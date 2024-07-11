«Пикапные войска» Украины получили новую зенитную установку

Западные союзники «подогнали» укронацистам довольно современный зенитный комплекс малого радиуса действия. И теперь бандеровцы смогут оснастить ими свой легкий автотранспорт. Хотя это вряд ли им поможет...

Ракетный комплекс семейства Mistral формально считается переносным. Для транспортировки его пусковой установки (треножника с креслом специальной конструкции и прицельными устройствами весом порядка 20 кг) и ракеты (24 кг в транспортно-пусковом контейнере) требуются серьезные усилия обоих членов боевого расчета — стрелка-оператора и командира.

По этой причине солдаты предпочитают монтировать Mistral в кузова пикапов и небольших грузовичков. Тем более, что производитель этого оружия компания MBDA и сама предлагает «Мистрали» в исполнениях, предназначенных для установки на броневики и легкие суда.

Украинские войска с почти стопроцентной вероятностью приспособят Mistral в кузова гражданских пикапов и грузовиков всех попавшихся под руку марок и моделей. И станут применять их преимущественно против российских крылатых ракет и беспилотников, атакующих военные склады и заводы «страны 404».

Разработка Mistral началась в начале 80-х прошлого века. Первое поколения системы было принято на вооружение французской армии в 1988 году. С тех пор ПЗРК Mistral неоднократно модернизировали. Его наиболее современный вариант — Mistral 3 — довольно активно экспортировался. И в 2007 году Минобороны Эстонии закупило партию таких систем.

Фото mbda-systems.com

А теперь эстонцы передали их хохлу. Нюанс ситуации в том, что с 2007-го года прошло уже 17-лет. За такое время гарантийный «срок хранения» столь взрывоопасного товара вполне мог истечь или быть крайне близок к подобному рубежу. Перешагнув который ракета, скорее всего, подлежит утилизации.

И вместо того, чтобы тратить деньги на оплату безопасного уничтожения боеприпасов к французскому «Мистралю», эстонцы отправили их украинцам. И те совершенно бесплатно и с удовольствием запустят их в небо. А если что-то пойдет не так и ракета, например, взорвется, эту «мелкую неприятность» всегда можно списать на кривые руки солдат ВСУ.

Как бы то ни было, но Mistral 3 — вполне серьезное зенитное оружие. Производитель заявляет, что ракета комплекса способна развивать скорость до 930 м/с и маневрировать с перегрузками до 30G. Такие характеристики позволяют сбивать большую номенклатуру летательных аппаратов — от тихоходных беспилотников до вертолетов и крылатых ракет.

Mistral видит цель с помощью инфракрасной головки самонаведения (ИК-ГСН), позволяющей атаковать объекты, обладающие пониженным уровнем ИК-излучением, а также игнорировать излучение от тепловых ловушек (ложных целей), ярко освещенных облаков, солнца и тому подобных вещей. Захват и сопровождение целей возможно на расстояниях не менее 4000 метров. А в идеальных условиях — до 6000 метров.

Фото armyrecognition.com

Ракета несет боевую часть весом почти в три килограмма, содержащую до 1800 готовых поражающих элементов из вольфрама. Неконтактный лазерный взрыватель боеприпаса позволяет инициировать его подрыв на нужном расстоянии до цели с точностью до 1 метра.

Короче говоря, хохол получил в свое распоряжение достаточно эффективное зенитное оружие ближнего боя. Оно безусловно окажет некоторое негативное воздействие на эффективность атак российских ракет и дронов по военным и логистическим объектам бандеровцев.

Напомним, что ВСУ уже умеют пользоваться «Мистралями» — еще в 2022 году Норвегия подарила им 100 переносных ЗРК Mistral. Известно, что в свое время Эстония потратила на закупку своих Mistral порядка 150 млн. евро. А цена одной ракеты комплекса (без пусковой установки!) составляет около $500 000. Это означает, что Украине с барского плеча чухонцев перепало не более 300 таких снарядов. Это в случае, если прибалты в свое время закупили, а теперь в полном составе передали нашему противнику одни лишь ракеты, без учета пусковых треног.

Да, 300 зенитных ракет малой дальности — лучше, чем ничего. Но проблема в том, что объектов, которым требуется защита с воздуха, у Украины гораздо больше этой цифры. При том, что расстрелять сотню ракет в ходе одного мощного налета российских крылатых ракет и беспилотников — самое обычное для хохла дело. Из-за чего партии «эстонских» Mistral ему вряд ли хватит надолго.