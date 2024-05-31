Утилизация европейской бронетехники времен разгара так называемой холодной войны путем закидывания ее в топку СВО продолжается. На этот раз отличились шведы. Они включили в очередной пакет помощи бандеровцам бронемашины, созданные в 1960-ых!

Шведская БМП Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) — довольно любопытная боевая машина. В какой-то мере даже уникальная — с точки зрения конструкции. Этот гусеничный агрегат в начале 1960-ых разработала компания Hägglund Söner и в 1966-ом Pbv 302 был официально принят на вооружение тамошней армии. Выпуск БМП завершился в 1971 году. Однако она продолжала активно эксплуатироваться военными вплоть до 2014 года, когда «старичка» списали вчистую.

По разным данным, на балансе хранения у скандинавов сейчас числится несколько сотен Pbv 302. Понятно, что далеко не все из них находятся в состоянии «сел и поехал». Сильно пожилой возраст БМП вынудит, скорее всего, прибегнуть к каннибализации: часть экземпляров разукомплектуют для ремонта и восстановления других.

Что же представляет из себя будущая краса и гордость хохлятской мотопехоты Pansarbandvagn 302? Это гусеничный плавающий бронетранспортер с противопульной защитой. Корпус машины фактически лишен бронирования крыши десантного отсека: там располагаются легкие люки для высадки пехотинцев. Изюминка конструкции Pbv 302 — в расположении двигателя и трансмиссии: они спрятаны под полом агрегата. Что очень неплохо с точки зрения защиты экипажа от подрыва на минах.

Фото strategic-bureau.com

Механик-водитель располагается впереди по центру кузова. Справа от него сидит командир, а слева расположена башенка 20-мм автоматической пушки Hispano Suiza HS 804 (m/47D) с оператором м боекомплектом из 505 снарядов. В кузове бронетранспортера могут располагаться до восьми десантников либо полторы тонны груза.

Весит Pbv 302 около 14 тонн. В движение ее приводит 280-сильный дизельный мотор Volvo-Penta THD 100B. Максимальная скорость хода (видимо, по шоссе) заявлена на уровне 66 км/ч. По воде броневик может развивать до 7,5 км/ч.

В общей сложности шведы выпустили около 650 единиц Pbv 302. Среди них чуть более 500 в стандартной комплектации БМП и почти 130 спецверсий — санитарных, командно-штабных, ремонтно-эвакуационных и т. п.

Откровенно слабое бронирование делают Pbv 302 не самым подходящим транспортным средством для условий, сложившихся в ходе боевых действий на Украине. Ведь на люки в крыше даже не поставишь блоки активной защиты. При том, что дроны-камикадзе и квадрокоптеры, приспособленные для сброса гранат, сейчас буквально роятся над полем боя. С другой стороны, даже такая «ванночка» со слегка бронированными бортами вполне в состоянии выполнять функции подвоза пушечного мяса на передовую, транспортировки припасов, эвакуации раненных и тому подобных задач.

А 20-мм пушка остается автоматической пушкой в любой обстановке: она в состоянии нанести серьезный урон пехоте и легкой бронетехнике противника. Кроме того, даже древняя «броня» в руках врага все равно требует от российского солдата сил и мужества для ее уничтожения. И она в состоянии убивать наших. Поэтому не стоит пренебрежительно сбрасывать со счетов «старичков» типа Pbv 302 в руках ВСУчек: даже такая бронедревность сама себя не подобьет!