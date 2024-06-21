Чья бы корова мычала: бандеровцы недовольны польскими самоходными гаубицами

Великодержавной национальной обидой пронизана публикация, появившаяся на польском портале Wp tech: хохлы посмели поругать «пшековское» оружие и расхвалить немецкое! В материале передано мнение некоего украинского артиллериста о реальной боевой ценности польской самоходки AHS Krab на фоне немецкого конкурента, также стреляющего по российским солдатам — Panzerhaubitze 2000 (PzH 2000).

Некий солдатик ВСУ по фамилии Кобзарь рассказывает, что натовские колесные гаубицы типа французских Caesar, конечно шустрые (в плане перемещений и смены позиций), но отсутствие бронирования делает их крайне уязвимыми для ударов российских дронов-камикадзе «Ланцет» и кассетных боеприпасов систем залпового огня «Ураган». Поэтому гусеничные гаубицы, способные нести приличную броню, по словам хохлятского артиллериста, однозначно лучше. Видимо, дают больше надежд на выживание для его коллег.

Он назвал польский Krab недоработанной, непродуманной конструктивно и очень «сырой» машиной. У него более тонкая по сравнению с PzH-2000 броня. А еще боеприпасы у «поляка» (в отличие от «немца») хранятся не изолировано от экипажа. И в случае попадания, сидящие в «Крабе» гарантированно строем идут на тот свет.

На самом деле, и PzH 2000, и AHS Krab на Украине в случае результативного попадания горят примерно одинаково. Но в своей публикации поляки не упустили возможности сделать упор на то, что русские, якобы, особенно интенсивно охотятся именно за Krab исключительно по политическим соображениям. Смешно, чес-слово! Когда в тебя летит снаряд, тебе все равно — кто именно изготовил пушку, его выпустившую. Главный интерес — как можно быстрее ее ликвидировать.

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Что же такое — AHS Krab? На самом деле, это самый настоящий военно-технологический гибрид. Его гусеничное шасси создано корейцами из Samsung Techwin. Изначально оно предназначалось для южнокорейской самоходной гаубицы K9 Thunder. После небольшой доработки поляки стали выпускать его у себя. Двигатель немецкий — 1000-сильный дизель MTU MT 881 Ka 500. Расположен с правой стороны, сиденье водителя рядом с ним.

Орудийная башня — от британской самоходной гаубицы АС90 от компании Vickers. Поляки делают ее по лицензии. Само орудие, также изготавливаемое по лицензии, разработано немецкой Rheinmetal. Точно таким же стволом 155-мм (52 калибра) вооружена и немецкая самоходка PzH-2000.

Для самообороны «Краб» вооружен 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом WKM-B. В режиме интенсивного огня гаубица может делать по 6 выстрелов в минуту — но не более 3 минут подряд. Практическая скорострельность заявлена на уровне 2 выстрела в минуту. Боезапас из 29 снарядов и 28 метательных зарядов размещается в башне, а еще 11 снарядов и 20 пороховых зарядов складированы в шасси.

Поляки официально говорят о 80 «Крабах» отправленных ими на Украину, из которых уже уничтожены, исключительно по их словам, лишь 28 штук. При том, что по российским данным одних лишь 100-процентно подтвержденных ликвидаций AHS Krab насчитывается не менее полусотни. Особенно много сообщений о подбитых «Ланцетами» и управляемыми снарядами «Краснополь» польских САУ появилось этой весной, когда российские войска организовали еще одно направление боевых действий в Харьковской области.