Почему американцы так боятся российского «Дракона» на базе танка

Опыт проведения спецоперации уже дал российской оборонной промышленности массу бесценного практического опыта. В то числе — и в плане реального применения тяжелых огнеметных систем. С оглядкой на него, в нашей стране создается новое поколение ТОС — под условным названием «Дракон».

Для тех кто вдруг не в курсе скажем, что сейчас огнемет — это отнюдь не штуковина в руках солдата, плюющаяся струями горящей жидкости. Современный огнемет —ракета, боевая часть которой начинена зажигательной смесью или термобарическим составом. Реактивный снаряд отправляет ее в цель, где происходит взрыв, разбрасывающий пылающую огнесмесь по окружающей действительности.

А при срабатывании термобарической (объемно-детонирующей) боевой части сначала происходит распыление ее содержимого в воздухе, а затем подрыв получившегося таким образом гремучего аэрозоля. При этом образуется мощная ударная волна.

«Прелесть» термобарического боеприпаса заключается в том, что он использует «местные ресурсы» — кислород воздуха — а не несет окислитель с собой, как это происходит в случае классической взрывчатки. Термобарическим зарядом невозможно, например, пробить броню танк. Но зато его аэрозоль проникает внутрь укреплений и сооружений, где и взрывается. Таким о образом огнемет, стреляющий объемно-детонирующими боеприпасами, становится настоящим кошмаром для пехоты, засевшей в траншеях, ДОТах или приспособленных для обороны строениях.

Сейчас на вооружении российской армии стоят два типа самоходных огнеметов: ТОС-1А «Солнцепек» и ТОС-2 «Тосочка». Первый построен на шасси танка и несет пакет из 24 направляющих 220-мм реактивных снарядов. Намного более новая ТОС-2 использует колесное шасси бронированного полноприводного «Урала». На машину установлен пакет из 18 направляющих калибра 220 мм.

Фото: Минобороны РФ

«Солнцепек» стреляет на максимальную дальность в 6 км, а «Тосочка» выпускает на 10-12 км специально для нее разработанные снаряды. Хотя в состоянии использовать и неуправляемые ракеты от «Солнцепека».

Обе машины широко используются в ходе СВО для обработки позиций бандеровцев. Однако они далеко не идеальны. Уже исходя из одной только заявленной дальности стрельбы обеих боевых машин видно, что на боевой позиции такая техника находится в пределах доступа вражеских FPV-дронов-камикадзе, сейчас особенно активно применяемых укронацистами.

За время, необходимое современным отечественным ТОС для развертывания, стрельбы и ухода с «засвеченной» позиции, противник в состоянии прислать в ее район несколько дронов и уничтожить. Есть также серьезные претензии к точности попаданий снарядов «Солнцепека». Хотя в последнее время, согласно неофициальным данным, термобарические «подарки» хохлу стали ложиться практически в яблочко. Что косвенно говорит о серьезном усовершенствовании системы наведения российских ТОС.

Как бы то ни было, а на смену ТОС-1А «Солнцепек», по данным американского издания Military Watch, уже идет ТОС-3 «Дракон». О нем мало что известно в силу засекреченности проекта. Однако военные эксперты сходятся на том, что этот агрегат будет построен на гусеничном шасси. Причем не исключается вероятность установки его 15-ствольной реактивной установки на перспективное шасси танка Т-14 «Армата».

В одном из недавних интервью индустриального директора кластера обычных вооружений, боеприпасов и спецхимии «Ростеха» Бекханом Оздоевым прозвучали намеки на то, что с учетом опыта СВО, «Дракон» получит улучшенную систему наведения, а также возможность стрелять еще дальше чем его современные предшественники. Можно предположить, что новейший огнеметный комплекс, помимо прочего, получит управляемую ракету повышенной дальности и могущества ее боевой части.

Объемно-детонирующие боеприпасы, умеющие наводиться на цель «по спутнику», станут проклятьем для живой силы и небронированной техники. Один залп «Дракона» в состоянии превратить большой пехотный опорный пункт в братскую могилу. Причем совершенно безнаказанно для боевой машины. Быстрый залп с огневой позиции и бодрый отход с нее не оставят врагу шанса отомстить. Поэтому не удивительно, что западных экспертов напрягает перспектива появления ТОС-3 «Дракон» на вооружении российской армии.