Лошадью ходи! На Украине доламывают последние бронегрузовики Pinzgauer Vector

Очередное редкое бронечудище родом из Западной Европы завершает процедуру утилизации об украинское бездорожье и российское оружие. Речь идет об британском Pinzgauer 718 Vector 6х6, разработанном более полувека назад в Австрии.

Первые Pinzgauer 718 Vector 6х6 попали на Украину из Британии еще летом 2022-го (pinzgauer — порода австрийских лошадей-тяжеловозов). Сообщалось, что несколько десятков таких машин были закуплены на британских автобарахолках некими частниками-спнсорами ВСУ и переправлены на Украину.

История этих бронированных авто уходит в 1960-ые, когда компания Steyr-Daimler-Puch из австрийского города Грац разработала для местной армии трехосный полноприводный грузовик повышенной проходимости Pinzgauer 718. Позднее производство «Пинцгауэров» переехало в Британию, где машина выпускалась до 2009 года.

Главная «фишка» Pinzgauer — в его компоновке. тут главная несущая конструкция — не рама, как у большинства грузовиков, а «хребет» из трубы большого диаметра. Она располагается под днищем кузова, вдоль его центра. Такой вариант силового каркаса гораздо легче и прочнее общепринятого.

Фото globallookpress.com

Кроме того, в эту трубу упрятаны приводные валы, раздаточная коробка и КП, что полностью защищает силовые агрегаты от механических повреждений.

И еще Pinzgauer 718 оснащен оригинальной подвеской, включающей портальные полумосты. Благодаря им каждое из колес может перемещаться вверх-низ независимо от прочих.

Помимо очень высокой проходимости, такая система подвески и полного привода обеспечивает неплохую плавность хода по пересеченной местности даже на высокой скорости. Колеса как бы «облизывают» ухабы и неровности независимо друг от друга. Но у этой медали имеется и обратная сторона.

Относительно сложная конструкция полного привода и подвески делают их достаточно ломучими. А для ремонта трансмиссии, «раздатки» или коробки передач (либо МКП-5, либо АКП-4) требуется разобрать полмашины. Как, кстати и при поломке двигателя. Он тут располагается частично в кабине грузовика.

Изначально Pinzgauer 718 Vector 6х6 оснащался 2,5-литровым бензиновым мотором VW мощностью 87 л.с. Как ни странно, его производительности машине более-менее хватало. Ведь в варианте «армейский фургон» она весила всего лишь 4,4 тонны, а везти могла до 1,6 тонн полезной нагрузки.

Фото globallookpress.com

Но на протяжении жизни модели ее вооружали все более современными силовыми агрегатами. Последнее поколение «Вектора» получило 2,5 литровый 5-цилиндровый турбодизель мощностью 120 л.с. и «автомат» ZF в трансмиссии. Поскольку мотор этот рядный, полностью внутри кузова он уместиться не смог: его передняя часть, прикрытая капотом, выдается вперед в виде характерного горба по центру переднего щитка кабины водителя.

В конце прошлого века британская армия решила, что Pinzgauer 718 Vector 6х6 ей очень даже подойдет в качестве патрульного грузовика либо санитарного транспорта. Производство транспортного средства было налажено на территории туманного Альбиона.

ТС получило цельнометаллический кузов, обложенный изнутри кевларовыми матами, призванными защитить экипаж от пуль. Кроме того, все окна здесь выполнили из бронестекла и дополнительно усилили металлическими решетками.

Из-за дополнительного бронирования собственный вес Pinzgauer 718 Vector достиг 6000 кг при габаритах 5,1x2,0x2,4 метра. Несмотря на это, производитель декларировал, что бронегрузовик может разгоняться до 105 км/ч.

Фото globallookpress.com

Полноприводная машина не моет похвастаться рекордами вместимости. Вереди, рядом с водителем, может расположиться лишь один человек. Десантное отделение стандартно оснащено четырьмя креслами для пехотинцев. Впрочем, есть возможность установить пару дополнительных сидений.

Попасть в десантный отсек можно лишь через распашные двери в корме. В бортах и задних дверцах предусмотрены застекленные окошки. Они не открываются. Зато в крыше есть люк. Вести огонь по противнику из бронемашины можно лишь высунувшись из него. Характерно, что штатного вооружения Pinzgauer( 718 Vector не имеет.

Британская армия применяла Vector для в Афганистане, где и вскрылись массовые проблемы с надежностью и ремонтопригодностью ходовой части, а также стала очевидной крайне слабая защищенность экипажа броневика от воздействия взрывных устройств. Да и от пуль броня «Пинцгауэра» защищала достаточно посредственно.

По этим причинам «Вектор» сняли с вооружения британской армии, отправив на реализацию. Благодаря этому можно легко приобрести десятки праворульных Vector с минимальным пробегом — не более 5000 км. В ВСУ эти «праворульки» показали себя столь же сомнительно, как и в Афгане. С той разницей, что основной урон их «поголовью» наносит не огневое воздействие российских войск, а частые поломки и проблемы с техобслуживанием.