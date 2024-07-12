Британцы «сливают» Украине свои полуживые самоходные гаубицы

В «великой» типа Британии недавно сменился премьер-министр, что, впрочем, никак не влияет на антироссийскую политику этой страны. Яркое подтверждение тому — новые поставки бандеровцам самоходных гаубиц AS-90 из наличия армии Соединенного Королевства.

На днях свеженазначенный министр обороны Великобритании Джон Хили съездил в Одессу, где анонсировал поставку Украине очередного пакета вооружений, включающий помимо прочего десять 155-мм самоходных гаубиц AS-90. Это не первая «посылка» самоходок с берегов Альбиона в адрес ВСУ. С начала конфликта последние получили более трех десятков таких артиллерийских систем.

Пикантность ситуации в том, что эти орудия, едущие в «страну 404», ставят очередной крестик на боеспособности британской армии и, по большому счету, к ликвидации этого рода войск на «Острове».

Дело в том, что AS-90 в принципе не производится с середины 90-х годов прошлого века. Справочник The Military Balance весной 2022 года насчитал на вооружении англичан менее 90 боеспособных машин такого типа. То есть хохол скоро будет обладать практически половиной парка английских самоходок.

Ну как — «обладать»? Если подсчитать количество выложенных в Сеть видеороликов с уничтоженными бандеровскими AS-90 и проанализировать отчеты российского Минобороны, получается, что как минимум половина этих боевых машин уже уничтожена нашими войсками. А большинству уцелевших, судя по всему, требуется серьезный ремонт: не зря же в обещанный Британией новый пакет поставок ВСУ входят три десятка сменных орудийных стволов.

В ВС Великобритании первые серийные AS-90 (Artillery System 1990s — «Артиллерийская система девяностых годов») начали поступать в 1993 году. На тот момент это оружие считалось удачной конструктивно и современной боевой техникой.

Фото warthunder.com

AS-90 — гусеничная самоходная гаубица. Дизельный двигатель Cummins VTA903T V8 мощностью 660 л.с. расположен в передней части корпуса. Ведущие колеса — передние. Подвеска и силовой агрегат имеют много общих узлов с танком Challenger 1. Корпус машины и башня, в которой размещено орудие, выполнены из противопульной брони толщиной 17 мм.

AS-90 несет 155-мм гаубицу L31 с длиной ствола в 39 калибров. Она использует выстрелы раздельного заряжания и может стрелять любыми 155-мм снарядами натовского стандарта. В качестве метательных зарядов применяются оригинальные картузы с полностью сгорающей оболочкой.

Боекомплект в количестве 48 выстрелов размещается в башне и корпусе. Заряжание — ручное с механическим досылателем. Максимальную скорострельность экипаж AS-90, состоящий из пяти человек, может обеспечить на уровне трех выстрелов за 10 секунд. Короткое время орудие способно выпускать по 5-6 снарядов в минуту — пока не перегреется ствол. Для этого обычно привлекается еще 5 военнослужащих. Стандартный же темп ведения огня — не чаще двух выстрелов в минуту.

Максимальная дальность стрельбы гаубицы AS-90 обычным осколочно-фугасным снарядом составляет 24,7 км. Активно-реактивные боеприпасы позволяют вести огонь на дистанции до 30 км.

То есть мы имеем дело с типичной артиллерийской установкой натовского стандарта времен развала СССР. Поскольку их уже давно не выпускают, в Британии одну гаубицу ремонтируют сейчас преимущественно путем разукомплектования другой. Активная каннибализация такого рода, наблюдающаяся примерно с 2010-ых, собственно и привела к сокращению парка AS-90 с исходных 180 единиц до текущего уровня. А поставки этих боевых машин на Украину, под удары российских управляемых гаубичных снарядов и беспилотников, совсем скоро поставят окончательную точку в судьбе этих древних САУ.