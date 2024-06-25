Гаубица Hawkeye: бандеровцам привезли вкусную цель для российских дронов

Ни для кого не секрет, что украинский конфликт стал для НАТО удобным, с одной стороны, способом выгодной утилизации устаревших типов вооружений, а с другой — отличной возможностью обкатать в реальных боевых условиях современные и перспективные оружейные системы. На днях стало известно об очередной из них — мобильной 105-мм гаубице Hawkeye, смонтированной на бронированном полноприводном грузовом шасси M1152 Humvee.

О появлении в распоряжении ВСУ новой разработки американского ВПК между делом упомянул глава одной из компаний-подрядчиков Пентагона — AM General Майк Эванс. Это, согласно данным издания The War Zone, произошло в ходе симпозиуме по пожарной безопасности «Ассоциации полевой артиллерии США» в мае 2024-го. Однако внимание широкой публике к его сообщению проявилось лишь сейчас, когда фирма опубликовала фото- и видеоматериалы своего детища.

По словам Эванса, хохлам передали опытный экземпляр артиллерийской системы Hawkeye — Mobile Howitzer System, сокращенно MHS. Она состоит из орудия производства компании Mandus Group, установленного на бронированном двухдверном грузовике шасси M1152 Humvee, изготовленном AM General.

— Недавно мы отправили 105-мм систему на Украину. В апреле. Мы тренировали экипаж в течение двух недель. Она призвана стать одной из первых в мире «систем с мягкой отдачей», применявшихся в реальных боевых действиях. МАшина отправляется в бой для испытаний по живым мишеням, — цинично расставил точки над «ё» товарищ Эванс.

Все бы ничего, но даже поверхностно знакомый с военно-технической тематикой человек скажет, что 105-мм орудие — слишком мощная штука для установки на столь легкое шасси, как Humvee. Однако в случае Hawkeye (в прямом переводе — «Соколиный глаз») выбор такой машины-носителя оказался вполне допустим. Причина — в специфической конструкции пушки, которую именуют орудием «с мягкой отдачей».

mandusgroup.com

Фокус тут заключается в следующем. В пушках традиционной конструкции ствол перед выстрелом находится в крайнем переднем положении противооткатного механизма. При выстреле отдача бросает его назад из-за чего всю его кинетическую энергию вынуждены принимать на себя подвеска транспортного средства-носителя пушки, а также ее опоры.

У 105-мм Hawkeye ствол перед открытием огня наоборот, находится в крайнем заднем положении. Перед выстрелом он под действием специального гидропневматического механизма начинает разгоняться вперед, набирая инерцию. Специальный датчик следит за ростом скорости ствола и в момент, когда он набирает импульс, примерно соответствующий 70% импульса ожидаемой отдачи, происходит выстрел. Таким образом основная энергия последней уходит на остановку движения ствола и возврат его в изначальное положение, а не воздействует на машину и опоры.

Такой принцип работы орудия радикально снижает нагрузку на лафет, противооткатные устройства и опоры, позволяя резко снизить общий вес артиллерийской установки. Для сравнения, стандартная 105-мм гаубица М119 армии США с традиционным противооткатным механизмом весит почти 4270 фунтов (около 2000 кг), из которых на вес самой пушки приходится 1389 фунтов (630 кг).

Mandus Group декларирует, что ее 105-мм Hawkeye вместе с цифровой системой управления огнем весит 2550 фунтов (1150 кг), а сама пушка — 1145 фунтов (520 кг). Небольшой вес и очень низкая энергия отдачи позволили установить орудие даже на такое легкое шасси как Humvee.

В Hawkeye применена 105-мм качающаяся часть американской гаубицы М137А1 с длиной ствола 26,6 калибра. Дальность стрельбы стандартными снарядами М67 составляет 11,5 км, активно-реактивными снарядами М927 — 19,5 км. Mandus Group гарантирует скорострельность Humvee на уровне три выстрела в минуту. При необходимости новинка может безопасно делать до восьми выстрелов в минуту в течение трех минут.

Заметим, что даже самые дальнобойные модели гаубиц редко стреляют на максимальную дистанцию. Потому что на таких расстояниях сложнее всего добиться максимальной точности. Максимальная паспортная дальнобойность Hawkeye на уровне 11,5 км говорит, что это орудие скорее всего будут применять на дистанциях не более 7-8 км от линии боевого соприкосновения.

На такую глубину обороны противника могут действовать даже FPV квадрокоптеры со сбросами гранат, не говоря уже о дронах-камикадзе аналогичного типа, а также в разы более дальнобойных российских дронах «Ланцет» или управляемых артиллерийских снарядах «Краснополь».

Да, кабина Hawkeye слегка защищена броней, по всей видимости противопульной. Но само орудие и солдаты-артиллеристы во время нахождения на позиции фактически беззащитны от воздействия осколков даже малых противопехотных боеприпасов. Все это говорит о том, что украинские «приключения» американского Hawkeye имеют очень высокие шансы закончиться крайне печально и для машины, и для обслуживающего ее персонала ВСУчек.