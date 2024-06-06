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На Украине впервые «засветилась» самоходная зенитка из Иордании

НАТО «подогнало» хохлам зенитную установку с причудливой судьбой

Самоходные зенитные установки Cheetah PRTL вполне можно сравнить с «лягушками-путешественницами». Поскольку прежде чем попасть в руки ВСУ им пришлось сменить несколько хозяев.

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Автор
Максим Строкер

Изображение На Украине впервые «засветилась» самоходная зенитка из Иордании

Изначально Cheetah PRTL производили в Германии силами компании Krauss-Maffei Wegmann. Официальное наименование этого оружия: Cheetah Flugabwehrkanonenpanzerе — зенитный пушечный танк. «Чита» является разновидностью немецкой зенитной самоходки Flakpanzer Gepard, в годы Холодной войны составлявшей основу ПВО ближнего радиуса действия многих стран НАТО. Включая и Нидерланды, на вооружении которых и стояли Cheetah PRTL. О поставках «Гепардов» из Германии бандеровцам было известно давно. А путь в пекло украинского конфликта голландской разновидности этой зенитки оказался причудлив.

К 2010 годам большинство европейских стран НАТО сняли свои самоходные зенитки с вооружения, заменив их ракетными комплексами ближнего радиуса действия. Но не пропадать же добру! И Нидерланды продали 60 своих Cheetah PRTL Иордании в 2013-ом. А теперь натовцы выкупили обратно эти самоходные пушки и отправили их на Украину. Где, судя по всему, это эхо холодной войны и найдет свой конец.

История зенитных «гепардов» начинается в 1966 году, когда были заключены первые контракты на проектирование и производство самоходных пушечных зенитных установок с уже упомянутой выше немецкой компанией Krauss-Maffei Wegmann. Базовым было выбрано шасси танка Leopard 1. Основным вооружением решили сделать пару 35-мм скорострельных пушек.

Фото bmpd_cast
Фото bmpd_cast

Механик-водитель Cheetah располагается в передней части кузова справа. Слева от него размещена вспомогательная силовая установка. Ее основная задача — обеспечивать электропитание «зенитной» части боевой машины при заглушенном основном двигателе, расположенном в корме.

Вооружение располагается на башне зенитной установки. На ее бортах размещены две 35-мм пушки Oerlikon KDA. Скорострельность каждого орудия составляет 550 выстр./мин. Масса снаряда 0,55 кг. Начальная скорость 1175 м/с. Боекомплект — 310 унитарных патронов. Для стрельбы по воздушным целям применяются осколочно-фугасные и бронебойные боеприпасы. Для поражения наземных бронированных машин в боекомплекте зенитки предусмотрены 20 снарядов с подкалиберной боевой частью.

На тыловой стороне башни изначально располагался поисковый радар — РЛС целеуказания модели MPDR-12 с дальностью действия 15 км. В 1980-х Cheetah PRTL подверглись модернизации, в ходе которой его заменили на MPDR-18S с дальностью обнаружения летательных аппаратов до 18 км. На лобовой части башни, между орудиями, размещен второй радар модели Albis. Он предназначен для наведения пушек непосредственно на цель.

Помимо радиолокационных установок, все «Гепарды» оснащены высокопроизводительной системой управления огнем, бортовой навигационной системой, прицелами для стрельбы по воздушным и наземным целям. На некоторые экземпляры дополнительно ставились лазерные дальномеры.

Фото bmpd_cast
Фото bmpd_cast

Изначально Cheetah PRTL предназначался для непосредственной защиты наземных войск от воздушного нападения. Он в состоянии уничтожать цели на наклонных дальностях от 100 до 4000 метров на высотах до 3000 метров, летящих со скоростью не более 350-400 м/с.

На Украине зенитные установки такого типа для прикрытия войск на передовой не использует. Их задача — сбивать в тылу российские дроны-беспилотники типа «Герань-2», которые способны летать не быстрее 50 м/с, а также относительно «медленные» крылатые ракеты. Например, крейсерская скорость отечественного «Калибра» — 0,8 Мах. Это порядка 270 м/с.

Но штука в том, что в последние месяцы российские войска практически не применяют «Калибры» для нанесения ударов по объектам ВСУ. Сейчас хохла долбят преимущественно авиационными и баллистическими ракетами. Для иллюстрации напомним, что, скажем, отечественное изделие класса «воздух-поверхность» семейства Х-22/32 летит со скоростью более 1100 м/с. Его боевая часть весит более 900 кг. Такая цель натовским «котикам» совсем не по зубам.

Знаменитый гиперзвуковой «Кинжал» — и подавно. Иногда по выявленным вражеским целям из Крыма стреляет «Ониксами» береговой ракетный комплекс «Бастион». Эти штуковины летят на скоростях свыше 600 м/с. И, наконец, гораздо чаще по хохлу и иностранным наемникам прилетают баллистические ракеты от «Искандера». Против такого оружия никакой Cheetah не поможет.

На передовой спаренная 35-мм пушечная установка может быть и пригодилась бы. Но сейчас, когда над полями боя на Украине жужжат рои ударных дронов, только самоубийца сунется туда на любой из разновидностей «Гепарда».

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