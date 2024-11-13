Охота на бульдозер: В Курской области уничтожен иженерный танк БАТ-2

В инфополе продолжают появляться все новые и новые свидетельства тяжелых потерь укронацистов в Курской области. И сожженный хохлятский БАТ-2, «засветившийся» в военкоровских телеграм-каналах — одна из стальных жертв нападения бандеровцев на нашу страну.

«Бульдозер на базе артиллерийского тягача второго поколения» — именно так расшифровывается название инженерного танка БАТ-2. Это одна из немногих боевых машин, производство которых после развала Советского Союза осталось в распоряжении бывшей УССР. Выпуск путепрокладчиков БАТ-2 для нужд советской армии в свое время был налажен на Харьковском танковом заводе.

Разработка этой машины началась еще в конце 1970-х. На вооружение она была принята в 1987-ом, в серию пошла в 1988-ом, а в войсках ее стали получать в 1989-ом. Затем случилась небезызвестная «перестройка», развал СССР и прочие события, вынудившие свернуть массовое производство БАТ-2.

Помимо небольшого их количества на балансах российского МО и белорусских ВС, в середине 2000-х несколько десятков «батов» числились в распоряжении хохловойск. Позднее какое-то их количество было продано за рубеж — преимущественно в страны Африки и Ближнего Востока.

Главная задача БАТ-2 — прокладка пути для колонн техники в условиях боевых действий. Примерно те же функции возложены на выпускаемые в России «инженерные машины разграждения» — ИМР разных поколений. Однако при всей схожести задач, БАТ-2 имеет ряд своеобразных «черт характера».

Фото globallookpress.com

В частности, он построен на шасси не танка Т-72 (их строили на заводах Урала), а на базе многоцелевого тягача МТ-Т. Как известно, в конструкции последнего применены подвеска и ходовая часть основного боевого танка Т-64, выпускавшегося на «Харьковском танковом заводе».

Как и у его технического донора, дизельный двигатель БАТ-2 мощностью 710 л.с. расположен в корме. В отличие от традиционной «танковой» схемы управления, в «батах» отсутствует главный фрикцион и планетарный механизм поворота. Вместо них момент на каждую из гусениц передается через собственную коробку передач. Габариты БАТ-2 — 9640х4000х3690 мм. Вес — 40 тонн.

Экипаж — два человека, сидящие в передней части машины. Пожалуй, ключевое отличие БАТ-2 от ИМР — в наличии дополнительного отделения для десанта. За спинами экипажа предусмотрено место для размещения саперного подразделения из шести человек вместе со штатным снаряжением.

Главное «оружие» инженерного танка — передний нож-отвал изменяемой конфигурации, способный действовать в нескольких режимах. Первый — как прямой нож. При этом машина гребет перед собой грунт «по-бульдозерному». Вторая конфигурация ножа — «плуг», во время движения разжигающий грунт по обеим сторонам по ходу машины. После БАТ-2, идущего в таком режиме, остается проход шириной 4,2 метра.

Фото globallookpress.com

Третий вариант применения ножа-отвала — «грейдерный». В этом случае он стоит «наискосок» вправо или влево относительно продольной оси корпуса, сдвигая грунт с дороги в ту, или другую сторону.

Для четкого удержания глубины срезания перед ножом-отвалом предусмотрены стальные лыжи, скользящие по поверхности почвы.

Также для проведения земляных работ на корме машины имеется плуг-разрыхлитель. Он, как и бульдозерное оборудование, приводится в действие гидравликой. Экипаж может его опустить и при движении «бата», за ним будет оставаться полуметровой глубины борозда — например, в замерзшем грунте. Несколько параллельных проходов с рыхлителем — и можно уже сгребать глыбы смерзшейся земли бульдозерным отвалом.

Для проведения строительно-монтажных работ или при ликвидации завалов, БАТ-2 может использовать свой кран, установленный на его крыше — ближе к задней части корпуса. Его стрела с вылетом в 7,36 метра расчитана на подъем груза весом до 2000 кг на высоту до 7,5 метров.

Фото МО РФ.

Наличие поворачивающегося на 360° крана, а также лебедки с тяговым усилием в 25 тонн (на «морде» машины) позволяет при необходимости использовать БАТ-2 не только по прямому назначению, но и в качестве импровизированной ремонтно-эвакуационной машины — для буксирования и последующего полевого ремонта поврежденной техники. Одним словом, действительно весьма актуальная в условиях боевых действий машина

И тем приятнее тот факт, что российские войска полностью сожгли столь универсальный аппарат. Ведь чем меньше у хохла инженерной техники, тем выше его потери и меньше возможностей нагадить нашим военным.