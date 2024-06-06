На Украине впервые «засветилась» самоходная зенитка из Иордании

Самоходные зенитные установки Cheetah PRTL вполне можно сравнить с «лягушками-путешественницами». Поскольку прежде чем попасть в руки ВСУ им пришлось сменить несколько хозяев.

Изначально Cheetah PRTL производили в Германии силами компании Krauss-Maffei Wegmann. Официальное наименование этого оружия: Cheetah Flugabwehrkanonenpanzerе — зенитный пушечный танк. «Чита» является разновидностью немецкой зенитной самоходки Flakpanzer Gepard, в годы Холодной войны составлявшей основу ПВО ближнего радиуса действия многих стран НАТО. Включая и Нидерланды, на вооружении которых и стояли Cheetah PRTL. О поставках «Гепардов» из Германии бандеровцам было известно давно. А путь в пекло украинского конфликта голландской разновидности этой зенитки оказался причудлив.

К 2010 годам большинство европейских стран НАТО сняли свои самоходные зенитки с вооружения, заменив их ракетными комплексами ближнего радиуса действия. Но не пропадать же добру! И Нидерланды продали 60 своих Cheetah PRTL Иордании в 2013-ом. А теперь натовцы выкупили обратно эти самоходные пушки и отправили их на Украину. Где, судя по всему, это эхо холодной войны и найдет свой конец.

История зенитных «гепардов» начинается в 1966 году, когда были заключены первые контракты на проектирование и производство самоходных пушечных зенитных установок с уже упомянутой выше немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann. Базовым было выбрано шасси танка Leopard 1. Основным вооружением решили сделать пару 35-мм скорострельных пушек.

Фото bmpd_cast

Механик-водитель Cheetah располагается в передней части кузова справа. Слева от него размещена вспомогательная силовая установка. Ее основная задача — обеспечивать электропитание «зенитной» части боевой машины при заглушенном основном двигателе, расположенном в корме.

Вооружение располагается на башне зенитной установки. На ее бортах размещены две 35-мм пушки Oerlikon KDA. Скорострельность каждого орудия составляет 550 выстр./мин. Масса снаряда 0,55 кг. Начальная скорость — 1175 м/с. Боекомплект — 310 унитарных патронов. Для стрельбы по воздушным целям применяются осколочно-фугасные и бронебойные боеприпасы. Для поражения наземных бронированных машин в боекомплекте зенитки предусмотрены 20 снарядов с подкалиберной боевой частью.

На тыловой стороне башни изначально располагался поисковый радар — РЛС целеуказания модели MPDR-12 с дальностью действия 15 км. В 1980-х Cheetah PRTL подверглись модернизации, в ходе которой его заменили на MPDR-18S с дальностью обнаружения летательных аппаратов до 18 км. На лобовой части башни, между орудиями, размещен второй радар — модели Albis. Он предназначен для наведения пушек непосредственно на цель.

Помимо радиолокационных установок, все «Гепарды» оснащены высокопроизводительной системой управления огнем, бортовой навигационной системой, прицелами для стрельбы по воздушным и наземным целям. На некоторые экземпляры дополнительно ставились лазерные дальномеры.

Фото bmpd_cast

Изначально Cheetah PRTL предназначался для непосредственной защиты наземных войск от воздушного нападения. Он в состоянии уничтожать цели на наклонных дальностях от 100 до 4000 метров на высотах до 3000 метров, летящих со скоростью не более 350-400 м/с.

На Украине зенитные установки такого типа для прикрытия войск на передовой не использует. Их задача — сбивать в тылу российские дроны-беспилотники типа «Герань-2», которые способны летать не быстрее 50 м/с, а также относительно «медленные» крылатые ракеты. Например, крейсерская скорость отечественного «Калибра» — 0,8 Мах. Это порядка 270 м/с.

Но штука в том, что в последние месяцы российские войска практически не применяют «Калибры» для нанесения ударов по объектам ВСУ. Сейчас хохла долбят преимущественно авиационными и баллистическими ракетами. Для иллюстрации напомним, что, скажем, отечественное изделие класса «воздух-поверхность» семейства Х-22/32 летит со скоростью более 1100 м/с. Его боевая часть весит более 900 кг. Такая цель натовским «котикам» совсем не по зубам.

Знаменитый гиперзвуковой «Кинжал» — и подавно. Иногда по выявленным вражеским целям из Крыма стреляет «Ониксами» береговой ракетный комплекс «Бастион». Эти штуковины летят на скоростях свыше 600 м/с. И, наконец, гораздо чаще по хохлу и иностранным наемникам прилетают баллистические ракеты от «Искандера». Против такого оружия никакой Cheetah не поможет.

На передовой спаренная 35-мм пушечная установка может быть и пригодилась бы. Но сейчас, когда над полями боя на Украине жужжат рои ударных дронов, только самоубийца сунется туда на любой из разновидностей «Гепарда».