно сровнять с землей небольшой жилой комплекс», — печально констатируют поляки.

Если ТОС-3 «Дракон» и правда появился на украинских полях сражений, подобных «плачей Ярославны» со стороны хохла и его приспешников мы увидим еще не мало.