На фоне десятков уничтоженных российскими войсками на Украине разномастных натовских бронемашин как-то затерялся любопытный образчик европейского военного автопрома: британский Snatch Land Rover. Пожалуй, это наиболее «гражданское» из всех специализированных военных авто в армиях как Британии, так и Украины.

Даже для многих интересующихся технической стороной украинского конфликта, возможно, станет новостью информация о том, что помимо широко разрекламированных Leopard, Abrams, Patriot, Bradley и прочих Panzerhaubitze, в руки бандеровцеа попали самые настоящие Land Rover, некогда стоявшие на вооружении британской армии.

Речь идет о так называемом Snatch Land Rover, построенном на базе старого доброго Defender 110 первого поколения. Полтора десятка таких ТС досталось хохлу еще до начала СВО: прибалты таким образом избавились от хлама, ранее полученного от англичан.

А после начала украинского конфликта еще несколько партий «Снэтчей» отправились в «страну 404» прямиком со складов хранения уже самой Британии: грех было не воспользоваться таким шансом утилизировать эту древность под лозунгом «безусловной поддержки» украинского союзничка британских властей.

Но укронацисты, как известно, принимают любые военно-технические подарочки. Даже если те — праворульные и не выдерживают даже самого лайтового боевого применения. Впрочем — обо все по порядку.

Фото Минобороны Британии.

Snatch Land Rover появился на вооружении британской армии в начале 1990-х. Эти машины применялись военными в период так называемой смуты в Северной Ирландии. Английские солдаты использовали их в своих операциях против местной военизированной подпольной организации «Ирландская республиканская армия» (ИРА).

На «Снатчах» перевозили личный состав, арестованных, использовали их для разгона демонстраций и всего прочего в таком духе. Кстати, название свое — Snatch — внедорожник получил от английского слова «схватить, урвать». Этот автомобиль — захватчик бунтовщиков...

Конструктивно Snatch Land Rover — это, повторим. прекрасно известный нам Land Rover Defender 110 первого поколения. Только с усиленным полноприводным шасси и трансмиссий (heavy duty). Первоначально машина (Snatch 1) оснащалась бензиновым 134-сильным бензиновым V8. Позднее под ее капотом (Snatch 2) появился 4-цилиндровый 2,5-литровый турбодизель мощностью 111 л.с.

Для защиты от боевиков ИРА Snatch Land Rover получил композитную броню (специальные стеклопластиковые коврики на полу и бортах кузова), а также радиоаппаратуру подавления радиосигнала вокруг ТС — для создания помех радиоуправляемым взрывным устройствам. То есть Snatch — нормальный такой «черный воронок по-британски».

Фото Минобороны Британии.

А потом королевская пехота отправилась на нем в Ирак и Афганистан, в связи с чем «проходимца» вооружили 7,62-мм пулеметом в турели на крыше.

И там «Снэтч» быстренько заслужил прозвище «Мобильный гроб». Потому что иметь дело с кидающейся камнями толпой ирландских радикалов — одно, а воевать с вооруженными АК-47 и гранатометами моджахедами — совсем иная история.

В попытке улучшить защищенность экипажа Snatch Land Rover получил дополнительное бронирования. При этом его боевая масса перевалила за четы тонны! Для справки: гражданский Defender 110 первого поколения весил чуть больше двух тонн. Для шасси, трансмиссии и мотора почти двойной «перевес» оказался чрезмерным.

Броневик стал еще чаще ломаться, а его маневренность резко упала. При том, что качество защиты экипажа даже с дополнительной броней все равно оказалась неудовлетворительным. В итоге в 2010 году британская пехота стала пересаживаться на специально созданные боевые машины типа MRAP — более тяжелые Cougarи и Mastiff, а также легкий Foxhound.

Фото Минобороны Британии.

А Snatch Land Rover отправились на консервацию, а затем — с барского, так сказать. плеча — всяким непритязательным туземцам типа хохлов с прибалтами.

В итоге полученные от бриттов праворульные внедорожники со стекловолоконными матами хохол использует фактически только в тыловых частях, да в качестве транспорта прифронтовой логистики. Потому что с практической точки зрения он мало чем отличается от любого гражданского.

Вот и горят как свечки британские Snatch Land Rover на украинской земле: завоз на Украину иностранного военного металлолома продолжается...