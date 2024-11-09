Американский «бардак»: на Украине подбили БТР M1117

Темпы утилизации «лишней» западной техники на украинских полях сражений не снижаются. Причем это касается достаточно свежего оружия — такого, например, как бронетранспортер M1117.

Американская бронетехника крайне часто «светится» в отчетах российского Минобороны и военкоровских «каналах» в числе подбитой-сожженной либо захваченной в качестве трофеев. Всевозможные броневики типа International MaxxPro, Stryker, гусеничные M2 Bradley и M113, а также пафосные танки Abrams фигурируют в подобных списках регулярно.

А не менее американский M1117 попадает в них почему-то достаточно редко. Хотя машин такого типа американцы отправили бандеровцам достаточно много. Согласно одним лишь открытым данным, на Украину было поставлено как минимум 250 единиц М1117 Guardian ASV (Armored Security Vehicle).

Это достаточно «молодая» машина. На вооружение армии США М1117 стал массово поступать в начале 2000-ых. В ряде профильных источников утверждается, что М1117 — транспортное средство американской военной полиции. Видимо, благодаря присутствующему в названии этого БТР слова «Guardian».

Фото military.com

Разумеется, «милитари полис» на этой машине тоже разъезжают. Заметим: от того, что некоторые подразделения российской военной полиции используют наш БТР-82, никому не приходит в голову называть эту боевую машину «полицейской».

При ближайшем рассмотрении М1117 мы видим перед собой типичный «общевойсковой» колесный БТР конца 90-ых прошлого века. С колесной схемой как у российского двухосного БРДМ-2, неофициально именуемого «бардак». Хотя на самом деле отличий у американской техники хватает. Прежде всего, по внутренней компоновке.

В передней части бронекорпуса «по автомобильному», рядом, размещены водитель и командир. Оба «смотрят в мир» через небольшие лобовые стекла (противопульные, естественно). В средней части корпуса размещено боевое отделение с установленной на крыше поворотной башенке.

Сам по себе М1117, пожалуй, самый «мелкий» из числа американских БТР и БМП. Его габариты составляют 6070х2560х2590 мм, клиренс — 460 мм. Однако вооружение тут помощнее, чем у многих «старших братьев». В бронированной башне (где размещен оператор вооружения) установлены крупнокалиберный 12,7-мм пулемет М2НВ, легкий 5,56-мм пулемет и еще 40-мм автоматический гранатомет. Подобная огневая мощь позволяет машине быть очень эффективной в борьбе с пехотой противника.

Фото defenceredefined.com

За боевым отделением находится десантное — для размещения восьми пехотинцев. Любопытно, что двигатель у М1117 расположен в корме по левому борту. Справа от него имеется проход к кормовой двери. Кроме того, входить и выходить из аппарата можно и через боковые двери в центральной части.

Стойкость стального корпуса увеличена с помощью дополнительной керамической композитной брони. Производитель заявляет, что она может эффективно противостоять 12,7-мм бронебойными пулям и осколкам 155-мм снарядов на расстоянии больше 15 метров от эпицентра взрыва. Кроме того, днище БТР выдерживает взрыв мощностью до 5,5 кг в тротиловом эквиваленте.

Боевая масса М1117 — 14 400 кг. Из них 1600 кг — полезная нагрузка. В движение бронемашина приводится 6-цилиндровым турбодизелем Cummins 6СТА8.3 мощностью 260 л.с. Максимальная скорость по шоссе — то ли 100 км/ч, то ли 130 км/ч — по данным разных источников. В трансмиссии 4x4 используется 6-ступенчатый «автомат» Allison MD3560. Подвеска независимая, пружинная.

Армия США применяла М1117 в Ираке и Афганистане. Причем после бегства из Афгана американцы оставили талибам пару сотен исправных М1117. Несмотря на то, что эти БТР показали себя достаточно эффективными боевыми машинами, в 2012 году их выпуск прекратили. Считается, что по причине низкой (по сравнению с бронеавтомобилями класса МRAP) защищенности от воздействия мин.

Фото defenceredefined.com

В общей сложности армия США получила порядка 3500 единиц М1117 в разных модификациях помимо стандартного БТР, включая такие как командно-штабная машина, машина разминирования, ремонтно-эвакуационная, транспорт артиллерийских наблюдателей, самоходный миномет, медицинская бронированная машина.

То есть в наличии сухопутных сил США этих броневиков просто слишком много. И потому от них стараются по возможности избавляться. Например, относительно недавно порядка 1200 М1117 было продано Греции. 370 служат в армии Ирака, 40 — в Колумбии, еще около десятка — в Болгарии.

Ну и хохлам тоже досталось несколько сотен М1117. Это лучше, конечно, чем ничего. Однако опыт украинского конфликта показывает, что колесные боевые машины более-менее эффективны лишь в сухую погоду либо при движении по дорогам. Украинский чернозем делает их неконкурентными по сравнению с гусеничной техникой.

Достаточно редкие задокументированные случаи уничтожения М1117 российскими войсками можно объяснить тем, что хохол бережет эту технику до каких-нибудь «лучших времен». Понимая, что украинская грязюка делает бесполезной и их достаточно серьезную (для БТР) броню, и мощное оружие. При том, что любое противотанковое средство — от РПГ-7 и дрона-камикадзе до танковой пушки или «вертолетной» управляемой ракеты «Вихрь» гарантированно выводят из строя «американцев».