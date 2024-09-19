Псина паленая: на Украине сожгли британский броневик Husky TSV

Каких только «неведомых зверушек» из зоопарка боевой техники различного назначения поставили страны запада на Украину! Но судьба любого натовского оружия одна: быть уничтоженным. Что в полной мере касается и британских бронированных машин Husky TSV.

Точное количество ББМ Husky TSV, поставленное англичанами украинским военным в открытом доступе не «светилось». Сообщалось лишь, что еще весной-летом 2022 года хохлам перепала партия из 120 защищенных авто от армии Соединенного Королевства. В числе которых было какое-то количество Husky.

Сколько этих «собачек» дожило до текущего момента тоже сложно сказать: «железобетонной» статистики уничтоженных, поврежденных, просто сломавшихся, а также все еще остающихся в бандеровском строю «Хаски» в нашем распоряжении нет.

Однако периодически проскакивающие в телеграмм-каналах материалы с фото- и видеосвидетельствами уничтожения Husky TSV на просторах Украины доказывают, что эти машинки пока еще не полностью сгорели в горниле украинского конфликта.

Husky TSV (Tactical Support Vehicle, «машина тактической поддержки») относится к легкому классу MRAP для перевозки пехоты, защищенных от взрывов мин. Как и большая часть техники британской армии, Husky выпускается иностранной компанией — американской International.

Фото производителя.

В середине 2000-х армия США проводила конкурс для оснащения своих соединений новыми МRАP. International выставила на него свой прототип MXT-MVA (Military Extreme Truck — Military Version Armored). Узлы и агрегаты этого броневика максимально унифицированы с гражданским грузовым шасси International MXT.

Американским военным такая боевая машина не понравилась: они предпочли остановить свой выбор на изделии, предложенном компании Oshkosh. А International пошла искать покупателей для своего детища за океан и нашел его в лице британского Минобороны.

Там как раз подыскивали замену стоявшей тогда на вооружении слегка бронированной версии Land Rover Defender. В итоге, после некоторой доработки исходного MXT-MVA получился Husky TSV, вставший в 2009 году на вооружение английской мотопехоты. В обще сложности было закуплено 350 единиц этой техники.

Husky TSV построен на двухосном полноприводном капотном шасси. Габариты машины: 6,4х2,5х2,4 метра. Полная масса — 6000 кг. Двигатель — дизельный 325-силный International VT 365. Однако ряд источников утверждают, что под капотом броневика установлен мотор MaxxForce D6.0L V8 от компании Navistar мощностью 340 л.с. В трансмиссии применен «автомат» Allison 2500SP. Подвеска — независимая рычажная. Максимальная скорость — 130 км/ч, запас хода — 400 км.

Фото производителя.

С точки зрения компоновки кузова, Husky — типичный пикап с пятиместной кабиной и небольшой грузовой платформой позади нее.

Есть вариант без платформы, пригодный для перевозки 10 десантников. В любом случае, на крыше броневика в районе второго ряда сидений может быть установлен либо 7,62-мм пулемет, либо крупнокалиберный 12,7-мм пулемет, либо 40-мм автоматический гранатомет.

Точных данных об уровне бронезащиты этого аппарат в открытом доступе нет. Известно только, что помимо базовой, машину можно оснащать дополнительной модульной броней, причем прямо в полевых условиях.

В любом случае, экипаж ББМ вряд ли может рассчитывать на что-то большее, чем защита от стрелкового оружия калибра 7,62 мм и осколков. В пользу этого предположения красноречиво свидетельствует относительно малый (по меркам MRAP) общий вес броневика — всего 6 тонн.

Фото производителя.

В принципе, характеристики Husky TSV вполне адекватны его изначальному предназначению: борьбе со всевозможными повстанцами. Практика применения этого броневика в ходе натовской миссии в Афганистане — тому подтверждение. Но на Украине, где этому авто противостоят не вооруженные АК-47 партизаны в шлепанцах, а современная армия, расклад совсем иной.

Тут любую замеченную британскую «собачку» легко и непринужденно разбирают на запчасти не только дроны-камикадзе и противотанковые ракеты, но и крупнокалиберные пулеметы российских БТР. Не говоря уже об автоматических 30-мм пушках, которыми массово оснащена отечественная «броня».