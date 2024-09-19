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Псина паленая: на Украине сожгли британский броневик Husky TSV

Российские военные уничтожили очередной натовский MRAP

Каких только «неведомых зверушек» из зоопарка боевой техники различного назначения поставили страны запада на Украину! Но судьба любого натовского оружия одна: быть уничтоженным. Что в полной мере касается и британских бронированных машин Husky TSV.

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Автор
Максим Строкер

Изображение Псина паленая: на Украине сожгли британский броневик Husky TSV

Точное количество ББМ Husky TSV, поставленное англичанами украинским военным в открытом доступе не «светилось». Сообщалось лишь, что еще весной-летом 2022 года хохлам перепала партия из 120 защищенных авто от армии Соединенного Королевства. В числе которых было какое-то количество Husky.

Сколько этих «собачек» дожило до текущего момента тоже сложно сказать: «железобетонной» статистики уничтоженных, поврежденных, просто сломавшихся, а также все еще остающихся в бандеровском строю «Хаски» в нашем распоряжении нет.

Однако периодически проскакивающие в телеграмм-каналах материалы с фото- и видеосвидетельствами уничтожения Husky TSV на просторах Украины доказывают, что эти машинки пока еще не полностью сгорели в горниле украинского конфликта.

Husky TSV (Tactical Support Vehicle, «машина тактической поддержки») относится к легкому классу MRAP для перевозки пехоты, защищенных от взрывов мин. Как и большая часть техники британской армии, Husky выпускается иностранной компанией — американской International.

Фото производителя.
Фото производителя.

В середине 2000-х армия США проводила конкурс для оснащения своих соединений новыми МRАP. International выставила на него свой прототип MXT-MVA (Military Extreme Truck — Military Version Armored). Узлы и агрегаты этого броневика максимально унифицированы с гражданским грузовым шасси International MXT.

Американским военным такая боевая машина не понравилась: они предпочли остановить свой выбор на изделии, предложенном компании Oshkosh. А International пошла искать покупателей для своего детища за океан и нашел его в лице британского Минобороны.

Там как раз подыскивали замену стоявшей тогда на вооружении слегка бронированной версии Land Rover Defender. В итоге, после некоторой доработки исходного MXT-MVA получился Husky TSV, вставший в 2009 году на вооружение английской мотопехоты. В обще сложности было закуплено 350 единиц этой техники.

Husky TSV построен на двухосном полноприводном капотном шасси. Габариты машины: 6,4х2,5х2,4 метра. Полная масса — 6000 кг. Двигатель — дизельный 325-силный International VT 365. Однако ряд источников утверждают, что под капотом броневика установлен мотор MaxxForce D6.0L V8 от компании Navistar мощностью 340 л.с. В трансмиссии применен «автомат» Allison 2500SP. Подвеска — независимая рычажная. Максимальная скорость — 130 км/ч, запас хода — 400 км.

Фото производителя.
Фото производителя.

С точки зрения компоновки кузова, Husky — типичный пикап с пятиместной кабиной и небольшой грузовой платформой позади нее.

Есть вариант без платформы, пригодный для перевозки 10 десантников. В любом случае, на крыше броневика в районе второго ряда сидений может быть установлен либо 7,62-мм пулемет, либо крупнокалиберный 12,7-мм пулемет, либо 40-мм автоматический гранатомет.

Точных данных об уровне бронезащиты этого аппарат в открытом доступе нет. Известно только, что помимо базовой, машину можно оснащать дополнительной модульной броней, причем прямо в полевых условиях.

В любом случае, экипаж ББМ вряд ли может рассчитывать на что-то большее, чем защита от стрелкового оружия калибра 7,62 мм и осколков. В пользу этого предположения красноречиво свидетельствует относительно малый (по меркам MRAP) общий вес броневика — всего 6 тонн.

Фото производителя.
Фото производителя.

В принципе, характеристики Husky TSV вполне адекватны его изначальному предназначению: борьбе со всевозможными повстанцами. Практика применения этого броневика в ходе натовской миссии в Афганистане — тому подтверждение. Но на Украине, где этому авто противостоят не вооруженные АК-47 партизаны в шлепанцах, а современная армия, расклад совсем иной.

Тут любую замеченную британскую «собачку» легко и непринужденно разбирают на запчасти не только дроны-камикадзе и противотанковые ракеты, но и крупнокалиберные пулеметы российских БТР. Не говоря уже об автоматических 30-мм пушках, которыми массово оснащена отечественная «броня».

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